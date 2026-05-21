Представителей Египта примут участие в деловой программе ПМЭФ

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации Хамди Шаабаном Абдельхалимом Мохамедом. Стороны обсудили развитие российско-египетского сотрудничества, участие египетской стороны в ключевых международных мероприятиях в России, а также подготовку к третьему Саммиту Россия – Африка.

«Россию и Египет связывают прочные, проверенные временем отношения, основанные на принципах уважения суверенитета, взаимного учета интересов и стратегического партнерства. Сегодня, когда международный диалог становится особенно востребованным, крупные международные мероприятия играют важную роль как площадки для открытого и содержательного обсуждения вопросов глобальной повестки. Мы высоко ценим активное участие египетских партнеров в форумах и инициативах, организуемых Фондом Росконгресс, и рассчитываем на дальнейшее расширение взаимодействия по линии бизнеса, гуманитарных и общественных связей», – отметил Антон Кобяков.

В ходе встречи было отмечено поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание стороны уделили реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС «Эль-Дабаа», развитие российской промышленной зоны в Египте, а также сотрудничество в сфере энергетики, продовольственной безопасности, туризма и подготовки кадров.

Стороны обсудили участие египетской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 3–6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Было отмечено, что состав делегации в настоящее время формируется. Египет уже имеет успешный опыт участия в ПМЭФ в статусе страны-гостя в 2022 году, что придало дополнительный импульс развитию двусторонних деловых и гуманитарных связей.

В условиях турбулентной геополитической ситуации Форум остается яркой, востребованной площадкой для расширения деловых контактов и продвижения совместных инициатив. Было уделено внимание перспективам расширения участия представителей египетского бизнеса в мероприятиях Фонда Росконгресс и укреплению прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

«Отношения между Египтом и Россией носят характер подлинного стратегического партнерства и охватывают широкий спектр направлений – от энергетики и промышленности до туризма, образования и продовольственной безопасности. Россия остается одним из ключевых партнеров Египта, и мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям», – подчеркнул Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед.

Отдельное внимание было уделено подготовке третьего Саммита Россия – Африка и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, которые состоятся в Москве в октябре 2026 года. Российская сторона выразила признательность Египту за высокий уровень организации второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, прошедшей в Каире в декабре 2025 года, а также за эффективное взаимодействие с командой Фонда Росконгресс при подготовке и проведении мероприятия.

Стороны также обсудили участие египетских представителей в других международных мероприятиях, включая Международный туристический форум «Путешествуй!», Восточный экономический форум, Форум объединенных культур и Российскую энергетическую неделю. Особо отмечена заинтересованность египетской стороны в участии в Форуме объединенных культур: Министр культуры Египта, ранее принимавшая участие в мероприятиях Фонда Росконгресс в Казани, выразила готовность приехать на Форум в Санкт-Петербург.

Было подчеркнуто, что Египет остается одним из ключевых партнеров России в Африке и арабском мире, а накопленный опыт совместной работы создает основу для дальнейшего расширения сотрудничества по линии государственных структур, бизнеса, культуры, науки и общественных институтов.