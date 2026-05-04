На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

В Крыму завершился фестиваль «Киномаевка»

close
Пресс-служба «Таврида.АРТ»

В Крыму прошел фестиваль «Киномаевка». Событие арт-кластера «Таврида» объединило более 5 000 человек. Среди них были зрители, представители государства, содействующие развитию отечественного кино, молодые авторы, а также 800 профессиональных кинематографистов. Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Когда мы с командой задумывали фестиваль «Киномаевка», мы долго размышляли над его слоганом и над тем, что нас объединяет — таких разных людей из разных регионов и поколений. Можно бесконечно говорить о наших различиях, но точно одно: всех нас объединяет любовь к кино. И особенно приятно, что мы собрались именно на территории арт-кластера «Таврида» и площадке «Юг.Кино». Спасибо, что были с нами все эти дни!» — отметила руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Фестиваль объединил широкий круг представителей власти: от Минкультуры и Минспорта России до Минвостокразвития России и ФСИН. В числе других институций и крупных участников индустрии — Фонд кино, ПФКИ, ИРИ, «Газпром-Медиа Холдинг», «Национальная Медиа Группа», Okko, PREMIER, VK и ArtMasters.

Помимо этого, в «Киномаевке» приняли участие представители региональной исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, Московской, Калининградской, Челябинской, Мурманской, Свердловской областей и других регионов. На фестиваль приехали крупнейшие киностудии страны — «Мосфильм», «Ленфильм», «Сахафильм», Свердловская киностудия, а также Госфильмофонд России.

Благодаря такому обширному составу участников «Киномаевка» стала местом открытого диалога киноиндустрии и государства. В течение трех дней здесь прошло 30 мероприятий деловой программы, на которых обсуждали развитие отрасли, договаривались о будущих совместных проектах и искали новые темы и возможности для кинопроизводства.

«Ранее два года подряд мы организовывали кинофестиваль «Мост», однако с текущего года он масштабировался и поменял свое название. Изменились и его задачи. Так, на «Киномаевку» мы привлекли представителей профессионального индустриального сообщества: руководителей онлайн-кинотеатров и федеральных телеканалов, известных продюсеров и представителей крупных холдингов, а также представителей органов государственной власти из тех министерств и ведомств, которые напрямую не связаны с индустрией кино. При этом уже традиционно мы были рады видеть на нашем фестивале крымчан и жителей других регионов. Для них мы провели большое количество событий в рамках культурной программы», — рассказал продюсер фестиваля «Киномаевка», руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида» Владислав Миронов.

Одним из значимых событий стал «Диалог о духовно-нравственных ценностях в кино» — живая беседа в формате чаепития. На встрече поговорили о том, какой контент создается в киноиндустрии сегодня и каким может быть кино в обозримом будущем. В дискуссии приняли участие генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Анна Ярина.

На «Киномаевку» также приехали представители региональных кинокомиссий со всей страны. Они рассказали о своем опыте работы, мерах поддержки отрасли и взаимодействии со съемочными командами.

Особое внимание на фестивале уделили возможностям кинопроизводства в Крыму. Профессионалам индустрии презентовали каталог кинолокаций и рассказали о контент-студии «Юг.Кино» — главной площадке для реализации кинопроектов на юге страны.

В рамках конкурсной программы «Мост.Горизонты» лучшие молодые кинематографисты со всей России представили свои работы, а экспертное жюри определило сильнейшие картины сезона. На конкурс поступило более 200 заявок, а в основную программу вошли 43 фильма из 42 регионов.

«В этом году у нас расширилась программа кинопоказов. Ее ядром стал конкурс для молодых кинематографистов «Мост.Горизонты», который теперь можно по праву считать федеральным. Для многих ребят показ кино на нашем фестивале стал дебютом, а для кого-то — прекрасной возможностью получить обратную связь от опытных коллег», — поделился Владислав Миронов.

