Опубликованы описания сессий деловой программы ПМЭФ-2026

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, опубликована расширенная деловая программа.

В этом году программа Форума выстроена вокруг формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Архитектура ПМЭФ-2026 отражает переход к многополярной системе международных отношений и необходимость поиска сбалансированных решений в условиях растущей турбулентности. Главная тема: «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

«Деловая программа ПМЭФ-2026 отражает ключевые изменения, происходящие в мировой экономике и международных отношениях. Сегодня особое значение приобретает прагматичный диалог, направленный на поиск решений, способных обеспечить устойчивое развитие в условиях глобальной трансформации. Форум традиционно выступает площадкой, где формируются новые подходы к сотрудничеству и запускаются инициативы, определяющие экономическую повестку на годы вперед.

Программа объединяет более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям: от мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание уделено форматам практического диалога – бизнес-завтракам и международным бизнес-диалогам с ключевыми странами и регионами», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках трека «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством» участники обсудят трансформацию глобальных рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы международного партнерства. Среди ключевых тем – архитектура будущего финансовой системы, развитие торговли, технологическое сотрудничество и роль бизнеса в международном развитии.

Трек «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста» сфокусирован на поиске новой модели экономического развития. В центре внимания – индустриальная политика, инвестиции, долгосрочные финансовые инструменты, а также роль предпринимательства как драйвера устойчивого роста.

Направление «Человекоцентричность: новая парадигма и технологии развития» сфокусировано на демографии, рынке труда и образовании.

Трек «Среда для жизни: новые технологии – новое качество» посвящен устойчивому развитию территорий, экономике наследия и формированию комфортной среды.

Повестка «Технологии, определяющие будущее» объединяет темы искусственного интеллекта, роботизации, цифрового суверенитета и трансформации взаимодействия человека, государства и бизнеса.

