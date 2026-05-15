На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Пресс-релиз

Уникальный выставочный проект для ПМЭФ-2026 «Леонардо да Винчи: Битва при Ангиари»

В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» будет представлен уникальный выставочный проект, посвященный одному из самых знаменитых произведений Леонардо да Винчи – «Битве при Ангиари».

Инициатором проекта выступает Музей христианской культуры – один из значимых духовно-просветительских центров Санкт-Петербурга – при участии Государственного Эрмитажа.

В основе выставки – исследование, посвященное утраченной настенной росписи Леонардо да Винчи, созданной в начале XVI века в Палаццо Веккьо во Флоренции. «Битва при Ангиари» считается одной из самых новаторских работ мастера, не сохранившейся до наших дней из-за использования экспериментальной техники. При создании экспозиции использованы технологии искусственного интеллекта.

Центральный экспонат выставки – доска, на которой Леонардо отрабатывал композиционные и колористические решения для создания будущего шедевра, – уникальное произведение, хранящее характерные для творчества мастера тайны. В 2024 году картина экспонировалась в Государственном Эрмитаже в рамках выставки «Новые загадки картин Леонардо да Винчи», результаты исследования опубликованы в одноименном издании. Выставке предшествовала многолетняя совместная исследовательская работа.

Картина существенно отличается от наиболее известной копии – «Тавола Дориа» (галерея Уффици). При анализе произведения из Музея христианской культуры с использованием рентгеновских лучей был обнаружен позднее закрашенный портрет. Исследование в инфракрасном спектре выявило подготовительные рисунки фигур, выполненные углем с последующей доработкой чернилами левой рукой, что особенно примечательно, поскольку Леонардо был левшой.

Важным дополнением экспозиции станет трехмерная модель сражающихся всадников, благодаря которой зрители смогут увидеть центральную группу композиции в необычном ракурсе.

Во вступительной статье к изданию генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечал: «Сегодняшние новые возможности исследования, в том числе технические, породили волну новых открытий участия Леонардо в тех или иных произведениях.

«Битва при Ангиари» – одно из самых знаменитых произведений Леонардо, утраченное в результате смелых художественных экспериментов. По мнению исследователей, в данном случае речь идет о доске, на которой мастер экспериментировал с композицией и рисунком».

Предлагаемый выставочный проект рассматривается как возможное дополнение культурной программы Форума и может стать значимым элементом Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Реализация инициативы позволит представить участникам и гостям форума уникальный пример взаимодействия искусства, науки и современных технологий.

Для участников и гостей Петербургского международного экономического форума предусмотрена эксклюзивная экскурсионная программа, которая позволит в особом формате познакомиться с экспонатами и научными открытиями, связанными с «Битвой при Ангиари».

Место проведения: Музей христианской культуры, Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, д. 5.

Организаторы: Музей христианской культуры, Государственный Эрмитаж при поддержке Фонд Росконгресс.

Картина дня
Новости и материалы
Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста
Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд
Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу
Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»
Google выпустила браслет для спортсменов без экрана и с платной подпиской
Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года
Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей
В Москве прорвало трубу с горячей водой
Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников
В России нашли способ снизить риск заболеваний у шахтеров
Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России
Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч
Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ
На Западе связали ненависть Каллас к России с необразованностью
В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа
Все новости
За ночь над Россией сбили 355 украинских беспилотников. Военная операция, день 1542-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1542-й день
Весенне-летняя коллекция: какие новые автомобили появятся в России
Volga, Hongqi Guoya и Esteo MX выйдут на российский рынок в ближайшие месяцы
Трудности перевода и роковые искушения: о чем снимает София Коппола
Безумный поезд без машиниста: как в США брали на абордаж состав, несущийся на полной скорости
Инцидент с неуправляемым поездом CSX 8888 случился в США 25 лет назад
Наталья Тарасова
Почему люди теряются в городе
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами