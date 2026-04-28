Развитие креативной экономики Северо-Кавказского федерального округа обсудят на Кавказском инвестиционном форуме

В рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума, который состоится с 28 по 30 апреля в Минеральных Водах, пройдет деловой завтрак «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста» с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака.

На мероприятии планируется обсудить модели развития креативной экономики Северо-Кавказского федерального округа с участием государства, банковского сектора, институтов развития и креативного сообщества.

Среди участников делового завтрака: Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Министр международных экономических отношений при Правительстве Республики Сербия Ненад Попович, генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, главы регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, представители бизнеса и фондов, креативных ассоциаций и креативных индустрий регионов СКФО. Модераторами делового завтрака выступят режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов и старший вице-президент – директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова.

«Президент России поставил задачу – увеличить долю креативных индустрий в ВВП страны до 6% к 2030 году. Сегодня этот сектор – в числе наиболее перспективных направлений развития экономики. Мы видим, что регионы Кавказа располагают значительными предпосылками для роста в сфере творческих индустрий за счет культурной идентичности, молодежной структуры населения, локальных производств. Кавказский инвестиционный форум стал успешной и востребованной международной площадкой для обсуждения перспектив этой динамично развивающейся отрасли, обмена опытом между странами и регионами, что создает базу для реализации новых успешных проектов», – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации до 1 июня 2026 года предстоит утвердить Стратегию развития креативной экономики до 2036 года, что закрепляет креативные индустрии в числе приоритетных направлений государственной экономической политики. Участники делового завтрака обсудят развитие креативных индустрий как отдельного сектора экономики, механизмы финансирования и участие банковского сектора, масштабирование проектов и выход на внешние рынки и другие вопросы формирующейся отрасли.

В рамках деловой программы КИФ-2026 также запланированы мероприятия, организатором которых выступает Социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум: сессии «Форума креативных индустрий «Душа России. Юг» и дискуссия «Экономика смыслов: инвестиционный потенциал креативных индустрий Кавказа» в партнерстве с ПАО «Банк ПСБ», посвященная инструментам экономического позиционирования территорий.

Деловая программа Кавказского инвестиционного форума в части развитий региональных креативных индустрий второй год подряд привлекает большое внимание к актуальным темам и вопросам этого экономического направления с учетом приоритетов развития современного российского бизнеса, результативно продвигает инициативы по сохранению культурной идентичности, расширяет международное сотрудничество в сфере совместного производства.