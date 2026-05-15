Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы Форума МСП на ПМЭФ-2026

3 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), состоится XI Российский форум малого и среднего предпринимательства. Главная тема в этом году – «Креативный код экономики: новая формула роста МСП». Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс совместно с «Опорой России».

«Малый и средний бизнес остается одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития и повышения деловой активности в регионах России. Сегодня важно обеспечить условия для дальнейшего роста сектора МСП, расширения возможностей предпринимателей, внедрения современных технологических и управленческих решений, а также развития новых направлений, включая креативные индустрии. Форум МСП на площадке ПМЭФ традиционно объединяет представителей органов власти, бизнеса и институтов развития для обсуждения практических механизмов поддержки предпринимательства и выработки решений, направленных на достижение национальных целей развития страны», – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Деловая программа Форума МСП разделена на пять тематических блоков: «МСП и государство», «Акселерация МСП», «Отрасли и цифровизация», «Кадры» и «ВЭД». Ключевым событием дня станет пленарная сессия «Креативный код экономики: новая формула роста МСП», которая пройдет при участии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака. Помимо сессий, в деловой программе запланированы мастер-классы, финансовый диалог, презентации исследований и др. Программа Форума ориентирована на практику: участники смогут получить актуальные знания, укрепить профессиональные навыки в ключевых направлениях бизнеса, найти новых партнеров и открыть для себя новые рынки.

«Форум МСП за годы проведения стал важной площадкой для открытого диалога государства, бизнеса и институтов развития. В этом году особое внимание будет уделено креативной экономике как одному из драйверов роста малого и среднего предпринимательства. Сегодня именно креативные индустрии, цифровые решения, новые форматы кооперации и экспортные инициативы формируют современный облик предпринимательства и создают дополнительные возможности для устойчивого развития регионов и экономики страны в целом», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Блок «МСП и государство» посвящен синхронизации усилий государства и бизнеса в достижении национальных целей – от демографии и активного долголетия до роста экономической активности. В центре внимания будет выстраивание партнерства крупного и малого бизнеса для развития регионов, взаимодействие муниципальной власти и бизнеса, а также обновление данных и классификаторов как основы для управленческих решений. Отдельный акцент сделан на философии российского предпринимательства – принципах и ориентирах, определяющих деловую культуру.

««Опора России» совместно с Фондом Росконгресс уже в 11-й раз проводит Форум МСП, который традиционно открывает главную экономическую площадку – ПМЭФ. Сейчас экономика России находится в стадии структурной трансформации, вместе с этим меняются и подходы к развитию малого и среднего бизнеса. Сектор МСП по-прежнему остается одним из драйверов экономического развития, поэтому приоритетные акценты деловой программы Форума будут сделаны на эффективных стратегиях ведениях бизнеса, повышении производительности труда, взаимодействии предпринимательского сообщества и государства, инструментах по акселерации МСП, развитии внешнеэкономических связей и многом другом. Участники Форума МСП получат новый, полезный опыт, знания, компетенции и контакты, которые смогут интегрировать в бизнес-процессы своих предприятий и коллективов», – отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Трек «Акселерация МСП» сфокусирован на инструментах ускоренного роста: от систематизации мер поддержки и оценки их эффективности до расширения доступа к финансированию и рынкам. Участники обсудят практики коммерциализации инноваций, выход на биржевые и иные рыночные инструменты, финансовые решения для масштабирования, а также прикладную диагностику бизнес-моделей и актуализацию стратегий по ведению бизнеса в текущих условиях. Цель – перевести предпринимательские идеи в измеримые результаты через набор работающих механизмов.

Блок «Отрасли и цифровизация» рассматривает цифровую трансформацию отраслей как источник конкурентоспособности МСП. В повестке – баланс возможностей и издержек «цифры», доступность ИИ для малого бизнеса, снижение цифрового разрыва, а также развитие промышленных МСП через кооперацию, экспорт и инвестпроекты. Отдельное внимание будет уделено тому, как через прикладные инструменты управления перейти от стратегии к результату.

Трек «Кадры» посвящен человеческому капиталу МСП: повышению производительности, подготовке предпринимательских кадров и современным практикам управления. В ходе панельных сессий будут рассмотрены подходы к привлечению и адаптации высококвалифицированных специалистов, включая иностранных, а также вопросы развития экосистемы поддержки с участием регуляторов. Упор сделан на измеримые методы повышения эффективности труда и инструменты роста компетенций.

Блок «ВЭД» ориентирован на внешнеэкономические возможности для МСП в условиях меняющейся геоэкономики. Здесь будут обсуждаться новые направления технологического взаимодействия и партнерства на рынках Ближнего Востока и Азии, правовые и операционные решения для «белого» импорта, а также конкурентная среда и устойчивость в трансграничной интернет-торговле. Отдельный фокус – современные коммуникационные практики продвижения и подходы к снижению внешних рисков при выходе на дружественные рынки.

Петербургский международный экономический форум – 2026 пройдет с 3 по 6 июня.

