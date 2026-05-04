На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Опубликованы описания сессий деловой программы ПМЭФ-2026

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, опубликована расширенная деловая программа.

В этом году программа Форума выстроена вокруг формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Архитектура ПМЭФ-2026 отражает переход к многополярной системе международных отношений и необходимость поиска сбалансированных решений в условиях растущей турбулентности. Главная тема: «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

«Деловая программа ПМЭФ-2026 отражает ключевые изменения, происходящие в мировой экономике и международных отношениях. Сегодня особое значение приобретает прагматичный диалог, направленный на поиск решений, способных обеспечить устойчивое развитие в условиях глобальной трансформации. Форум традиционно выступает площадкой, где формируются новые подходы к сотрудничеству и запускаются инициативы, определяющие экономическую повестку на годы вперед.

Программа объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание уделено форматам практического диалога – бизнес-завтракам и международным бизнес-диалогам с ключевыми странами и регионами», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках трека «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством» участники обсудят трансформацию глобальных рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы международного партнерства. Среди ключевых тем – архитектура будущего финансовой системы, развитие торговли, технологическое сотрудничество и роль бизнеса в международном развитии.

Трек «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста» сфокусирован на поиске новой модели экономического развития. В центре внимания – индустриальная политика, инвестиции, долгосрочные финансовые инструменты, а также роль предпринимательства как драйвера устойчивого роста.

Направление «Человекоцентричность: новая парадигма и технологии развития» сфокусировано на демографии, рынке труда и образовании.

Трек «Среда для жизни: новые технологии – новое качество» посвящен устойчивому развитию территорий, экономике наследия и формированию комфортной среды.

Повестка «Технологии, определяющие будущее» объединяет темы искусственного интеллекта, роботизации, цифрового суверенитета и трансформации взаимодействия человека, государства и бизнеса.

Подробную деловую программу ПМЭФ-2026 можно найти на официальном сайте.

Картина дня
«Парень заигрался». Зеленский пригрозил атаковать парад на Красной площади 9 мая
Зеленский пригрозил ударить дронами по параду на Красной площади 9 мая
Удар по «Свободе». Иран сообщил об атаке на корабль США в Ормузском проливе
Иран сообщил об атаке на корабль США в Ормузском проливе
Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана. Что о нем известно
Путин назначил Щукина врио главы Дагестана после отставки Меликова
Взрыв произошел на судне южнокорейской компании, стоявшем на якоре в Ормузском проливе
В Иране опровергли прохождение торговых судов через Ормузский пролив
Появились кадры с мужчиной, который протащил автомобиль на своем половом органе
Киркоров о несостоявшемся романе с Севиль: «Я даже подарил ей кольцо»
Новости и материалы
Автомобиль протаранил толпу людей в центре Лейпцига
Футболисту «Челси» понадобилась кислородная маска после столкновения в матче АПЛ
Машкова об отъезде из России: «А имею ли я право?»
В Омске арестовали мужчин, напавших с собакой на зоозащитницу
Глава Mundfish рассказал о будущем Atomic Heart
Стример-миллионник спровоцировал давку и потасовки в Москве
В Чехии хотят ввести уголовную ответственность за убийство домашних животных
В Финляндии объяснили, почему не сбивают дроны у границы с РФ
В ОАЭ отражают ракетную атаку
Стало известно, сколько россиян платят ребенку за хорошие оценки
Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России»
И. о. главного тренера ЦСКА: нам важно объединиться
В Совфеде назвали «сходкой в Ереване» саммит с участием Зеленского
Нога мужчины увеличилась в два раза после купания в реке
В минздраве Крыма рассказали о состоянии мальчика, в руках которого взорвался боеприпас
Стало известно, закончит ли карьеру Кокорин после текущего сезона
Польская компания поглотила крупнейшего украинского страховщика
Глава МИД Украины встретился с Тихановской
Все новости
Над Россией за шесть часов сбили 90 БПЛА. Военная операция, день 1531-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1531-й день
В двух городах России отменили парад на 9 Мая
Названы дата и место похорон известного советского военачальника Петрова
Зеленский поблагодарил Пашиняна: «Демонстрирует масштаб единства»
Спасти дерби со «Спартаком»: ЦСКА уволил главного тренера
Челестини отправлен в отставку с поста главного тренера ЦСКА
«Я пережила безумные трагедии». Советской «Мэри Поппинс» Наталье Андрейченко — 70
«Вложили памятку»: премьер Чехии рассказал, как от него требовали надавить на Казахстан из-за России
Премьер Чехии Бабиш заявил, что МИД хотел надавить на Казахстан из-за России
Когда последний звонок в школах в 2026 году: дата, традиции праздника, начало летних каникул
Какого числа последний звонок в школах России в 2026 году, как он проходит, когда начнутся каникулы
Форумы возможностей: как нацпроект «Молодежь и дети» собирает лидеров со всей России
В 2026 году Росмолодежь проведет 27 форумов по всей стране
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Арктика: кому принадлежит эта территория и почему она важна для России
Где находится Арктика на карте, чем отличается от Антарктики, в чем интерес России к этой территории
Праздник через реку. Эстонцы скупают путевки в Нарву, чтобы посмотреть на День Победы в Ленобласти
SHOT: эстонцы скупают туры в Нарву, чтобы смотреть 9 Мая в Ивангороде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами