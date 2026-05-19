В столице Татарстана завершил работу Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026», в котором приняли участие представители 99 стран и 75 субъектов Российской Федерации. Форум принял более 250 почетных гостей, а его проведение освещали 529 представителей СМИ из 20 стран.

«В текущем году в деловой программе приняли участие порядка 10 тыс. человек, приехали представители 99 стран. По итогам форума заключено 163 соглашения. Мы видим, как растут экономические показатели сотрудничества. Открываются новые горизонты для взаимодействия. Уверен, общими усилиями нам удастся сохранить высокие темпы развития сотрудничества и в будущем. Только объединив усилия, мы сможем эффективно противостоять современным вызовам, а также обеспечить процветание наших государств. Хочу искренне поблагодарить всех организаторов, участников и гостей форума за плодотворную работу», - сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

КазаньФорум 2026 выступает ключевой платформой для развития и укрепления экономических, научно‑технических и культурных взаимоотношений России со странами Организации исламского сотрудничества. Форум этого года стал рекордным по своей результативности: на его площадке было заключено 163 соглашений и меморандумов, в том числе 86 международных и 70 от Республики Татарстан.

«Завершившийся в Казани форум подтвердил, что диалог России с исламским миром — это не просто сотрудничество, а мощный импульс для развития. Мы убеждены, что углубление этих связей имеет стратегическое значение и позволяет выстраивать надежные транспортные и финансовые магистрали, где общие цели эффективно конвертируются в конкретные проекты и инвестиции. Взаимодействие с исламским миром — это фундаментальный ресурс для расширения деловых горизонтов России и прочная основа для достижения общих целей. Диалог стран продолжится в рамках саммита и Делового форума Россия - АСЕАН в Казани во второй половине июня», - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» Антон Кобяков.

В этом году программа включала более 152 мероприятий, в том числе 133 деловые сессии с участием 925 спикеров. Ключевыми темами стали: исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, информационные технологии, транспорт и логистика, государство и власть, деловые объединения, промышленный диалог, образование, культура, спорт и туризм.

Кроме того, «на полях» Форума состоялись: 14-е заседание Межправительственной комиссии Россия-Индонезия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, Второе заседание Межправительственной комиссии Россия-Мали, встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, а также 10 встреч представителей России и иностранных государств в различных форматах: от питч-сессий до бизнес-форумов. В частности, проведены конференции по международному сотрудничеству «Россия – Гана», «Россия – Малайзия», «Россия – Оман», «Россия – Эфиопия», «Россия – Пакистан», «Россия – страны региона Ближнего Востока и Северной Африки», «Россия – Индонезия», «Россия – ОАЭ», «Россия – Афганистан» и «Россия – Саудовская Аравия».

В рамках КазаньФорум также прошло заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». «Сегодня отношения между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) стали более конструктивными и приобрели целостный и многосторонний характер. Это укрепило наш диалог и взаимопонимание, расширило границы совместной работы», - подчеркнул Раис РТ, Председатель Группы стратегического видения«Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов. Встреча состоялась в ИТ-парке им. Башира Рамеева и была посвящена вопросам молодежной политики и сотрудничеству в гуманитарной сфере.

Отдельное место в программе Форума заняли мероприятия, посвященные открытию Года «Казань – культурная столица исламского мира» и проведения XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» 2026:

Съезд министров культуры стран ОИС, в пленарном заседании которого приняли участие министры культуры и представители министерств культуры 28 стран и 3 международных организаций;

-15-сессия Генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) с участием представителей 30 государств, 9 министров и представителей Организации исламского сотрудничества. 23 делегации присоединились к мероприятию в онлайн-формате;

гастроли Государственного академического Мариинского театра;

международный гала-концерт «Ночь единства и преданности: Голоса сердца».

В кластере С МВЦ «КазаньЭкспо» была впервые организована Международная выставка «Проекты России: Инновации. Инвестиции. Инфраструктура». На площади порядка 1500 кв. м. представлено 152 проекта по 7 тематикам: среда для жизни, культура и креативные индустрии, цифровые технологии и IT, логистика и транспорт, туризм, спорт и развлечения, промышленность, сельское хозяйство и продовольствие.

В 9-й раз была организована Международная выставка сотрудничества России и стран Исламского мира – на 4000 кв. м. был представлен 41 стенд от порядка 200 компаний, в том числе стенды из 10 стран, 7 регионов Российской Федерации, 24 экспозиции партнеров форума, а также 55 единиц крупногабаритной техники от 18 компаний представлено в уличной части выставочной экспозиции форума.

В 3-й раз была организована площадка - выставка недвижимости International Property Market, состоящая из 35 стендов 46 компаний.

В международной ярмарке халяль индустрии Казань Халяль Маркет, которая прошла на площадке Агропромышленного парка «Казань», были организованы стенды 100 компаний из 9 стран и 11 субъектов России. Посетителями Казань Халяль Маркет стали порядка 35 000 жителей и гостей г. Казани.

«Особую роль в этих процессах играет Татарстан, выступающий не просто площадкой проведения форума, а его институциональным и символическим центром. Именно республика задает устойчивую модель взаимодействия России с исламским миром, соединяя развитую промышленную базу, инвестиционную активность, высокий уровень организационной культуры и исторически сложившуюся традицию межцивилизационного диалога. Благодаря Татарстану форум приобретает не только деловой, но и цивилизационный масштаб: здесь формируется доверие между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, а сама республика утверждается как ключевой посредник, где международное партнерство получает практическое воплощение и долгосрочную перспективу» - сказала Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Уже восьмой раз в Казани прошел Modest Fashion Day прошел, где свои коллекции презентовали 9 брендов из 7 стран. В рамках показа были представлены модные коллекции, сочетающие элементы национального наследия с принципами устойчивого развития в индустрии моды.

Представители 7 стран приняли участие в Международном турнире молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова – Гран-при взял представитель Египта Эдрис Абдельрахман Мохсен Абдо Халиль.

Программа трека «Женский взгляд» стала площадкой для диалога о роли женщин в бизнесе, культуре и исламском обществе. В третий раз в рамках трека прошли церемонии вручения международных премий имени Зубейды бинт Халид – «Halal Business Woman» и «Halal Charity Woman». В 2026 году в конкурсе приняли участие представительницы России, Афганистана, Египта, Омана и Ганы. По итогам конкурса награды были вручены – Зарган Ахматовне Кадыровой, учредителю КФХ ЖАЙНА (Россия) – в номинации «Halal Business Woman» и Джанет Осеи‑Боади, основательнице Janet O Boadi Foundation (Гана) – в номинации «Halal Charity Woman».

Впервые в рамках форума на Казанском ипподроме прошли конные скачки «Бизнес на коне» и Международный чемпионат жокеев, в котором приняли участие представители 16 регионов Российской Федерации и 4 стран, мероприятие посетили более 6500 участников.

КазаньФорум 2026 подтвердил статус ключевой международной площадки, объединяющей государства, бизнес‑сообщества, научные круги и гражданское общество для совместной работы над устойчивым развитием. Сотрудничество России и исламского мира, построенное на принципах взаимного уважения, прагматизма и доверия, получило на Форуме новое практическое воплощение.