В конкурсную программу вошли 11 номинаций, каждая из которых нашла своего победителя. Так, например, в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» награду получила мелодрама режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума». «Лучшим полнометражным документальным фильмом» был признан «Бесконечный день Владимира Каляева» режиссера Сергея Петриги, затрагивающий тему ликвидации разлива мазута в Керченском проливе.

На фестивале также прошли образовательные форматы для молодых кинематографистов. В рамках одного из них режиссер Дарья Лебедева рассказала о продвижении кино в социальных сетях на примере своего фильма «Сводишь с ума» — самого кассового дебюта 2025 года среди картин, созданных при поддержке Минкультуры России.

На другой творческой встрече начинающие авторы задали вопросы режиссеру, сценаристу и продюсеру Алексею Учителю. Мэтр поделился советами по работе с актерами, рассказал о профессиональных приемах и о том, как выстраивать карьерный путь в режиссуре.

Как получить прокатное удостоверение на фильм и какие нормативные акты необходимо изучить для этого, участникам рассказали в рамках образовательного интенсива от Госфильмофонда и Минкультуры России. Кроме того, молодые кинематографисты узнали о роли ИИ в производстве кино от победителя Каннского кинофестиваля за первый нейросетевой полнометражный фильм Даниила Козлова.

На «Киномаевке» представили более 70 картин — фильмы молодых авторов, ретроспективы классики и премьеры. На фестивале впервые показали семейную комедию «Старый орел», открывшую программу, военную драму «Семь верст до рассвета» и мелодраму «Где ты?», ставшую фильмом закрытия. Специальными событиями фестиваля стали показы военной драмы «Малыш», документального сериала «Семья «Ахмат» и документального проекта о детях из Новороссии и Донбасса «СВОи дети».

Каждый вечер на берегу моря зрители смотрели фильмы из архивов «Мосфильма», «Ленфильма» и Госфильмофонда. В программу вошли 20 картин — от советской классики до современных работ. В летнем кинотеатре Okko под открытым небом прошли показы специальной программы «Фестивальные хиты».

Один из дней фестиваля был посвящен фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сначала на площадке состоялось открытие скульптуры Данилы Багрова — главного героя картин. После открытия инсталляции прошел показ документального фильма «Брат навсегда» режиссеров Григория и Анны Сельяновых. Зрители увидели редкие архивные материалы и узнали историю создания дилогии.

Вечером того же дня жителей и гостей Крыма ждало трибьют-шоу по фильмам «Брат» и «Брат 2». Легендарные хиты исполнили Сергей Бобунец, группа «Три дня дождя», артисты лейбла «Таврида.АРТ» и участники Творческого молодежного сообщества современной музыки. Со сцены прозвучали песни, ставшие голосом целого поколения: «Крылья», «Ту-лу-ла», «Дорога», «Вечно молодой».

Завершилось шоу перформансом: на сцену вышли 100 человек в свитерах, отсылающих к образу главного героя фильмов. Также специально к событию бренд «Арт.Молодость» выпустил лимитированную коллекцию одежды, вдохновленную дилогией.

Трибьют-шоу — не единственное музыкальное событие фестиваля. На протяжении трех дней зрителей радовали акустические вечера, диджей-сеты, а также сольные концерты приглашенных артистов: Ивана Алексеева (признан в РФ иностранным агентом)-Лару, Сергея Бобунца, фолк-группы «ХВОЯ» и группы «Три дня дождя».

На площадке Гастроквартала прошли гастровикторины, интерактивные дегустации и кулинарная битва с участием бренд-шефа «Тавриды» Сергея Каштанова и фуд-блогера Макса Брандта. Здесь же организовали чаепитие «Крымские сказки»: актеры, в числе которых был Даниил Воробьев, читали легенды и мифы Крыма под живую музыку группы «Мыст». Всех присутствующих угощали чаем и сладостями.

Гости фестиваля могли проверить свою эрудицию, приняв участие в музыкальном бинго, кинолото и викторинах о кинематографе. В культурную программу также вошли розыгрыши призов и бесплатные творческие мастер-классы.

