«Петербургские сезоны» представят масштабную культурную программу на ПМЭФ-2026

Фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» в 2026 году объединит десятки событий – от концертов и театральных премьер до выставок, экскурсий и городских фестивалей. Мероприятия программы пройдут с 30 мая по 6 июня и охватят ключевые культурные площадки Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фестиваль стартует 30 мая с ретроралли «Ленинград» в культурном квартале «Брусницын». Гостей ждут выставка классических автомобилей, показ моды петербургских дизайнеров, музыкальная программа и торжественный старт экипажей на винтажных автомобилях на фоне Финского залива.

«Фестиваль «Петербургские сезоны» позволяет участникам и гостям Петербургского международного экономического форума увидеть Санкт-Петербург как современный культурный центр, где бережно сохраняются исторические традиции и одновременно реализуются новые творческие проекты. В этом году программа получилась особенно насыщенной и охватывает крупнейшие театральные, музейные и общественные пространства города», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Уже в первые дни Фестиваля участникам ПМЭФ будет доступна масштабная музейная и выставочная программа. Среди ключевых проектов – выставка «Русский императив» в Центральном выставочном зале «Манеж», посвященная осмыслению военной истории России и художественного образа национальной идентичности, а также выставки «Балет. Земные боги» и «В мастерской театрального художника» в Театральном музее и Шереметевском дворце.

В программу вошли десятки театральных постановок ведущих петербургских сцен: Театра эстрады имени Аркадия Райкина, Театра музыкальной комедии, Академического театра комедии им. Н.П. Акимова, а также проекты Центра современной хореографии «Каннон Данс». Гостям Форума представят драматические спектакли, музыкальные постановки, балет и современные хореографические премьеры.

Одним из центральных событий программы станет показ оперы «Тамерлан» на сцене Мариинского театра 4 июня. Международная постановка, ранее представленная в Ташкенте и Дубае, объединяет музыку Георга Фридриха Генделя в новой интерпретации с национальными музыкальными элементами Узбекистана. Спектакль с участием более 160 артистов станет одним из крупнейших театральных проектов Фестиваля.

В дни Форума продолжатся культурно-исторические маршруты. Участники смогут посетить Старую Ладогу – один из древнейших центров русской государственности, где предусмотрены экскурсии по Ладожской крепости, Варяжской улице и древним монастырям.

Также в рамках «Петербургских сезонов» в Кронштадте пройдет музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта» в музейно-историческом парке «Остров фортов». В программе – концерты, семейные активности, мастер-классы, гастрономические проекты и экскурсии с погружением в эпоху Петра I.

«В 2026 году программа «Петербургских сезонов» стала одной из самых масштабных за всю историю проекта. Мы стремились объединить в ней разные направления культуры: театр, музыку, музейные и выставочные проекты, исторические маршруты, городские фестивали и семейные форматы. Для гостей ПМЭФ это возможность не только познакомиться с деловой повесткой Форума, но и почувствовать культурную атмосферу Санкт-Петербурга», – подчеркнула заместитель директора по творческим и культурным инициативам, руководитель дирекции творческих проектов Екатерина Иванова.

Особое место в программе Фестиваля займут события, приуроченные к Пушкинскому дню России. В дни проведения ПМЭФ в Санкт-Петербурге пройдут спектакли, концерты и культурные мероприятия, связанные с наследием Александра Сергеевича Пушкина, творчество которого остается важнейшей частью российской культурной традиции.

Кульминацией Фестиваля станет большой концерт на Дворцовой площади 5 июня, который традиционно объединит участников Форума, жителей и гостей Санкт-Петербурга и станет одним из главных открытых музыкальных событий культурной программы ПМЭФ-2026.

Завершится программа 6 июня серией крупных культурных событий, среди которых торжественные мероприятия, посвященные 260-летию Гатчинского дворца, спектакли ведущих театральных площадок города, продолжение масштабной выставочной программы и фестиваль «Паруса Кронштадта» в музейно-историческом парке «Остров фортов».