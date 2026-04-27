На всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» подали 80 тыс. заявок

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подвели итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», который проходит в 3 раз по поручению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на выявление лучших практик наставничества в стране, развитие системы патриотического воспитания, создание профессионального кадрового резерва и поиск новых лидеров, в том числе среди участников специальной военной операции.

«Воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности – приоритетная задача, которая стоит перед нами в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», который проходит в 3 раз по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, помогает в достижении этой цели. Все больше людей хотят делиться своим опытом. В этом сезоне на конкурс поданы рекордные 80 тыс. заявок от наставников. Средний возраст конкурсантов – 30 лет, при этом треть из них – молодые люди до 18 лет», – заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В этом году участники могли подать заявки в номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе», а также в новом направлении «Быть примером», адресованном специалистам, которые работают с подростками группы социального риска и требуют особого педагогического внимания. В этой номинации могли принять участие команды из двух человек – наставника и наставляемого. Лидерами по количеству поданных заявок стали номинации «Опытный наставник» (38%) и «Начинающий наставник» (35%).

«Благодаря конкурсу «Быть, а не казаться» наставники могут присоединиться к профессиональному сообществу и войти в кадровый резерв. Претендентами на победу становятся люди со всей страны разных профессий и возрастов: это школьники и учителя, ветераны СВО, пожарные, микробиологи, балетмейстеры и представители других профессий. Наибольшее число в этом году поступило от жителей Московской, Нижегородской, Кемеровской, Белгородской областей и Республики Татарстан. Впервые заявки подавали граждане Республики Абхазия. 200 победителей прошлых лет продолжают работать в регионах, реализовывают свои проекты и помогают молодым ребятам найти свой путь», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Наставничество становится ключевым механизмом воспитания подрастающего поколения, ответственного за будущее государства. На данный момент работают более 60 тыс. военно-патриотических клубов, в это же время растет доля клубов, где наставниками становятся ветераны боевых действий. В деятельность внедрены отраслевые стандарты, а также действует комплексная программа наставничества.

В 2024 году Алина Пантелеева приняла участие в конкурсе как участница и победила в номинации «Молодой наставник». В 2025 году она стала экспертом конкурса, а сейчас – сотрудник Роспатриотцентра Росмолодежи. Она работает над развитием конкурса «Быть, а не казаться» и преподает в Президентской академии.

Тимур Кусербаев из Башкирии получил тяжелое ранение под Угледаром, но это не помешало ему победить в конкурсе «Быть, а не казаться» и стать наставником для детей из детских домов в своем регионе. А ветеран СВО Дмитрий Белитский начал работу с подростками с девиантным поведением.

Сейчас идет отбор кандидатов экспертами из числа партнеров конкурса, а также победителей и финалистов прошлых лет. Итоги отборочного этапа будут подведены в мае. Летом полуфиналисты пройдут очные круговые собеседования и выполнят тематические задания. Первый полуфинал для Приволжского и Уральского федеральных округов состоится с 7 по 13 июня в Тюмени.

Осенью состоится заключительный этап конкурса, в котором примут участие 400 финалистов.

Организаторы конкурса – Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Российским обществом «Знание», программой «Больше, чем путешествие», Движением Первых и Центром «ВОИН».