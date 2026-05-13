На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Пресс-релиз

Участие представителей Сербии в деловой программе ПМЭФ

В Москве состоялась встреча Советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова с председателем Наблюдательного совета компании Srbijagas, экс-заместителем Председателя Правительства Республики Сербия Александром Вулиным.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы российско-сербского сотрудничества, развитие двустороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия, а также перспективы укрепления общественных и межпарламентских контактов.

Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в сфере международных деловых коммуникаций, укреплению связей между представителями экспертного, культурного и общественно-политического сообщества России и Сербии, а также развитию гуманитарного взаимодействия. Отдельно обсуждались подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму 2026 года и возможности расширения участия сербских представителей в деловой программе Форума.

«Россия традиционно рассматривает Сербию как одного из важнейших партнеров на Балканах, а отношения двух стран основываются на многолетней дружбе, взаимном уважении и духовно-исторической близости народов. Мы неизменно поддерживаем развитие открытого и доверительного диалога с сербским народом и выступаем за укрепление взаимовыгодного сотрудничества по всем ключевым направлениям. Сегодня особенно важно сохранять независимые каналы взаимодействия, расширять гуманитарные, общественные и деловые контакты, а также формировать условия для долгосрочного партнерства», – отметил Антон Кобяков.

Александр Вулин подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-сербских отношений, подчеркнув важность сохранения независимого и суверенного курса Сербии, развития общественного и гуманитарного взаимодействия, а также укрепления прямого диалога между народами двух стран.

«Сербия и Россия связаны многолетними историческими, духовными и братскими отношениями. Для нас особенно важно сохранять самостоятельный курс и развивать сотрудничество, основанное на взаимном уважении, поддержке суверенитета и стремлении к равноправному партнерству», – подчеркнул Александр Вулин.

В ходе беседы также обсуждались вопросы участия сербских представителей в международных мероприятиях, проводимых в России, включая Петербурский международный эконический форум, Российскую энергетическую неделю, Международный форум объединенных культур и другие крупные международные площадки.

Стороны отметили важность расширения прямого диалога между представителями общественно-политических и экспертных кругов двух стран, а также выразили готовность к дальнейшему развитию совместных инициатив, направленных на укрепление российско-сербского партнерства.

Картина дня
«Едет без козырей». Чем визит Трампа в Китай интересен России
Политолог Дудаков: в Москве будут следить за визитом Трампа в Китай
ВС России поразили объекты энергетики на Украине. Военная операция, день 1540-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1540-й день
Новости и материалы
Профессор экономики раскрыл, зачем покупать собственную квартиру
Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста
Дело бывшего гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров передали в суд
Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу
Чемезов рассказал о высокой скорострельности РСЗО «Сарма»
Google выпустила браслет для спортсменов без экрана и с платной подпиской
Мигранту, забившему пятимесячную дочь за плач в Подмосковье, запросили 23 года
Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за подкуп судей
В Москве прорвало трубу с горячей водой
Суд отправил под домашний арест байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Россиянам рассказали о снижении цен на отдых в отелях после майских праздников
В России нашли способ снизить риск заболеваний у шахтеров
Евросоюз не будет эвакуировать дипмиссию из Киева после предупреждений России
Любовница погибшего во время БДСМ-сессии мужчины выплатит его семье $530 тысяч
Названы страны, из которых чаще всего ведутся DDoS-атаки на системы госуправления РФ
На Западе связали ненависть Каллас к России с необразованностью
В Минобороны сообщили о десятках уничтоженных БПЛА за четыре часа
Все новости
Вспышка хантавируса — 2026: чем опасна инфекция и ждать ли новой пандемии
Что такое хантавирус, симптомы, где распространен, чем опасен и что известно о нем на данный момент
«До и после полуночи»: умер телеведущий Владимир Молчанов
Победа на «Евровидении», борьба с зависимостью и переезд в США: куда пропал Александр Рыбак
Певцу Александру Рыбаку исполнилось 40 лет
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Да будет рок: как новое шоу РЕН ТВ «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» заставляет заново влюбиться в поп-звезд?
Полина Гагарина и Люся Чеботина сразятся в рок-поединке на шоу «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами