Подведены итоги Кавказского инвестиционного форума – 2026

В Минеральных Водах завершился Кавказский инвестиционный форум – одно из ключевых деловых событий, направленных на развитие инвестиционного потенциала регионов и расширение экономического сотрудничества. Центральная тема Форума – «Расширяя горизонты возможностей». Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края.

Одним из центральных событий программы Форума стало заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Как отметил в рамках мероприятия Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Северный Кавказ занимает все более значимое место в российской экономике. Растет интерес инвесторов к региону: объем капиталовложений в прошлом году увеличился на 10% и приблизился к 1,5 трлн рублей.

«Благодаря обширному инструментарию господдержки наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. В каждом из регионов создаются и модернизируются, в том числе при федеральной поддержке, объекты здравоохранения, спорта и культуры, школы и детские сады, жилые дома, дороги, промышленная инфраструктура, инженерные и коммунальные сети», – добавил он.

Председатель Правительства осмотрел выставку Кавказского инвестиционного форума, на которой представлены стенды регионов Северного Кавказа, Юга России и нескольких иностранных участников, посвященных инвестиционным проектам. Выставочная экспозиция КИФ-2026 объединила 123 стенда на площади более 10 тысяч квадратных метров, включая уличное открытое пространство.

«Кавказский инвестиционный форум в очередной раз подтвердил свою роль ключевой площадки для диалога бизнеса и власти, где рождаются перспективные идеи и заключаются стратегически важные соглашения – в этом году на Форуме было подписано более 60 соглашений на общую сумму около 400 млрд рублей, в том числе 4 соглашения с иностранной компанией. В 2026 году мы видим ощутимый рост интереса инвесторов к потенциалу Северо‑Кавказского федерального округа: рекордное число участников, расширение международного сотрудничества и, что особенно важно, конкретные результаты. Особое внимание мы уделили комплексному развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего предпринимательства, внедрению современных технологий и сохранению уникального экологического потенциала территорий. Уверен, что совместные усилия государства, бизнеса и общества позволят максимально раскрыть инвестиционные возможности Кавказа и обеспечить устойчивое развитие региона на долгие годы вперед», – отметил по итогам КИФ-2026 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор Северо-Кавказского Федерального округа Александр Новак.

В рамках мероприятий деловой программы КИФ-2026 всесторонне обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, различных отраслей промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества и гуманитарной повестки, а также иных сфер, способствующих устойчивому экономическому росту регионов СКФО. При этом особое внимание было уделено тематике образования и подготовки кадров: ряд сессий был посвящен обсуждению разработки и внедрения в высших учебных заведениях новых образовательных программ, нацеленных на подготовку востребованных специалистов, а также повышению значимости профессиональной переподготовки.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Кавказского инвестиционного форума Антон Кобяков отметил, что подъем Северо-Кавказского федерального округа – это многогранная задача, ориентированная на прогресс в социальной и экономической сферах региона, охватывающая как экономический рост, так и развитие благосостояния жителей.

«Форум наглядно продемонстрировал, что Северо‑Кавказский федеральный округ уверенно движется по пути устойчивого развития: растет инвестиционная привлекательность регионов, укрепляются международные связи, а бизнес все активнее включается в реализацию масштабных проектов. Особенно важно, что фокус смещается не только на экономические показатели. Кавказский инвестиционный форум в этом году посетило около 4700 человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровня, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и «каспийской пятерки». Всего в работе Форума приняли участие гости из 30 стран, включая Россию. В деловой программе состоялось свыше 100 мероприятий с участием 440 спикеров. Убежден, что накопленный на Форуме экспертный потенциал и достигнутые договоренности станут прочной основой для дальнейшего роста экономики Северного Кавказа и укрепления его роли в общероссийской и международной повестке», – отметил он.

Как отметил по итогам Министра экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, приоритетное внимание Правительства к округу, концентрация федеральной поддержки и совместная работа с регионами помогают сохранять опережающие темпы развития Северного Кавказа.

«По итогам прошлого года быстрее, чем в среднем по стране росло сельское хозяйство, строительство, туризм. Увеличились собственные доходы регионов. Если оценить динамику за последние 5 лет, эти тенденции прослеживаются еще более отчетливо. Продолжается работа по снятию инфраструктурных ограничений на транспорте. Это и самая масштабная за последние десятилетия модернизация действующих аэропортовых комплексов. Начато строительство нового комплекса с привлечением средств частного инвестора в Карачаево-Черкесии. И развитие транспортного коридора «Север – Юг» за счет расширения трассы «Кавказ» и строительства обходов Дербента и Хасавюрта, на очереди обходы Махачкалы и Грозного. Отдельная точка роста экономики регионов СКФО – туризм, он активно привлекает и государственные и частные инвестиции», – подчеркнул глава Минэкономразвития России.

