Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»

С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области. Свои проекты и инициативы все желающие могут подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 июня. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из них представят на финальном мероприятии 22-23 июля.

«Сегодня основная конкуренция в мире идет не только за технологии или ресурсы, но и за время – нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей. Поэтому особую ценность приобретают площадки, где инициативы общества получают возможность превратиться в реальные проекты. Форум за шесть лет стал именно таким механизмом. Более 120 тысяч идей, которые подали участники за все время, — это отражение того, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий в будущем», — отметил заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Участниками форума за шесть лет стали представители не только всех регионов России, но и 45 стран мира. Только в 2025 году авторы подали более 35 тысяч инициатив — это более чем в два раза выше показателя первого форума.

«Сообщество форума «Сильные идеи для нового времени» сегодня объединяет уже почти 600 тысяч человек, и с каждым годом интерес к участию продолжает расти. Это говорит о высокой гражданской вовлеченности и запросе общества на реальные механизмы участия в развитии страны. Форум стал пространством, где инициативы граждан, бизнеса, региональных команд и экспертного сообщества получают возможность перейти от идеи к практической реализации. Лучшие проекты находят поддержку институтов развития, регионов и партнеров, а их авторы получают новые возможности для профессионального и общественного роста», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

В 2026 году идеи принимают по пяти направлениям.

Национальная социальная инициатива — это предложения по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, охране здоровья и здоровому образу жизни, социальной поддержке граждан, образованию и просвещению, поддержке ветеранов СВО и членов их семей, развитию цифровых платформ и ИИ в здравоохранении, образовании и соцзащите, а также повышению качества жизни и развитию малых городов.

Национальная кадровая инициатива сосредоточится на навыках будущего и непрерывном обучении, прогнозировании рынка труда, новой карьере в возрасте от 50 лет, платформенной занятости, возможностях для молодежи, привлечении талантов из-за рубежа и создании новых рабочих мест в малых городах и деревне.

Национальная технологическая инициатива охватит проекты в сфере автономности, интеллектуальных систем, распределенной энергетики, архитектур коллективного взаимодействия автономных систем, локального ИИ и новых сервисов на базе спутников.

Экологическое и климатическое направление объединит идеи, связанные с сохранением природы, экологией, климатической адаптацией, развитием территорий и созданием комфортной среды для жизни.

Национальная предпринимательская инициатива — это идеи по развитию инвестиционного климата и платформенной экономики, инфраструктуры для технологического предпринимательства, креативной экономики, национальных брендов, новых финансовых инструментов, возможностей для инвестиций в объекты культурного наследия (ОКН), а также микропроизводств и мобильных фабрик.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» позволяет увидеть, что сегодня действительно важно для людей и какие изменения они хотят видеть вокруг себя. Одной из самых востребованных тем стало, например, возрождение сел и деревень, традиционно всех волнуют вопросы здравоохранения, образования, здорового образа жизни. Растет также интерес к повестке будущего — какими должны быть города, школы, компании и какие технологии нам нужны. Для АСИ, которому в этом году исполняется 15 лет, особенно важно видеть, как форум объединяет инициативных людей, экспертов, бизнес, регионы и партнеров вокруг идей, способных повлиять на развитие нашей страны, повышение качества жизни всех граждан России», — уточнила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«Технологическое лидерство — один из ключевых приоритетов стратегии ВЭБ.РФ. Сегодня особенно важны проекты, которые предлагают новые решения для экономики, социальной сферы и качества жизни человека. Форум «Сильные идеи для нового времени» помогает находить такие инициативы на раннем этапе, а задача экспертного совета — отбирать самые сильные и перспективные проекты, которые могут получить практическое продолжение и масштабирование», — подытожил председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Особенностью форума 2026 года станет расширенное использование технологий искусственного интеллекта. ИИ поможет на этапе оценки идей, позволит проводить углубленную аналитику стратегических трендов и формировать тематические подборки инициатив для дальнейшей работы с проектами.

Отбор пройдет в несколько этапов. После сбора проектов участники смогут доработать их вместе с экспертами и партнерами форума. Затем организаторы сформируют топ-100 инициатив и партнерские подборки лучших решений.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит с 2020 года по поручению Президента России. Только в 2025 году более тысячи идей получили поддержку партнеров форума, еще 231 проект стал участником акселерационных программ. Также в рамках мероприятия проходит конкурс растущих российских брендов «Знай наших», который проводят АСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.