Все три дня фестиваля в контент-студии «Юг.Кино» и телестудии «Движения Первых» снимали специальные выпуски программы «Новости Первых» («Дневники «Киномаевки»). Участники при поддержке экспертов готовили репортажи о событиях фестиваля.

Генеральный информационный партнер «Киномаевки» — «Газпром-Медиа Холдинг» — представил на фестивале трейлер сериала «Дальнобойщица». Проект онлайн-кинотеатра PREMIER и кинокомпании 1-2-3 Production сняли в Крыму при поддержке контент-студии «Юг.Кино» и арт-кластера «Таврида». Представитель «Газпром-Медиа Холдинга» и генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER Давид Кочаров также принял участие в деловой программе фестиваля.

Картина дня
«Охранника зарезали из-за кипятка». Русский хакер — о выживании в американской тюрьме
Хакер Дринкман: сигареты в США были запрещены, но их доставали и курили в унитаз
Праздник через реку. Эстонцы скупают путевки в Нарву, чтобы посмотреть на День Победы в Ленобласти
SHOT: эстонцы скупают туры в Нарву, чтобы смотреть 9 Мая в Ивангороде
Зеленский пригрозил ударить по параду в Москве. Военная операция, день 1531-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1531-й день
Возле сверхсекретной базы «Зона 51» в США произошла серия землетрясений
Премьер Эстонии поддержал удары Украины вглубь России
Российский боец рассказал, как ВС РФ использовали «вагнеровский телепорт» в ДНР
Сын Децла стал участником нового реалити: «У меня невыгодная позиция»
Новости и материалы
В Дагестане объявлено штормовое предупреждение
Российский подросток залез на скалу ради селфи и застрял
В России банкротят исполнительного директора SuperJet International Камилло Перфидо
Еврокомиссар рассказал об участии Британии в займе для Украины
Исследование показало, что увлечение видеоиграми помогает детям строить карьеру в будущем
Двое россиян спасли утопающего в Китае
Опубликовано видео момента массовой аварии с «КамАЗом» и 14 автомобилями
Путин заявил, что стоящие перед регионами задачи должны решаться в общении с народом
В Германии захотели создать собственные ракеты Tomahawk вместе с Украиной
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в Сумской области
Зеленский захотел усадить Европу за стол переговоров по Украине
В Подмосковье назвали даты отключения отопления
«Являются сильнейшими»: в России назвали США лидером мирового фигурного катания
Путин поддержал участие главы Мордовии Здунова в предстоящих выборах
Студенты театрального института на Урале требуют отставки ректора из-за условий обучения
Экс-нардеп раскритиковал новое компромиссное решение Киева
Стало известно о назначении нового главкома ВКС России
Ученый рассказал, как можно «обгореть» в тени
Все новости
Путин принял отставку главы Дагестана Меликова
Военные Ирана пригрозили атаковать суда в Ормузском проливе
В Госдуме жестко ответили Зеленскому на угрозу сорвать парад Победы беспилотниками
В Москве найден мертвым известный советский военачальник Станислав Петров
Грузовик снес 14 автомобилей на МКАД в Москве
«Вложили памятку»: премьер Чехии рассказал, как от него требовали надавить на Казахстан из-за России
Премьер Чехии Бабиш заявил, что МИД хотел надавить на Казахстан из-за России
«Я пережила безумные трагедии». Советской «Мэри Поппинс» Наталье Андрейченко — 70
В РФ могут увеличить пошлину за вступление в гражданство
Форумы возможностей: как нацпроект «Молодежь и дети» собирает лидеров со всей России
В 2026 году Росмолодежь проведет 27 форумов по всей стране
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
На круизном лайнере в Атлантическом океане вспыхнул хантавирус. Погибли уже три человека
На круизном лайнере в Атлантике три человека погибли от хантавируса
Трамп пообещал вывести суда из Ормузского пролива. Операция «Свобода» начинается сегодня
Трамп начинает операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами