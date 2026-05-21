Для брендов в сфере здоровья и ухода подготовили программу выхода на внешние рынки

Номинация «Здоровье и уход» из направления «Знай полезных» вошла в топ-5 самых востребованных треков конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Победители и финалисты номинации, партнером которой выступает SPLAT, смогут претендовать на программу поддержки для развития бизнеса и выхода на внешние рынки.

Конкурс проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Прием заявок открыт до 1 июня на знайнаших.аси.рф. Подать бренд можно сразу в трех из пяти направлений.

«Здоровье и уход» – номинация, рассчитанная на бренды, которые работают на стыке ухода и здоровья – от гигиенической и уходовой косметики до решений и устройств для повседневной заботы о себе. Здесь сочетаются продукты с натуральными составами и технологичные форматы, ориентированные на эффективность и регулярное использование. В фокусе – качество продукции, продуманная продуктовая линейка и пользовательский опыт: от упаковки до удобства применения. Организаторы ищут проекты с глубокой экспертизой в категории и потенциалом масштабирования на массовом рынке.

Финалисты конкурса получат доступ к онлайн-интенсиву по развитию экспортного направления. Программа включает формирование экспортной стратегии бренда, проработку структуры бизнеса с фокусом на масштабирование и подготовку к выходу на внешние рынки. Лучших участников по итогам программы включат в программу экспортного сопровождения SPLAT Global.

Победителей номинации ждет персональная менторская сессия с генеральным директором SPLAT Евгением Деминым. Бренды-победители также войдут в отбор на участие в программе экспортного сопровождения SPLAT Global.

В 2024 и 2025 годах образовательный трек SPLAT Global в рамках конкурса «Знай наших» прошли 87 брендов. Экспортный акселератор объединил практические знания, работу с экспертами и реальные кейсы международной торговли.

«Около 20 % участников программы заключили новые экспортные контракты или вышли на новые рынки сбыта. Порядка 52 % брендов определили стратегические рынки развития и скорректировали экспортную стратегию. Более 67 % компаний обновили подход к аналитике, маркетинговым коммуникациям и экспортной логистике. Почти треть участников усилили внутреннюю экспертизу по международному направлению. Экспортный акселератор сработал не только как образовательный трек, но и как точка сборки: помог брендам определиться со стратегией, перестроить процессы, найти партнеров и войти в сообщество экспортеров», – отметили в пресс-службе SPLAT.

Ежегодный конкурс растущих российских брендов «Знай наших» проводится по поручению Президента Владимира Путина с 2023 года. Он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, демонстрирующего устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. За три сезона в конкурсе приняли участие 31 тыс. компаний, из них поддержку получили 3 тыс. российских брендов. Среди критериев отбора брендов – локализация не менее 30 % и положительная динамика продаж. Экспертиза заявок и отбор финалистов пройдут в несколько этапов. Церемония награждения в 2026 году состоится в июле.