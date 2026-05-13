Опубликована архитектура деловой программы форума «Лекарственная безопасность», который состоится 3 июня 2026 года, в стартовый день ПМЭФ-2026, опубликована архитектура деловой программы мероприятия. Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Экспертные дискуссии форума «Лекарственная безопасность» направлены на выработку практических решений и развитие эффективного взаимодействия между государством, фармацевтической отраслью, научным сообществом и системой здравоохранения. Такое объединение усилий имеет стратегическое значение для обеспечения лекарственной безопасности, развития современных технологий и достижение целей по увеличению продолжительности жизни граждан.

Ключевым событием Форума станет пленарная сессия «Лекарственная безопасность как слагаемое здоровьесбережения». Деловая программа включает в себя 13 экспертных дискуссий, поделенных на три тематических блока: «Доступность и качество – основа лекарственной безопасности», «Лекарственный суверенитет: цель – независимость, вектор – развитие» и «На передовой научного поиска: потенциал прорыва». Также в деловую программу форума «Лекарственная безопасность» вошли стратегическая сессия «Инвестиции в лекарственную доступность: от молекулы до пациента. Приоритетные направления инноваций для здоровья человека» и фармацевтический завтрак.

«Уже шестой год подряд на площадке Петербургского международного экономического форума пройдет форум «Лекарственная безопасность», который стал важным элементом деловой повестки ПМЭФ. Вопросы лекарственного обеспечения граждан, обеспечения доступности и качества препаратов находятся в числе приоритетов государства. Сегодня особенно важно, что обсуждение этих задач ведется в широком междисциплинарном формате – с участием государства, бизнеса, науки и медицинского сообщества. Такое взаимодействие позволяет формировать эффективные решения, направленные на устойчивое развитие системы здравоохранения и повышение качества жизни людей», – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Форум «Лекарственная безопасность» по праву занимает место лидирующей отраслевой платформы для продуктивного диалога между гигантами фармацевтической и медицинской индустрий, представителями профильных органов государственной власти, научным и экспертным сообществом.