В рамках основной выставочной экспозиции КИФ-2026 были представлены стенды субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в СКФО. Свои инвестиционные проекты представили Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также Донецкая Народная Республика, республики Абхазия, Южная Осетия и Адыгея. Центральной зоной экспозиции стал объединенный стенд института развития «Кавказ.РФ». На нем был представлен курорт «Мамисон» как пространство будущего туризма, объединяющее технологии и искусство с полным эффектом погружения. Уличная экспозиция Форума была представлена стендами представителей малого и среднего бизнеса СКФО.

«КИФ-2026 стал по‑настоящему знаковым событием для Северо‑Кавказского федерального округа. Мы не просто фиксируем отдельные успехи, а наблюдаем формирование целостной модели устойчивого экономического развития региона. Особенно важно, что инвестиции приходят не только в традиционные для Кавказа сферы туризма и агропромышленного комплекса, но и в высокотехнологичные сектора. Это говорит о качественной трансформации экономики округа, ее диверсификации и повышении конкурентоспособности. Не менее значимым результатом считаю усиление фокуса на человеческий капитал: программы подготовки кадров, поддержка молодежных инициатив и создание привлекательных условий для профессионалов напрямую влияют на инвестиционную привлекательность территорий. Благодаря комплексному подходу мы видим реальное улучшение качества жизни населения. Уверен, что набранные темпы позволят в ближайшие годы вывести СКФО на принципиально новый уровень развития, где экономический рост будет неразрывно связан с социальным благополучием жителей Кавказ», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Кавказского инвестиционного форума Владимир Затынайко.

Первый день КИФ-2026 стал Днем молодых предпринимателей. Специально разработанная деловая программа, созданная с фокусом на потребности малого и среднего предпринимательства, объединила более 1100 участников, среди которых студенты, молодые специалисты и предприниматели. Оператором Молодежного дня выступил Фонд «Надежная смена».

В рамках программы состоялась торжественная церемония награждения победителей III Всероссийской инвестиционной премии «Вершина». В ходе торжественной церемонии награждения победителей премии Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников отметил ее значимость для стимулирования инвестиционной активности в стране.

В дни проведения КИФ-2026 для гостей и участников Форума была подготовлена обширная культурно-экскурсионная программа в учреждения культуры Ставропольского края. Были доступны для посещения Кисловодский историко-краеведческий музей, Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского, Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко, Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина», Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова.

Кроме того, на площадке Кавказского инвестиционного форума работала зона «ВиноГрад» в формате винного салона, посвященная российскому виноделию, с продукцией ведущих винодельческих хозяйств России.

Тема КИФ-2026 нашла отражение в расширении горизонтов возможностей для экономического развития региона и органично перекликается с Годом единства народов в России. В этом контексте особую роль играет фестивальная программа, интегрированная в деловую повестку Форума. Она превратила формальные встречи в живое общение, позволили участникам не только обсуждать инвестиционные проекты, но и погрузиться в колорит народов Кавказа: через музыку, танцы, гастрономию и ремесла.

В рамках КИФ-2026 состоялись мероприятия программы «Душа России. Юг», отражающей многообразие и традиции народов России. Проект объединил деловую, креативную и региональную повестки в единый смысловой контур. Через креативный завтрак, форум и программу кинопоказов сформировано пространство, в котором идентичность стало ресурсом развития и основой для диалога. Центральным мероприятием проекта «Душа России. Юг» стал деловой завтрак «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста», участие в котором принял Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Более 1000 человек посетили Гостиную интеллектуальных видов спорта, приняв участие в мастер-классах и турнирах по нардам, шахматам, го, дай-чесу и маджонгу в рамках спортивной программы КИФ-2026. Призеры Чемпионата России Тамерлан Гаглоев и Ислам Тхамитлоков выиграли Кубок КИФ-2026 по армрестлингу. Легендарный тренер по дзюдо Эцио Гамба провел практический семинар, а будущее и роль дзюдо, борьбы и самбо обсудили на круглом столе «Выбор сильных: Россия в мире единоборств».

Кавказский инвестиционный форум стал платформой для формирования механизмом развития Северо-Кавказского федерального округа, системные поручения в совокупности, с активностью на местах позволят выйти на траекторию устойчивого роста, обеспечить улучшение качества жизни граждан на Северном Кавказе и развитие необходимой инфраструктуры.