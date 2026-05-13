Пресс-релиз

Ведущие СМИ обеспечат информационное сопровождение ПМЭФ-2026

К информационному сопровождению Петербургского международного экономического форума 2026 года присоединятся ведущие российские и зарубежные медиахолдинги, телеканалы, информационные агентства, деловые и общественно-политические СМИ.

Генеральным медиапартнером ПМЭФ-2026 выступит «Газпром-Медиа Холдинг», генеральным телевизионным партнером — информационный канал «Россия 24», генеральным международным новостным партнером — телеканал RT, генеральным мультимедийным партнером — МИЦ «Известия», генеральным партнером бизнес-новостей — РБК, генеральным интернет-партнером — «Газета.Ru» и «Лента.ру», генеральными информационными партнерами — ТАСС и РИА Новости.

Также China Media Group в статусе международного информационного партнера.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года.

