Молодежь и креативные индустрии – в центре международного сотрудничества вузов ОИС

На площадке Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: Казаньфорум» 2026 состоялась сессия «Международное партнерство с вузами ОИС: синергия образования, культуры и творческих проектов», в которой приняла участие заместитель директора Фонда Росконгресс по творческим и культурным инициативам, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова. Дискуссия была посвящена развитию международного гуманитарного сотрудничества, поддержке молодежи и созданию совместных образовательных и творческих инициатив.

Сессию модерировала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. В центре обсуждения – вопросы укрепления партнерства между вузами, России и стран Организации исламского сотрудничества, а также роль культуры и образования в развитии устойчивого международного диалога.

В ходе выступления Екатерина Иванова подчеркнула, что именно молодежь сегодня становится основой для формирования новых гуманитарных связей и международных проектов. Она отметила, что Российский форум индустрии дизайна уже несколько лет объединяет молодых дизайнеров, студентов и профильные образовательные учреждения, создавая возможности для профессионального обмена, презентации новых идей и запуска совместных инициатив.

В рамках IV Российского форума индустрии дизайна были представлены показы студентов из Санкт-Петербурга, Казани и Москвы. По словам Екатерины Ивановой, высокий уровень работ молодых дизайнеров подтверждает необходимость расширения международного взаимодействия в сфере креативных индустрий и создания новых форматов сотрудничества между странами.

В этой связи она выступила с инициативой создания конкурса молодых дизайнеров стран Организации исламского сотрудничества. Предполагается, что проект сможет стать платформой для культурного обмена, поддержки талантливой молодежи и развития долгосрочного сотрудничества между образовательными и творческими учреждениями разных стран.

Также участники сессии были приглашены на деловой форум Россия – АСЕАН и Форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, где традиционно большое внимание уделяется гуманитарной повестке, межкультурному диалогу и развитию креативных индустрий.

«Сегодня особенно важно создавать международные площадки, где молодые специалисты, студенты и представители креативных индустрий смогут не только демонстрировать свои проекты, но и выстраивать профессиональные и культурные связи. Именно через такие инициативы формируется устойчивый гуманитарный диалог и укрепляется доверие между странами. Фонд Росконгресс как нефинансовый институт развития последовательно поддерживает подобные проекты и уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Республикой Татарстан», – отметила Екатерина Иванова.