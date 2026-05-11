Опубликована деловая программа Международного туристического форума «Путешествуй!»

На официальном сайте Международного туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 10 по 14 июня 2026 года на одной из самых значимых площадок Москвы – ВДНХ, размещена деловая программа. Масштабное мультиформатное событие объединит три ключевых элемента: выставку, фестиваль и деловую программу. Выставка в рамках Форума представит новейшие туристические продукты, фестиваль создаст яркую эмоциональную атмосферу, а деловая программа станет площадкой для прямого диалога между государственными органами власти, бизнесом и путешественниками, где обсуждаются актуальные вопросы отрасли, вырабатываются совместные решения и закладываются основы для новых партнерств. Организатором Международного туристического форума «Путешествуй!» выступает Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации.

«Правительство уделяет пристальное внимание развитию туризма для роста турпотока и достижения цели, поставленной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ключевые инструменты заложены в национальном проекте «Туризм и гостеприимство». Мы уже видим ощутимые результаты: туризм входит в тройку самых быстрорастущих отраслей страны. Главные направления развития туризма мы обсудим на форуме «Путешествуй!», который ежегодно становится центральным событием в этой сфере. Мероприятия форума будут интересны как любителям путешествий, так и профессионалам отрасли. Приглашаю всех принять участие!», – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Деловая программа Форума состоится с 10 по 12 июня и будет выстроена вокруг трех стратегических блоков: продвижение, продукт и инфраструктура. Блок «Продукт» посвящен разработке и совершенствованию туристических предложений. «Продвижение» фокусируется на маркетинговых стратегиях, цифровых инструментах и коммуникационных подходах для привлечения туристов. Блок «Инфраструктура» затрагивает вопросы развития транспортной доступности, гостиничного сервиса, придорожной сети и других элементов, формирующих комфортную среду для путешественников.

«В России продолжается реализация национального проекта «Туризм и гостеприимство», основная задача которого – делать путешествия по России доступными, комфортными и безопасными. По всей стране открываются отели и глэмпинги, модернизируются и разрабатываются туристические маршруты, проводятся масштабные фестивали и праздники, создается инфраструктура, соответствующая всем требованиям современных путешественников, а бизнес получает всестороннюю поддержку государства. В этой связи Международный туристический форум «Путешествуй!» является важной платформой для обсуждения проектов развития туристической отрасли, обмена опытом между регионами и представителями бизнеса, а также для налаживания партнерских связей с целью раскрытия туристического потенциала каждого уголка страны», – заявил советник Президента Российской Федерации; ответственный секретарь Организационного комитета МТФ «Путешествуй!» Антон Кобяков.

В деловой программе МТФ «Путешествуй!» выделены четыре ключевые сессии, которые затронут наиболее актуальные вопросы туристической отрасли. Первая сессия – «Тектонические сдвиги: как цифровые платформы меняют туризм» – посвящена переходу от экономики впечатлений к экономике алгоритмов: участники обсудят, как цифровые платформы и искусственный интеллект все чаще конструируют маршрут путешественника и трансформируют индустрию в целом. Вторая сессия – «Километры впечатлений: как дорожная инфраструктура развивает автотуризм» – рассмотрит автомобильные маршруты как самостоятельный вид турпродукта, в котором дорога, остановки и придорожный сервис становятся полноценной частью впечатлений.

Третья сессия – «Внесезон: как гармонизировать туристический поток в течение года» – нацелена на поиск решений для выравнивания сезонных колебаний: речь пойдет о поддержке поездок в низкий сезон, адаптации турпродукта и событийного календаря под круглогодичную работу, динамическом ценообразовании и использовании данных для эффективного управления загрузкой. Четвертая сессия – «Снег, медведи и балет: как туроператоры презентуют Россию иностранным туристам» – исследует эволюцию образа России для зарубежной аудитории: от привычного набора символов к более сложной и многослойной картине страны. Туроператоры продемонстрируют, как, опираясь на узнаваемые образы, дополняют их региональными маршрутами, арктическими и сибирскими турами, гастрономическими предложениями, природными ландшафтами, элементами современной городской культуры и креативными индустриями.

«Все сессии направлены на анализ современных тенденций и поиска практических решений на вопросы, с которыми сталкивается туристическая индустрия. Участники Форума смогут найти полезные контакты, потенциальных партнеров, свежие идеи, чтобы реализовать новые проекты, способствующие устойчивому развитию туризма в нашей стране», – подчеркнул Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Форум включает в себя семинарский блок – серия практико‑ориентированных семинаров, посвященных развитию туристических территорий и продуктов за счет переосмысления экскурсий, работы с идентичностью регионов, формирования сильных управленческих команд и ревитализации промышленных зон. Участники смогут посетить семинар «От общего к частному: переосмысление экскурсий как туристического предложения», где обсудят трансформацию классических экскурсий в полноценные модульные продукты, встроенные в маршрут и рассчитанные на разные сегменты аудитории. На семинаре «Формирование управленческих команд в регионе: запуск и развитие проектов по созданию или изменению территориальной инфраструктуры» эксперты обсудят методы сборки и развития команд для реализации сложных инфраструктурных и туристических проектов от идеи до воплощения.

В рамках Молодежного дня МТФ «Путешествуй!», ориентированного на студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей в сфере туризма, пройдут несколько ключевых событий, включая сессию «Научно‑популярный туризм: где наука встречается с приключением», посвященная форматам, объединяющим экспедиции, полевые школы, геологические и экологические маршруты с ярким приключенческим опытом, сессию «О дивный новый мир: медиаконтент как инструмент развития туристической привлекательности регионов», где обсудят, как видео и спецпроекты в медиа формируют образ территорий и напрямую влияют на выбор маршрутов, а также молодежная пленарная сессия «Кто хочет стать путешественником?» для тех, кто строит карьерные планы в туризме. Участники смогут разобраться, какие роли и компетенции будут востребованы в отрасли в ближайшие годы, узнать, что важно работодателям, и получить информацию о доступных образовательных и стажировочных возможностях.

Деловая программа МТФ «Путешествуй!» ориентирована на укрепление взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и региональными властями.

Участники смогут зарегистрироваться в личном кабинете Фонда Росконгресс и воспользоваться функцией нетворкинга, которая позволяет назначать встречи с интересующими контактами, при этом нетворкинг-менеджеры помогут обработать незакрытые заявки в Ежедневнике, связаться с нужными участниками и организовать встречу на мероприятии для более целенаправленного обсуждения.