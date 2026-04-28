Благотворительный фонд «Бумажная птица» провел ребрендинг, чтобы сделать тему детской паллиативной помощи понятнее

К своему 23-летию фонд «Бумажная птица» провел ребрендинг, переосмыслив язык разговора о паллиативной помощи. Обновление создано в сотрудничестве с брендинговым агентством ENDY.

Благотворительный фонд «Бумажная птица» уже 23 года помогает семьям с детьми и молодыми взрослыми с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. 28 апреля, в день своего рождения, фонд объявил о ребрендинге. Обновление стало шагом к переосмыслению того, как говорить о детской паллиативной помощи: без сложных формулировок и дистанции.

«Бумажная птица» стояла у истоков системной детской паллиативной помощи в России. При ее участии был создан первый детский хоспис в стране, а позже, единственный хоспис для молодых взрослых. Долгое время фонд был сосредоточен на развитии помощи и работе с семьями, не делая акцента на публичности. Со временем стало ясно: открытый разговор позволяет расширять поддержку и вовлекать больше людей. Ребрендинг стал ответом на этот запрос – сделать тему паллиативной помощи более понятной и доступной.

Центральная идея: «жизнь складывается»

Ключевой метафорой ребрендинга стала идея «жизнь складывается», отсылающая к образу бумажной птицы-оригами. Она отражает суть паллиативной помощи: жизнь не отменяется диагнозом, а продолжает складываться из заботы, поддержки и значимых моментов.

Новый язык коммуникации помогает убрать дистанцию и сделать тему более понятной для широкой аудитории. Метафора складывания здесь становится способом говорить о жизни: даже если лист помят или порван, из него все равно можно сложить фигуру. Так фонд говорит о жизни – она складывается у каждого и не заканчивается с диагнозом.

Новая визуальная система

Идея «складывания» легла в основу визуального языка. Айдентика построена на принципе трансформации: графические элементы собираются в целое, создавая живую и гибкую структуру.

Обновленный сайт и цифровые носители развивают эту логику, отказываясь от привычной для темы паллиативной помощи стерильности и избыточной драматизации. Вместо этого появляется более теплый и человеческий визуальный язык, который помогает мягко входить в сложную тему.

Ребрендинг разработан совместно с брендинговым агентством ENDY – одной из ведущих российских команд в области дизайна и коммуникаций. Глубокое погружение агентства в работу фонда позволило выстроить визуальный и смысловой язык, который одновременно точен, современен и деликатен по отношению к теме.

Руководитель отдела внешних коммуникаций фонда Надя Красник отмечает, что этот ребрендинг переосмысляет язык разговора о сложном. Так, чтобы человек мог почувствовать: жизнь продолжается, даже когда она складывается непросто.

Обновление стало шагом к более открытому разговору о детской паллиативной помощи, делая эту тему частью общественного диалога.