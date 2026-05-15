На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Пресс-релиз

Молодежь и креативные индустрии – в центре международного сотрудничества вузов ОИС

На площадке Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: Казаньфорум» 2026 состоялась сессия «Международное партнерство с вузами ОИС: синергия образования, культуры и творческих проектов», в которой приняла участие заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова. Дискуссия была посвящена развитию международного гуманитарного сотрудничества, поддержке молодежи и созданию совместных образовательных и творческих инициатив.

Сессию модерировала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. В центре обсуждения – вопросы укрепления партнерства между вузами, России и стран Организации исламского сотрудничества, а также роль культуры и образования в развитии устойчивого международного диалога.

В ходе выступления Екатерина Иванова подчеркнула, что именно молодежь сегодня становится основой для формирования новых гуманитарных связей и международных проектов. Она отметила, что Российский форум индустрии дизайна уже несколько лет объединяет молодых дизайнеров, студентов и профильные образовательные учреждения, создавая возможности для профессионального обмена, презентации новых идей и запуска совместных инициатив.

В рамках IV Российского форума индустрии дизайна были представлены показы студентов из Санкт-Петербурга, Казани и Москвы. По словам Екатерины Ивановой, высокий уровень работ молодых дизайнеров подтверждает необходимость расширения международного взаимодействия в сфере креативных индустрий и создания новых форматов сотрудничества между странами.

В этой связи она выступила с инициативой создания конкурса молодых дизайнеров стран Организации исламского сотрудничества. Предполагается, что проект сможет стать платформой для культурного обмена, поддержки талантливой молодежи и развития долгосрочного сотрудничества между образовательными и творческими учреждениями разных стран.

Также участники сессии были приглашены на деловой форум Россия – АСЕАН и Форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, где традиционно большое внимание уделяется гуманитарной повестке, межкультурному диалогу и развитию креативных индустрий.

«Сегодня особенно важно создавать международные площадки, где молодые специалисты, студенты и представители креативных индустрий смогут не только демонстрировать свои проекты, но и выстраивать профессиональные и культурные связи. Именно через такие инициативы формируется устойчивый гуманитарный диалог и укрепляется доверие между странами. Фонд Росконгресс как нефинансовый институт развития последовательно поддерживает подобные проекты и уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Республикой Татарстан», – отметила Екатерина Иванова.

Картина дня
Новости и материалы
Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста
Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд
Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу
Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»
Google выпустила браслет для спортсменов без экрана и с платной подпиской
Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года
Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей
В Москве прорвало трубу с горячей водой
Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников
В России нашли способ снизить риск заболеваний у шахтеров
Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России
Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч
Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ
На Западе связали ненависть Каллас к России с необразованностью
В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа
Все новости
За ночь над Россией сбили 355 украинских беспилотников. Военная операция, день 1542-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1542-й день
Весенне-летняя коллекция: какие новые автомобили появятся в России
Volga, Hongqi Guoya и Esteo MX выйдут на российский рынок в ближайшие месяцы
Трудности перевода и роковые искушения: о чем снимает София Коппола
Безумный поезд без машиниста: как в США брали на абордаж состав, несущийся на полной скорости
Инцидент с неуправляемым поездом CSX 8888 случился в США 25 лет назад
Наталья Тарасова
Почему люди теряются в городе
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами