На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Продлен прием заявок на VII сезон чемпионата «АртМастерс»

Подать заявку на участие в VII сезоне Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» теперь можно до 10 мая 2026 года для основной возрастной категории и до 5 мая 2026 года — для «Юниоров». Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Изначально заявочная кампания должна была завершиться 30 апреля, но сроки были продлены по решению организаторов.

«Мы приняли решение продлить период приема заявок на VII сезон Чемпионата «АртМастерс» в связи с беспрецедентно высоким интересом и большим количеством обращений от потенциальных участников. Многие молодые ребята не успевают своевременно оформить портфолио и подать заявку в условиях экзаменационного периода и высокой загруженности. Мы всегда готовы сделать шаг навстречу участникам, позволяющий каждому реализовать свое право на профессиональное развитие и признание в сфере креативных индустрий», — отметил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Чемпионат включает две возрастные категории: основную (18–35 лет) и «Юниоры» (14–17 лет). На выбор участникам предлагается проявить себя в 32 компетенциях.

Для основной категории: Веб-дизайнер (UX/UI), Геймдизайнер, Графический дизайнер, Драматург театра и кино, Звукорежиссер (FOH), Композитор популярной музыки, Креативный продюсер, Куратор выставочных пространств, Медиакомпозитор, Моушн-дизайнер, Оператор кино и ТВ, Оператор механики сцены, Промпт-инженер, Сценограф, Стилист, Технический продюсер, Фотограф, Художник по свету, Художник-аниматор, VFX-дизайнер.

Для «Юниоров»: 3D-дизайнер, Веб-дизайнер, Видеомонтажер, Видеооператор, Звукорежиссер кино и музыки, Клипмейкер, Композитор популярной музыки, Продюсер, Стилист, Сценарист, Фотограф, Художник-аниматор.

Соревнование включает три этапа: отборочный, квалификационный и финальный. Победители получат денежные сертификаты (1 место — до 750 000 рублей, 2 место — до 500 000 рублей, 3 место — до 250 000 рублей, у юниоров — 300 000, 200 000 и 100 000 соответственно), а также возможности для стажировки, трудоустройства и интеграции работ в реальные проекты. Статус финалиста и победителя Чемпионата будет учитываться в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы по профильным направлениям подготовки.

Кульминацией проекта станет гала-концерт на Новой сцене Государственного академического Большого театра, где пройдет официальная церемония награждения победителей. В мероприятии примут участие представители Администрации Президента РФ, федеральных ведомств и ключевые фигуры креативных индустрий.

Чемпионат «АртМастерс» — это основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейджа и цифрового искусства. Главная тема VII сезона соревнований — «Сила единства. Искусство, которое объединяет». Проект формирует пул высококвалифицированных экспертов и способствует расширению творческого кластера, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере развития креативных индустрий и человеческого капитала. Выпускники чемпионата пользуются устойчивым спросом на рынке труда.

Конкурс является важной частью экосистемы «АртМастерс», объединяющей профессионалов креативных индустрий. Участники получают доступ к масштабной платформе возможностей, которая поддерживает таланты через образовательные программы, гранты и коллаборации. Все проекты в рамках «АртМастерс» открыты для новых участников и специалистов из России и других стран. Экосистема создана для раскрытия творческого потенциала каждого при поддержке бизнеса, государства и экспертов в сфере креативных индустрий.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Администрации Президента РФ. За 6 лет в Чемпионате приняли участие 130 тыс. человек. Финалистами проекта стали более 1700 человек, а 489 человек получили денежные призы.

Подать заявку на участие в VII сезоне Чемпионата «АртМастерс» молодые специалисты в возрасте от 14 до 18 лет могут до 5 мая, а участники от 18 до 35 лет – до 10 мая. Регистрация осуществляется на официальном сайте.

Картина дня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами