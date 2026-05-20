На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Пресс-релиз

Фонд Росконгресс и Медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве

Документ был подписан в ходе официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай, приуроченного к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Полный список двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов, подписанных и принятых по итогам переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, опубликован на сайте Кремля.

«Сотрудничество в целях объективного и всестороннего освещения событий в российском и мировом информационном пространстве сегодня имеет особую актуальность. Медиакорпорация Китая входит в число крупнейших международных холдингов, взаимодействие с которым – это не просто сотрудничество в сфере СМИ, а стратегический шаг к углублению взаимопонимания между народами России и Китая и укреплению международного диалога. Оно открывает новые горизонты для культурного обмена и позволяет донести достоверную информацию до многомиллионной аудитории, подробно рассказать жителям Китая и всего мира о важнейших событиях, которые происходят в России, активностях российского бизнес-сообщества и уникальных проектах, которые реализуются в нашей стране, а также поделиться особенностями культуры народов России и их обычаев. Отдельное внимание будет уделено подготовке и проведению совместных деловых и конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе самого высокого уровня», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В ходе подготовки к подписанию документа генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил важность развития двусторонних отношений, частью которых стало подписание нынешнего меморандума о сотрудничестве. «Медиакорпорация Китая и Фонд Росконгресс имеют давние дружеские связи. Сегодня мы вышли на новый уровень взаимопонимания и с уверенностью смотрим в будущее. Горизонты нашего партнерства стали заметно шире, и мы будем рады укреплению нашей дружбы по всем актуальным направлениям», – подчеркнул он.

Фонд Росконгресс и Медиакорпорация Китая будут сотрудничать в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами России и Китая, совместно развивать общие коммуникационные площадки международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях, содействовать закреплению существующих, а также поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ двух стран. Стороны будут способствовать поддержанию диалога между странами по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, в сфере туризма и культурного взаимодействия, а также продвигать в публичном информационном поле темы, связанные с проведением организуемых мероприятий, направленных на укрепление коммуникации между представителями России и Китая.

Соглашение, подписанное в Китае, предполагает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку по актуальным вопросам экономической и социальной повестки, организацию совместных конгрессных и выставочных мероприятий экономической и социальной направленности как двустороннего, так и многостороннего характера, в частности форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций и других форматов, а также проведение кампаний рекламного и информационного характера с целью продвижения профильных мероприятий.

Картина дня
Власти — в убежище, жители — в панике. Как Литва пережила первую тревогу из-за дрона
Delfi: власти Литвы спрятались в бомбоубежище из-за беспилотника
«В обменниках возник дефицит». Ждать ли доллар по 67 рублей?
Аналитик Васильев: курс доллара может снизиться до 65 рублей в ближайшие недели
Россия и Китай призвали устранить первопричины кризиса на Украине. Военная операция, день 1547-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1547-й день
Новости и материалы
Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста
Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд
Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу
Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»
Google выпустила браслет для спортсменов без экрана и с платной подпиской
Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года
Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей
В Москве прорвало трубу с горячей водой
Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников
В России нашли способ снизить риск заболеваний у шахтеров
Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России
Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч
Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ
На Западе связали ненависть Каллас к России с необразованностью
В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа
Все новости
Газ, безвиз и борьба с «законом джунглей». Путин и Си выступили перед СМИ
Путин и Си Цзиньпин провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Пекине
Самые сексуальные медсестры в истории кино
«Выглядят как два бандита с тесаком». Как советские граждане покоряли заграницу?
35 лет назад советским гражданам разрешили свободно выезжать за границу
Проклятие Бикини: как американцы промахнулись атомной бомбой мимо полигона
Первый сброс американской термоядерной бомбы был произведен 70 лет назад
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Вознесение Господне в 2026 году: какого числа отмечают православный праздник и в чем его суть
Когда отмечают Вознесение Господне в 2026 году: духовный смысл, история, традиции праздника, молитвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами