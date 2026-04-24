Опубликована культурная программа Кавказского инвестиционного форума

В рамках Кавказского инвестиционного форума пройдут мероприятия культурной программы, которые состоятся с 28 по 30 апреля на площадках в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске. Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края.

Культурная программа станет частью деловой повестки Форума. Она направлена на знакомство участников с историко-культурным наследием региона. В рамках программы предусмотрены экскурсии и посещение музейных экспозиций, доступ к которым будет осуществляться по бейджу участника КИФ-2026.

«Культурная программа Форума дополняет деловую повестку и позволяет участникам ближе познакомиться с духом и традициями регионов Северного Кавказа. Кавказский инвестиционный форум ориентирован на раскрытие потенциала субъектов Российской Федерации, в том числе регионов Северо-Кавказского федерального округа, которые обладают богатым историко-культурным наследием. При этом мы хотим еще раз подчеркнуть, что демонстрация развития регионов не ограничивается площадкой МВЦ «МинводыЭКСПО», а выходит далеко за ее пределы. Культурная программа предоставляет возможность участникам посетить значимые культурные объекты, познакомиться и проникнуться историей региона, его традициями и особенностями, расширив формат взаимодействия в неформальной обстановке», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Кавказского инвестиционного форума Владимир Затынайко.

28–30 апреля участникам будут доступны тематические экскурсии в ГБУК СК «Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко» в Кисловодске, где представлена экспозиция «Белая вилла художника Н.А. Ярошенко», посвященная творческому наследию самого мастера и его современников. Также в течение этих дней в программе предусмотрено посещение ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей», экспозиция которого охватывает историю региона, развитие курорта и особенности культурного наследия народов Северного Кавказа. В эти три дня гостям Форума будет доступно свободное посещение ГБУК СК «Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского», фонд которого насчитывает около 30 тысяч экспонатов, включая предметы быта, архивные материалы и уникальные исторические артефакты.

Отдельным событием культурной программы станет посещение Домика Лермонтова в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, где участники смогут ознакомиться с мемориальной экспозицией, посвященной последним месяцам жизни поэта.

Культурная программа КИФ формирует дополнительное пространство для знакомства с историей, культурой и традициями Северного Кавказа, расширяя возможности взаимодействия участников и создавая условия для неформального общения.

