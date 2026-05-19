Пресс-релиз

Россия и Африка формируют новую архитектуру сотрудничества: третий Саммит пройдет в Москве осенью 2026 года

В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению третьего Саммита Россия – Африка, который пройдет 28–29 октября 2026 года.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы формирования повестки предстоящего мероприятия, а также подготовки Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

Помощник Президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета Юрий Ушаков отметил, что, несмотря на сложную международную обстановку, российско-африканское взаимодействие сохраняет поступательную динамику. Прошедшие в 2019 и 2023 годах саммиты подтвердили высокий уровень взаимного интереса и стали важным этапом укрепления отношений России со странами континента.

«Саммиты 2019 и 2023 годов, по сути, задали новый импульс российско-африканскому взаимодействию. Сейчас перед нами стоит серьезная, объемная работа по подготовке третьего Саммита. Важно придать особое значение экономической составляющей наших отношений», – подчеркнул Юрий Ушаков.

В рамках подготовки к Саммиту продолжается развитие институциональной базы сотрудничества. Ведется работа по формированию новых механизмов взаимодействия, расширяется сеть дипломатического присутствия России на континенте, а также готовятся соглашения о создании межправительственных комиссий. Особое внимание планируется уделить вопросам торговли, инвестиций, логистики, энергетики, продовольственной безопасности, высоких технологий и гуманитарного взаимодействия.
Отдельный акцент в ходе заседания был сделан на необходимости формирования практико-ориентированной экономической повестки Саммита. По словам участников Оргкомитета, страны Африки заинтересованы в локализации производств, развитии инфраструктуры, цифровых сервисов, подготовке кадров, а также в расширении сотрудничества в сферах промышленности, фармацевтики и искусственного интеллекта.

В рамках мероприятий также прорабатывается проведение Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Ожидается, что Форум станет площадкой для выработки конкретных инициатив по развитию сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, культуры, образования и технологий.

«Перед нами стоит задача сформировать устойчивое «наследие» третьей встречи лидеров России и государств Африканского континента в виде подписанных пакетных решений в сфере экономики, торговли, инвестиций, культуры и образования», – отметил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

Участники заседания подчеркнули, что третий Саммит Россия – Африка призван придать важный импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства России со странами континента, расширению экономических и гуманитарных связей, а также продвижению совместных инициатив в рамках формирующегося многополярного мира.

«Между Россией и странами Африки растет интенсивность контактов на высшем и высоком уровнях. Партнеры неоднократно обозначали нам особую заинтересованность в наращивании торгового и инвестиционного сотрудничеств, поэтому предполагается выстраивать повестку дня третьего Саммита вокруг вопросов экономики», – подчеркнул заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко.

Предполагается, что основные ориентиры и задачи следующего этапа российско-африканских отношений будут закреплены в новом плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2027–2029 гг.

