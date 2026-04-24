Спорт на КИФ-2026: легенда дзюдо, звезды армрестлинга и интеллектуальные игры

Кубок Кавказского инвестиционного форума по армрестлингу, Гостиная интеллектуального спорта и семинар легендарного тренера по дзюдо Эцио Гамбы включены в спортивную программу КИФ-2026.

«Спортивная программа развивается как площадка возможностей для федераций презентовать свои проекты и виды спорта. Федерация дзюдо России проведет тренерский семинар и стала инициатором сессии о роли и будущем дзюдо, борьбы и самбо. Турнир по армрестлингу и Гостиная интеллектуального спорта впервые будут представлены на Кавказском инвестиционном форуме», – отметила руководитель дирекции Фонда Росконгресс по организации спортивных и зрелищных мероприятий Дарья Силаева.

Эцио Гамба проведет практический семинар для тренеров и специалистов 25–26 апреля в Нальчике. Под его руководством российские дзюдоисты завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Легенда армрестлинга Алексей Воевода откроет и примет участие в церемонии награждения Кубка КИФ, в котором сразятся призеры недавнего чемпионата России. Турнир пройдет на главной сцене. Участники Форума также смогут проверить свои силы за столом и получить урок армрестлинга от Алексея Воеводы. Кубок КИФ состоится при поддержке Федерации армрестлинга России.

В Гостиной интеллектуального спорта участников КИФ ждут мастер-классы и классические турниры по нардам, шахматам и го, а также по новым – дайс-чесу и маджонгу. Одним из самых интересных событий станет показательный матч по нардам между чемпионом мира по боксу по версии WBA Давидом Аванесяном и профессиональным нардистом Михаилом Агабабяном. Программа Гостиной организована при поддержке Ассоциации настольных спортивных игр.