Волонтеры «Роснефти» очистили берег озера Андреевского в Тюменской области

Сотрудники предприятий «Роснефти» в Тюменской области вместе со своими семьями провели уборку береговой линии озера Андреевского. В ходе экологической акции волонтеры собрали 3 тонны мусора.

Активисты «РН-Уватнефтегаза», «Тюменнефтегаза», «Харампурнефтегаза» и тюменского корпоративного института очистили несколько километров прибрежной территории от различных бытовых отходов. Мусор рассортировали и отправили на переработку.

Озеро Андреевское – крупнейший пресный водоём в окрестностях Тюмени, на берегах которого обнаружено уникальные археологические памятники. В акватории озера находится остров Козлов мыс – особо охраняемая природная территория региона, где произрастают редкие растения и обитает несколько видов животных, занесённых в Красную книгу. Предприятия «Роснефти» проводят экоакцию на Андреевском озере четвёртый год подряд. За это время волонтёрам удалось значительно улучшить состояние популярной зоны отдыха.

В завершение субботника состоялся фестиваль национальной кухни, посвященный Году единства народов России. Для участников акции была развернута полевая кухня, где они могли попробовать различные традиционные блюда – узбекские, татарские, таджикские, башкирские и русские. Кроме того, сотрудники Компании участвовали в тематических викторинах.

Экологические инициативы – важная составляющая социальной политики и корпоративной культуры Компании. Ежегодно нефтяники принимают активное участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению территорий, очистке водоемов и береговых линий, способствуют сохранению природного наследия. Инициатива тюменских предприятий «Роснефти» объединила заботу об экологии и сохранение культурных традиций России.