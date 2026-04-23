В Саранске открылась всероссийская конференция по развитию медицины здорового долголетия

В Саранске 23 апреля начала работу Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, медицинского и научного сообщества, а также экспертов в сфере культуры, СМИ, общественных коммуникаций и здравоохранения.

В церемонии открытия приняли участие Глава Республики Мордовия Артем Здунов, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос, а также первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член Комиссии Общественной палаты по здравоохранению Анастасия Столкова.

Деловая программа конференции включает тематические сессии, посвященные научным основам старения, работате с предрисками, роли культуры и образа жизни, а также внедрению новых подходов к охране здоровья граждан.

«В рамках деловой программы мы подробно обсудим фундаментальные механизмы старения и возможности управления биологическим возрастом. Сегодня наука располагает инструментами, позволяющими не только понимать процессы старения, но и влиять на них, выявляя ранние изменения и формируя подходы к их коррекции. Эти решения уже начинают внедряться в практическое здравоохранение», — отметил Константин Котенко, директор ГНЦ РФ ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России, председатель Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике.

Конференция проходит в рамках развития регионального движения «За медицину здорового долголетия» – федеральной инициативы, направленной на формирование новой модели охраны здоровья и развитие культуры здорового долголетия в России.

«Фонд Росконгресс выступает оператором движения «За медицину здорового долголетия», объединяя усилия федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества и общественных институтов. Наша задача не только формировать повестку, но и обеспечивать практическую реализацию решений, масштабировать лучшие региональные практики и выстраивать системную работу по развитию медицины здорового долголетия», – отметила Анастасия Столкова, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член Комиссии Общественной палаты по здравоохранению.

В числе ключевых тем Конференции – современные подходы к управлению возрастными изменениями, развитие центров медицины здорового долголетия, а также формирование новой модели охраны здоровья граждан.

