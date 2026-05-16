Владимир Путин подписал Указ о подготовке председательства России в ШОС в 2027–2028 годах

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2027–2028 годах». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно Указу, председателем Организационного комитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков.

В конце прошлого года в присутствии лидеров государств – членов ШОС было подписано соглашение о сотрудничестве между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом Росконгресс. Документ закрепил долгосрочное взаимодействие сторон по развитию деловой, конгрессно-выставочной и информационной повестки организации, а также создал основу для системной работы в период председательства России в ШОС.

«Шанхайская организация сотрудничества сегодня является одним из ключевых центров формирования в Евразии пространства равной и неделимой безопасности, а также важнейшей площадкой для укрепления доверия, развития взаимовыгодного экономического партнерства и гуманитарного взаимодействия на этом континенте. Председательство России в ШОС станет для Организации важным этапом продвижения совместных инициатив, направленных на развитие многополярного мира, расширение межгосударственного сотрудничества и укрепление устойчивой архитектуры взаимодействия в Евразии», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Указ определяет порядок подготовки к председательству России в ШОС и предусматривает создание Организационного комитета для координации работы федеральных и региональных органов власти, а также организаций, задействованных в подготовке мероприятий.

Президент России поручил Правительству Российской Федерации совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации оказывать содействие Фонду «Росконгресс» в подготовке обеспечении председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2027–2028 годах.

Организационный комитет займется подготовкой концепции председательства России в ШОС, формированием плана основных мероприятий, координацией взаимодействия профильных ведомств и обеспечением информационного сопровождения ключевых событий.

