Фонд Росконгресс и Медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве

Документ был подписан в ходе официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай, приуроченного к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Полный список двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов, подписанных и принятых по итогам переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина, опубликован на сайте Кремля.

«Сотрудничество в целях объективного и всестороннего освещения событий в российском и мировом информационном пространстве сегодня имеет особую актуальность. Медиакорпорация Китая входит в число крупнейших международных холдингов, взаимодействие с которым – это не просто сотрудничество в сфере СМИ, а стратегический шаг к углублению взаимопонимания между народами России и Китая и укреплению международного диалога. Оно открывает новые горизонты для культурного обмена и позволяет донести достоверную информацию до многомиллионной аудитории, подробно рассказать жителям Китая и всего мира о важнейших событиях, которые происходят в России, активностях российского бизнес-сообщества и уникальных проектах, которые реализуются в нашей стране, а также поделиться особенностями культуры народов России и их обычаев. Отдельное внимание будет уделено подготовке и проведению совместных деловых и конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе самого высокого уровня», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В ходе подготовки к подписанию документа генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил важность развития двусторонних отношений, частью которых стало подписание нынешнего меморандума о сотрудничестве. «Медиакорпорация Китая и Фонд Росконгресс имеют давние дружеские связи. Сегодня мы вышли на новый уровень взаимопонимания и с уверенностью смотрим в будущее. Горизонты нашего партнерства стали заметно шире, и мы будем рады укреплению нашей дружбы по всем актуальным направлениям», – подчеркнул он.

Фонд Росконгресс и Медиакорпорация Китая будут сотрудничать в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами России и Китая, совместно развивать общие коммуникационные площадки международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях, содействовать закреплению существующих, а также поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ двух стран. Стороны будут способствовать поддержанию диалога между странами по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, в сфере туризма и культурного взаимодействия, а также продвигать в публичном информационном поле темы, связанные с проведением организуемых мероприятий, направленных на укрепление коммуникации между представителями России и Китая.

Соглашение, подписанное в Китае, предполагает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку по актуальным вопросам экономической и социальной повестки, организацию совместных конгрессных и выставочных мероприятий экономической и социальной направленности как двустороннего, так и многостороннего характера, в частности форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций и других форматов, а также проведение кампаний рекламного и информационного характера с целью продвижения профильных мероприятий.