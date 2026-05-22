Пресс-релиз

Фонд Инносоциум объединит лидеров креативной экономики, культуры и социальных изменений на ПМЭФ-2026

Социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме 3–6 июня представит обширную программу, посвященную развитию креативной экономики, социальных технологий, гуманитарного сотрудничества и культурной идентичности. Мероприятия Фонда объединят представителей государства, бизнеса, некоммерческого сектора, медиасферы, культуры, образования и креативных индустрий.

«Сегодня креативная экономика становится важнейшим фактором глобальной конкурентоспособности государств и экономического сотрудничества. Она формирует новые модели международного взаимодействия, влияет на развитие территорий, предлагает востребованные культурные продукты и формирует современный образ страны. В этих условиях Фонд Инносоциум на площадке ПМЭФ создает пространство для обсуждения актуальных вопросов и выстраивания партнерств между государством, бизнесом и обществом, которое становится центром выработки решений на стыке экономики, культуры, технологий и общественного развития», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Центральный событием программы Фонда Инносоциум на ПМЭФ-2026 6 июня станет второй Форум креативных индустрий, который продолжает традиции Форума креативного бизнеса. Его главная тема – «Контуры будущего: человек и ИИ в культуре сотворчества». В этот раз Форум включает в себя 13 сессий, в фокусе внимания которых – трансформация медиасреды, развитие кинопроизводства, анимации, театра, игровой индустрии, цифрового контента и технологий искусственного интеллекта. Участники обсудят вопросы экономики внимания, экспорт культурных кодов, новые модели монетизации контента и влияние технологий, в том числе ИИ, на развитие креативного сектора.

Кроме того, в рамках основной деловой программы ПМЭФ пройдет ряд сессий, посвященных креативной экономике и социальной ответственности. Среди тем дискуссий – влияние креативных индустрий, социальных технологий и науки на формирование образа будущего; креативная экономика как новая модель роста; развитие инклюзивной среды как стратегический ресурс государства; социальная ответственность и гуманистические ценности в образовании.

Также на ПМЭФ будет вновь работать павильон цивилизационного проекта «Душа России», который реализуется Фондом Инносоциум совместно с ПАО «Банк ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это платформа, объединяющая традиционные ценности многонационального народа России и транслирующая языком современных образов и смыслов многовековое культурное, интеллектуальное, нравственное и духовное наследие нашей страны в международную повестку.

Новая концепция павильона объединяет социальные инициативы и национальные цели развития: в экспозиции будут представлены 50 сильных социальных проектов, получивших поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Это работы современных авторов и российских брендов, вдохновленные народными художественными промыслами – от предметов интерьера, текстиля и посуды до арт-объектов, инклюзивных театров и региональных креативных кластеров.

Визуальное воплощение павильона реализовано архитекторами Владимиром и Александром Плоткиными как современное пространство российской идентичности – без музейной интонации и стилизации «под старину». В его основе – дерево, металл и свет. Сочетание природных материалов, современного дизайна и световых решений подчеркивает, что традиционная культура – не ветхий архив, а живой источник новых идей.

«Проект «Душа России» – это место, где рождаются идеи, способные объединять общество, поддерживать развитие территорий и формировать современный культурный код России. Особую важность эта инициатива приобретает в Год единства народов России, помогая укреплять межрегиональные связи через современные творческие форматы взаимодействия. Нам важно создавать пространства, где культура, социальные инициативы и креативная экономика могут работать вместе, усиливая друг друга на благо многонационального народа нашей страны», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

На стенде «Душа России» в рамках специальной лекционной программы пройдут дискуссии о благотворительности, социальной ответственности бизнеса, развитии НКО, экологии, инклюзии, рынке высокой моды и музыкальной индустрии, экспорте идентичности, а также будет организована питч-сессия для молодых театральных продюсеров. Отдельная дискуссия будет посвящена пятилетию Президентского фонда культурных инициатив.

На стенде «Душа России» также состоится церемония награждения победителей VIII сезона Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум», направленного на поддержку студенческих инициатив и развитие молодежного социального проектирования.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

