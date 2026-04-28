Пресс-релиз

Стали известны первые мероприятия фестиваля культуры ПМЭФ-2026 «Петербургские сезоны»

Одним из первых мероприятий, которое включенно в фестиваль культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны», стала экскурсия «Культурный мост» – эксклюзивное путешествие в Старую Ладогу – первую столицу Руси.

Старая Ладога, основанная в 753 году, была важным торговым центром на пути «из варяг в греки» и первой столицей Руси в 862 году при призвании Рюрика. Участники смогут осмотреть уникальные памятники: Староладожскую крепость XII века с 3-метровыми стенами, Воротную, Климентовскую и Стрелочную башни, а также церковь Георгия Победоносца с фресками домонгольского периода – одним из лучших образцов древнерусского искусства.

Особое внимание в программе уделено духовным святыням: Никольскому мужскому монастырю, основанному Александром Невским в 1240 году после Невской битвы, где хранятся мощи святых, и Успенскому девичьему монастырю XII века, связанному с историей Евдокии Лопухиной. Участники посетят святой источник Параскевы Пятницы, курган Вещего Олега – по преданию, место его погребения, и Варяжскую улицу – древнейшую улицу России. Музейные экспозиции включают более 3500 экспонатов от неолита до XVII века, археологические находки и военно-политическую историю.

«Экскурсия в Старую Ладогу – это возможность увидеть уникальные объекты, формировавшие историю России более 1270 лет. Это не просто тур, а погружение в мистику и предания древней столицы, дополняющее деловую программу форума. Совместная организация такого мероприятия подчеркивает ценность исторического наследия. Старая Ладога – символ единства культурных корней и современного диалога», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фестиваль «Петербургские сезоны» традиционно объединяет более 30 культурных событий, включая экскурсии, выставки, театральные постановки и концерты, направленные на продвижение российского культурного наследия среди международной аудитории.

Петербургский международный экономический форум пройдет 3–6 июня 2026 года.

