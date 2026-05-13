Мантуров провел заседание Российско-Индонезийской комиссии по экономическому сотрудничеству

Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров и Министр — координатор по вопросам экономики Республики Индонезия Аирлангга Хартарто «на полях» Международного форума «Россия-Исламский мир: Казань форум» провели 14-е заседание Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Приоритетное внимание уделено экономической повестке. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем в 2 раза и по итогам 2025 года приблизился к 5 млрд долларов.

«Дополнительным фактором наращивания и диверсификации товарооборота должно стать подписанное в конце прошлого года Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Рассчитываем, что до конца года всеми сторонами будут завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу. Улучшение условий взаимного доступа товаров на рынки должно сопровождаться расширением прямых контактов между нашими предпринимателями. Хорошую, дополнительную возможность для этого открывает июльская выставка «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, в которой Индонезия выступит в качестве страны-партнера», — сказал Денис Мантуров.

Рассмотрены также вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта, промышленности и высоких технологий.

«Активизации диалога в космической отрасли способствовало участие индонезийской делегации высокого уровня в «Неделе космоса», прошедшей в России в прошлом месяце. В «портфеле» уже есть ряд перспективных проектов. В частности, Россия располагает необходимыми компетенциями и опытом для подготовки и организации полёта первого индонезийского космонавта», — обозначил Денис Мантуров.

Стороны отметили важность обеспечения устойчивых взаиморасчётов. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в гуманитарных сферах, включая образование, культуру и спорт. Дана положительная оценка расширению взаимных туристических обменов.

По итогам мероприятия Денис Мантуров и Аирлангга Хартарто подписали протокол 14-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.