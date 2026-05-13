Участие представителей Сербии в деловой программе ПМЭФ

В Москве состоялась встреча Советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова с председателем Наблюдательного совета компании Srbijagas, экс-заместителем Председателя Правительства Республики Сербия Александром Вулиным.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы российско-сербского сотрудничества, развитие двустороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия, а также перспективы укрепления общественных и межпарламентских контактов.

Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в сфере международных деловых коммуникаций, укреплению связей между представителями экспертного, культурного и общественно-политического сообщества России и Сербии, а также развитию гуманитарного взаимодействия. Отдельно обсуждались подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму 2026 года и возможности расширения участия сербских представителей в деловой программе Форума.

«Россия традиционно рассматривает Сербию как одного из важнейших партнеров на Балканах, а отношения двух стран основываются на многолетней дружбе, взаимном уважении и духовно-исторической близости народов. Мы неизменно поддерживаем развитие открытого и доверительного диалога с сербским народом и выступаем за укрепление взаимовыгодного сотрудничества по всем ключевым направлениям. Сегодня особенно важно сохранять независимые каналы взаимодействия, расширять гуманитарные, общественные и деловые контакты, а также формировать условия для долгосрочного партнерства», – отметил Антон Кобяков.

Александр Вулин подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-сербских отношений, подчеркнув важность сохранения независимого и суверенного курса Сербии, развития общественного и гуманитарного взаимодействия, а также укрепления прямого диалога между народами двух стран.

«Сербия и Россия связаны многолетними историческими, духовными и братскими отношениями. Для нас особенно важно сохранять самостоятельный курс и развивать сотрудничество, основанное на взаимном уважении, поддержке суверенитета и стремлении к равноправному партнерству», – подчеркнул Александр Вулин.

В ходе беседы также обсуждались вопросы участия сербских представителей в международных мероприятиях, проводимых в России, включая Петербурский международный эконический форум, Российскую энергетическую неделю, Международный форум объединенных культур и другие крупные международные площадки.

Стороны отметили важность расширения прямого диалога между представителями общественно-политических и экспертных кругов двух стран, а также выразили готовность к дальнейшему развитию совместных инициатив, направленных на укрепление российско-сербского партнерства.