Опубликован перечень поручений Путина по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными

Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшейся в рамках Форума 25 февраля 2026 года.

Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в Российской Федерации до 2036 года, обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования программ и проектов, направленных на формирование биоэкономики, представить предложения по обновлению образовательных стандартов с учетом необходимости углубления междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук.

Кроме того, среди поручений Президента России – оценка эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики, разработка экспериментального правового режима для биоисследований на Федеральной территории «Сириус» и в других научных центрах, обсуждение вопросов совместных научных исследований на мероприятиях БРИКС.

Фонду Росконгресс дано поручение обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Форума будущих технологий.

Пятый Форум будущих технологий состоится в 2027 году и будет посвящен созданию и внедрению цифровых платформ.

Полный текст поручений Президента по итогам Форума будущих технологий 2026 года опубликован на сайте Кремля.