В Забайкальском крае прошел внешнеэкономический форум «Новые горизонты – 2026»

Представители Министерства транспорта Российской Федерации, Государственной Думы, образовательных учреждений, региональных органов власти, иностранного бизнеса и дипломатического корпуса обсудили роль Забайкальского края как стратегически значимого региона для масштабных совместных проектов России, Китая и Монголии.

Основными темами для диалога на Форуме стали: туристическая сфера региона в контексте неотъемлемой части экономики края, расширение сотрудничества в энергетическом секторе, горнодобывающей отрасли, развитие транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры.

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Новые горизонты стратегического партнерства России, Китая и Монголии».

В пленарном заседании приняли участие директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, Торговый представитель Российской Федерации в Монголии Максим Васильев, Министр промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Денис Гармаев, начальник Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Владимир Антонец, заведующий кафедрой логистики и выставочной экономики Сианьского интернационального университета (КНР) Сюй Дэхун, Директор Политехнического колледжа сомона Эрдэнэ Тувь аймака Монголии Отгонхуу Шархуу, председатель партийного совета компании «Эрдэнэс Монгол» Буямбуа Мягмаржаргал, Генеральный консул Исламской Республики Иран в г. Казани Мирзахани Давуд.

Как отметил губернатор Забайкальского края, регион играет огромную роль во вновь формирующемся мире, в отношениях Китая и России, внося свой вклад в обеспечение устойчивости обеих экономик. Он также отметил, что сегодня отчетливо видно, как принципиально изменяются и практически полностью отменяются многовековые правила, которые регулировали торговлю, гуманитарные обмены и вопросы безопасности, и роль США с Европой в этих изменениях. Особое внимание было отведено международным взаимоотношениям.

«В меняющейся картине мира взаимоотношения между Россией и Китаем, а также Монголией и другими нашими союзниками имеют принципиальное значение. Сейчас около 70% всего нашего товарооборота проходит через Забайкальский край, поэтому наш регион имеет стратегическое значение», – отметил Александр Осипов.

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что за годы своего существования Форум стал эффективной площадкой для выработки конкретных решений, направленных на процветание регионов, а также подчеркнула значимость дружественных отношений между странами в условиях формирования многополярного мира.

«Сегодня, когда мировая политика и экономика проходят через серьезные трансформации, в Евразии формируются контуры будущего многополярного мира. И ключевая роль в этом процессе принадлежит развитию связи России с государствами региона. Это сотрудничество становится опорой евразийской интеграции. Наша страна исторически придавала особое значение контактам с ближайшими соседями. Опираясь на прочный фундамент культурного обмена и взаимоуважения, мы строим по-настоящему долгосрочные и доверительные отношения, которые служат основой для общего процветания», – отметила Мария Захарова.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в г. Казани Мирзахани Давуд отметил, что Форум предоставляет ценную возможность для обмена мнениями о перспективах сотрудничества. «Сегодня мир переживает период глубокой и многогранной нестабильности, которая не ограничивается сферой политики и безопасности, а серьезно угрожает глобальной экономике. Односторонний подход США – от тарифных войн и трансграничных санкций до финансового давления и стремления навязать политическую волю через экономику – демонстрирует, что экономика также стала одним из основных полей для реализации силы в международной системе. Результатом данного процесса являются рост недоверия и нарушений в глобальной торговле, а также навязывание народам и правительствам растущих с каждым днем издержек», – отметил консул.

«В данной ситуации роль БРИКС, ШОС и евразийских механизмов приобретает все большую важность. Данные институты должны ускоренно укреплять финансовое, банковское, торговое, инфраструктурное, стратегическое сотрудничество и играть более активную роль в формировании новых экономических и денежных отношений и вносить значительный вклад в развитие многостороннего сотрудничества», – добавил Мирзахани Давуд.

Отдельно был сделан акцент на роли Забайкальского края как стратегического транспортно-логистического узла. Заведующий кафедрой логистики и выставочной экономики Сианьского интернационального университета (КНР) Сюй Дэхун подчеркнул значимость роли Забайкальского края для развития логистики между странами.

«Китай уже 15 лет сохраняет за Россией статус крупнейшего торгово-экономического партнера, укрепляется сотрудничество в области логистических узлов, мультимодальных перевозок, в области логистики, и мы можем создать эффективную, безопасную, устойчивую систему поставок в Евразии. Мы надеемся, что будем сотрудничать весьма эффективно с Забайкальским краем по данному направлению», – отметил Сюй Дэхун.

В рамках пленарного заседания первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов отметил, что как следствие действий США, которые уже оказали существенное влияние на экономику в мире, Китай будет искать новые возможности создания очагов платежеспособного спроса за рубежом.

«Создавая очаги платежеспособного спроса за рубежом, китайская экономика неизбежно будет выносить часть производств за рубеж, в том числе в наиболее перспективные близкие районы, и это будет российский Дальний Восток. Поэтому всем компаниям, организациям, государственным органам, которые принимают участие в организации взаимодействия между Россией, Китаем, Монголией и с другими странами, надо чувствовать и понимать, что в ближайшее время нарастание этого процесса будет лавинообразным», – отметил Игорь Павлов.

В «Новых горизонтах» приняли участие более 500 представителей власти, бизнеса, иностранных ведомств.

Форум организуется правительством Забайкальского края совместно с Фондом Росконгресс при поддержке МИД России, Минвостокразвития России, Минтранса России и Минприроды России, Корпорации развития Забайкальского края и Агентства по туризму Забайкальского края.

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» в четвертый раз выступил выездной площадкой Восточного экономического форума (ВЭФ).

