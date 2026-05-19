Дмитрий Чернышенко: В Международном форуме «Путешествуй!» примут участие делегации из 75 регионов России и более 30 стран

Под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного туристического форума «Путешествуй!».

Форум пройдет с 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ. Организатором выступает Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства России.

«Форум «Путешествуй!» – главное индустриальное событие года в сфере туризма. В нем примут участие делегации из 75 регионов России и более 30 стран. Среди них – Китай, Куба, Венесуэла, ОАЭ, Вьетнам и другие. Главная тема Форума посвящена Году единства народов России, объявленному Указом Президента Владимира Владимировича Путина, – «Разные культуры – общие ценности: путешествия, объединяющие людей». Также в мероприятии важно отразить тему патриотического туризма и проекты Героев специальной военной операции – участников программы «Время героев». В настоящее время формируется 2 маршрута по экспозиции и идет обучение экскурсоводов. На площадке ежедневно будет работать более 100 волонтеров», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что на Форуме будет представлен весь туристический потенциал страны, состоятся дискуссии по всем ключевым вопросам развития сферы, будет возможность поделиться итогами работы и лучшими практиками, найти новых бизнес-партнеров, в том числе иностранных.

Размер площадки «Путешествуй по миру» увеличится на 50% по сравнению с прошлым годом. Впервые фестивальная программа включит торжественное открытие Форума в формате праздничного шествия, День 80-летия Калининградской области, масштабную спортивную зону и забег по ВДНХ.

Программа форума «Путешествуй!» в этом году состоит из 3 составляющих: деловая программа, фестиваль и выставка. Сроки проведения мероприятия связаны с подведением полугодовых итогов работы отрасли и началом летнего туристического сезона, а ключевым временным ориентиром выступает государственный праздник – День России – 12 июня.

«Туристическая сфера демонстрирует впечатляющую динамику роста, подтверждая статус одной из самых перспективных отраслей экономики. В 2025 году в России был обновлен национальный проект «Туризм и гостеприимство», реализация которого способствует достижению целей Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, направленных на комплексное развитие как внутреннего, так и въездного туризма. Форум «Путешествуй!» в этой связи является важнейшей платформой для взаимодействия государства, бизнеса и всех организаций, задействованных в развитии туристической отрасли. Традиционный интерес Форум вызывает у граждан, которые стремятся познакомиться с культурой и историей своей страны, с ее традициями и обычаями. В Год единства народов России это приобретает особое значение», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков.

Деловая программа Форума выстроена вокруг трех блоков: продукт как основа устойчивого развития отрасли и повышения привлекательности территорий, продвижение и инфраструктура.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков отметил: «Форум в этом году – это не просто отчет, а живой разговор о том, как государство и бизнес уже сегодня меняют туризм. Мы сместили фокус со слов на реальные проекты. Главный посыл пленарного заседания: путешествовать по России – доступно, интересно и удобно прямо сейчас. У нас есть и новые отели, и современные поезда, и умные сервисы. Всю деловую программу мы собрали вокруг трех простых тем: инфраструктура (где жить и как ехать), продукт (чем удивить) и продвижение (как рассказать). Это больше 50 сессий и 300 спикеров. Особняком – молодежная сессия 12 июня, в День России. Готовим для ребят не скучные доклады, а живую игру «Кто хочет стать путешественником?». Центр стратегических разработок специально к Форуму привезет в Россию 20 топ-туроператоров из Китая и Индии – чтобы они своими глазами увидели наши новые маршруты».

Центральным событием деловой программы Форума станет пленарное заседание «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому», также состоится бизнес‑диалог с главой Минэкономразвития России, церемонии награждения участников Форума и др. Кроме того, в рамках деловой программы Форума запланирована образовательная программа для региональных министров «Стратегия лидерства: развитие туризма в регионе».

На площадке будут представлены регионы России, зарубежные страны, туроператоры и другие ключевые участники туристической отрасли. Целевая аудитория фестиваля охватывает широкий круг гостей: самостоятельных путешественников, активных туристов, семейные аудитории с детьми, молодежь, жителей и гостей Москвы, а также зарубежных гостей.

На стендах будет организовано более 500 активностей. Важной частью фестивальной экспозиции станет цифровой сервис «Мобильный путеводитель».

Деловая программа опубликована на официальном сайте Форума.

В заседании приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической отрасли Сангаджи Тарбаев, советник Президента Российской Федерации, первый заместитель председателя и ответственный секретарь Организационного комитета Форума Антон Кобяков, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Александр Никитин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, представители Росмолодежи, госкорпорации «Росатом», других ведомств и организаций.