Пресс-релиз

Таиланд, Шри-Ланка, Беларусь и Никарагуа впервые представят свои стенды на Международном туристическом форуме «Путешествуй!»

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который состоится с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве, будут представлены национальные стенды 9 стран: Беларуси, Никарагуа, Таиланда и Шри-Ланки (впервые), а также Венесуэлы, Кубы, Киргизии, Уганды и Абхазии. Международное присутствие открывает дополнительные возможности для развития въездного и выездного туризма, формирования новых туристических связей и расширения делового сотрудничества между государствами.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства России.

«Форум «Путешествуй!» сегодня является одной из крупнейших площадок для развития международного туристического диалога. В этом году ожидаем гостей из более 30 дружественных стран. Традиционно проведем ряд рабочих групп и двусторонних встреч в рамках последовательной работы по либерализации визового режима, увеличению транспортной доступности и запуску прямых авиарейсов. В деловую программу включили сессии, где представим турпродукты российских регионов, ориентированные на туристов из Китая, Индии и государств Ближнего Востока. В свою очередь, наши путешественники смогут на стендах иностранных государств больше узнать об их национальных традициях, достопримечательностях, маршрутах и вариантах отдыха», – подчеркнул заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Уже подтверждена программа активностей на национальных стендах для посетителей фестиваля. Таиланд готовит для гостей лотерею с вопросами, презентацию спортивной продукции, аквагрим в национальном стиле, фотобудку с моментальной печатью, дегустацию тайских сладостей, тайское предсказание на удачу и игру «Плинко: поймай свою удачу». Стенд Никарагуа предложит посетителям сделать фото с девушкой в национальном костюме в атмосферной фотозоне. На стенде Шри-Ланки пройдут традиционные чайные церемонии, а также будут организованы консультации по туристическому потенциалу страны. Кроме того, российские туристы смогут получить скидки и специальные предложения на туристические продукты.

«Фестиваль позволяет за несколько дней познакомиться с культурой, традициями и туристическими возможностями разных стран мира. Именно такой формат живого взаимодействия помогает формировать устойчивый интерес к путешествиям, укрепляет международные связи и делает туризм важным инструментом культурного диалога», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Международного туристического форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко.

Для гостей Форума будет доступен мобильный путеводитель по площадке с навигацией по стендам, информацией об активностях и специальными предложениями участников и партнеров. Кроме того, посетители смогут принять участие в квесте, за прохождение которого предусмотрены призы.

Недавно Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил, что в Международном туристическом форуме «Путешествуй!» также примут участие делегации из 75 регионов России. Главная тема Форума посвящена Году единства народов России, объявленному указом Президента Владимира Владимировича Путина: «Разные культуры – общие ценности: путешествия, объединяющие людей».

На официальном сайте Форума открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы. Заявки на участие могут быть поданы в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте Форума rustravelforum.com в разделе «Медиа», до 29 мая.

