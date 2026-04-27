На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Опубликована деловая программа Дня молодых предпринимателей Кавказского инвестиционного форума

Кавказский инвестиционный форум начнется 28 апреля с программы Дня молодых предпринимателей. Мероприятия пройдут на площадке МВЦ «МинводыЭкспо». Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края.

День молодых предпринимателей объединит образовательные, дискуссионные и практико-ориентированные форматы, направленные на развитие предпринимательских компетенций молодежи и формирование новых точек роста экономики. В центре внимания – поддержка молодежи и стартапов, развитие малого и среднего бизнеса и вовлечение молодежи в экономическую повестку регионов. Деловая программа направлена на формирование среды для запуска новых инициатив, обмена опытом и развития предпринимательства, способствующего социально-экономическому развитию регионов Российской Федерации.

«Молодежь и сектор малого и среднего предпринимательства формируют основу экономики будущего. Именно в этой среде возникают новые идеи, технологические решения и предпринимательские инициативы, способные обеспечить устойчивое развитие регионов и формирование новых точек экономического роста. Важно создавать условия для запуска проектов, а также выстраивать системную поддержку на всех этапах их развития – от образовательных программ и наставничества до инструментов финансирования и масштабирования. Развитие предпринимательской культуры среди молодежи, вовлечение в деловую среду и поддержка инициатив формируют кадровый и экономический потенциал страны, обеспечивая ее конкурентоспособность в долгосрочной перспективе», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Ключевым направлением Дня молодых предпринимателей станет программа, ориентированная на развитие малого и среднего бизнеса. Она объединит серию практико-ориентированных сессий и интерактивных форматов, направленных на решение прикладных задач предпринимателей и поиск точек роста в условиях меняющейся экономической среды.

Интерактивные мероприятия программы выстроены как последовательный «путь предпринимателя» – от формирования идеи и позиционирования до масштабирования бизнеса. В центре внимания окажутся практические инструменты, позволяющие повышать эффективность компаний, усиливать их рыночные позиции и формировать устойчивые бизнес-модели. Будут раскрыты вопросы развития личного бренда и медийности как инструмента привлечения клиентов, а также современные принципы управления командами в условиях высокой неопределенности. Состоится отдельная сессия, посвященная антикризисным стратегиям, выявлению скрытых факторов, влияющих на финансовые результаты, и поиску новых возможностей для роста. Значительный блок программы затронет сферу общественного питания и ресторанного бизнеса, как одну из наиболее динамично развивающихся отраслей.

Интерактивный формат программы позволит участникам получить прикладные знания от экспертов и адаптировать их к собственным бизнес-задачам, что делает программу практическим инструментом для роста и развития предпринимательских инициатив.

«Реализация подобных программ позволяет сформировать устойчивую систему поддержки предпринимательства и создать условия для появления новых конкурентоспособных проектов, способствующих развитию экономики. Формируемая инфраструктура обеспечивает комплексное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства на всех этапах их деятельности от генерации идеи до масштабирования и выхода на внешние рынки», – отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Молодежная программа – второй вектор Дня молодых предпринимателей – будет направлена на выстраивание взаимодействия между образовательными организациями, бизнесом и институтами развития. Тематическое наполнение объединено целью развития предпринимательского мышления и формирования мышления для создания собственных проектов.

Участникам на сессиях расскажут о роли молодых специалистов в экономике будущего, возможности самореализации в регионах, подготовке кадров и образовательных стратегиях. Будут рассмотрены механизмы формирования компетенций, востребованных в современных условиях, роль наставничества и преемственности в развитии предпринимательской среды. В повестку также войдут темы развития туризма как инвестиционного направления, формирования сильных сообществ и построения устойчивых деловых связей. Участники рассмотрят инструменты продвижения проектов, включая развитие личного бренда, корпоративного стиля и репутации, охватят вопросы государственной поддержки, включая грантовые возможности для представителей Северо-Кавказского федерального округа, а также всех регионов России.

Дополнительно участники смогут присоединиться к проектным трекам «Лаборатория будущего СКФО». Работа в командах позволит сформировать инициативы, ориентированные на развитие регионов и создание новых бизнес-проектов. В рамках программы также пройдет конкурс молодежных стартапов «Точка роста Кавказа», включающий презентации проектов, разбор бизнес-кейсов и обсуждение инструментов развития предпринимательских инициатив. Участники получат возможность представить свои проекты, получить экспертную оценку и проработать механизмы их дальнейшего развития и масштабирования.

Завершится День молодых предпринимателей подведением итогов и церемонией награждения участников, где будут отмечены наиболее перспективные проекты, которые в дальнейшем будут развиваться и совершенствоваться.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами