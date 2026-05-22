Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы пространства «Здоровое общество» на Петербургском международном экономическом форуме-2026. Пространство будет работать с 3 по 6 июня, включая в себя зоны делового общения и выставок.

Деловая программа пространства «Здоровое общество» объединяет экспертные дискуссии, посвященные актуальным вопросам здравоохранения, среди них: «Человеческий капитал как драйвер трансформации здравоохранения: от подготовки кадров - к управленческим практикам», «Держи баланс: как сохранить здоровье в современном ритме жизни», «ЗОЖ в ленте: как медиа создают тренды на здоровье», «Лидеры перемен. Вклад женщин в здоровое и устойчивое будущее» и другие.

Экспертные дискуссии Пространства носят практикоориентированный характер и направлены на поиск эффективных механизмов взаимодействия между государством, профессиональным сообществом, наукой и бизнесом. Главная цель этой совместной работы — формирование решений, способствующих укреплению общественного здоровья и увеличению продолжительности здоровой жизни граждан.

«Пространство «Здоровое общество» — это площадка, где представлены современные подходы и практики, помогающие человеку сохранять здоровье, высокий уровень качества жизни и работоспособность в условиях многозадачного ритма. Программа объединяет не только профессионалов отрасли, но и всех участников, заинтересованных в формировании полезных привычек и ответственном отношении к своему здоровью. В рамках дискуссий и мероприятий обсуждаются вопросы здорового питания, профилактики, успешные практики ЗОЖ, современные технологии и гаджеты для мониторинга состояния организма, а также другие решения, которые помогают поддерживать здоровье на протяжении всей жизни», — отметила первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, директор Фонда «РК-Медицина», член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по здравоохранению Анастасия Столкова.

В рамках Пространства «Здоровое общество» также будут функционировать стенд Министерства здравоохранения Российской Федерации, стенд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), а также пространство Фонда «РК-медицина».

Партнеры Форума по деловой программе: ГК Фармасинтез (БратскХимСинтез, входящий в ГК Фармасинтез, Фармасинтез-Норд, входящий в ГК Фармасинтез), ООО «Свикс Хэлскеа», ООО «Скопинфарм».

Партнеры Фонда «РК-Медицина» по деловой программе: Компания ГЕРОФАРМ.

Партнеры Форума: Фармацевтическая компания Акрихин, «Петровакс Фарм».

Партнеры Фонда «РК-Медицина»: ООО «РВБ», Ассоциация Российских фармацевтических производителей.

Информационные партнеры Форума: ТК Доктор, Здоровье Mail, портал GxP News, портал «ФармМедПром», «Ремедиум», газета «Фармацевтический Вестник», портал «Мedvestnik.ru», журнал «Здравоохранение России», журнал «Социальная защита в России», «Кто есть кто в медицине», Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (НИИОЗММ ДЗМ), Московская медицина, газета «Московская медицина. Cito», журнал «Здоровье мегаполиса», портал CON-MED.RU, портал CON-PHARM.RU, ИД «Русский врач», «Медицинская газета», Стандарты и качество, «Фарма РФ».

