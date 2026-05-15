Уникальный выставочный проект для ПМЭФ-2026 «Леонардо да Винчи: Битва при Ангиари»

В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» будет представлен уникальный выставочный проект, посвященный одному из самых знаменитых произведений Леонардо да Винчи – «Битве при Ангиари».

Инициатором проекта выступает Музей христианской культуры – один из значимых духовно-просветительских центров Санкт-Петербурга – при участии Государственного Эрмитажа.

В основе выставки – исследование, посвященное утраченной настенной росписи Леонардо да Винчи, созданной в начале XVI века в Палаццо Веккьо во Флоренции. «Битва при Ангиари» считается одной из самых новаторских работ мастера, не сохранившейся до наших дней из-за использования экспериментальной техники. При создании экспозиции использованы технологии искусственного интеллекта.

Центральный экспонат выставки – доска, на которой Леонардо отрабатывал композиционные и колористические решения для создания будущего шедевра, – уникальное произведение, хранящее характерные для творчества мастера тайны. В 2024 году картина экспонировалась в Государственном Эрмитаже в рамках выставки «Новые загадки картин Леонардо да Винчи», результаты исследования опубликованы в одноименном издании. Выставке предшествовала многолетняя совместная исследовательская работа.

Картина существенно отличается от наиболее известной копии – «Тавола Дориа» (галерея Уффици). При анализе произведения из Музея христианской культуры с использованием рентгеновских лучей был обнаружен позднее закрашенный портрет. Исследование в инфракрасном спектре выявило подготовительные рисунки фигур, выполненные углем с последующей доработкой чернилами левой рукой, что особенно примечательно, поскольку Леонардо был левшой.

Важным дополнением экспозиции станет трехмерная модель сражающихся всадников, благодаря которой зрители смогут увидеть центральную группу композиции в необычном ракурсе.

Во вступительной статье к изданию генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечал: «Сегодняшние новые возможности исследования, в том числе технические, породили волну новых открытий участия Леонардо в тех или иных произведениях.

«Битва при Ангиари» – одно из самых знаменитых произведений Леонардо, утраченное в результате смелых художественных экспериментов. По мнению исследователей, в данном случае речь идет о доске, на которой мастер экспериментировал с композицией и рисунком».

Предлагаемый выставочный проект рассматривается как возможное дополнение культурной программы Форума и может стать значимым элементом Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Реализация инициативы позволит представить участникам и гостям форума уникальный пример взаимодействия искусства, науки и современных технологий.

Для участников и гостей Петербургского международного экономического форума предусмотрена эксклюзивная экскурсионная программа, которая позволит в особом формате познакомиться с экспонатами и научными открытиями, связанными с «Битвой при Ангиари».

Место проведения: Музей христианской культуры, Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, д. 5.

Организаторы: Музей христианской культуры, Государственный Эрмитаж при поддержке Фонд Росконгресс.