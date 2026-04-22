В Саранске обсудят современные подходы к управлению возрастными изменениями

Как сохранить здоровье на долгие годы и что для этого уже работает на практике обсудят на дискуссии «Можно ли управлять старением: советы от специалистов», которая пройдет в рамках Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия, которая состоится 23-24 апреля в Саранске. Организаторами мероприятия выступают Правительство Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Правительство Республики Мордовия.

Современные научные исследования и медицинские технологии позволяют выявлять признаки преждевременного старения и работать с предрисками развития заболеваний. Эти подходы становятся основой формирования новой модели охраны здоровья, ориентированной на сохранение качества жизни. С 2026 года в Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи включен раздел по медицине здорового долголетия. Он предусматривает трансформацию центров здоровья в центры медицины здорового долголетия, а также внедрение единых подходов к обследованию, маршрутизации и сопровождению граждан.

В ходе конференции состоится торжественное открытие первого регионального центра медицины здорового долголетия в Республике Мордовия. В церемонии открытия примет участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Развитие медицины здорового долголетия открывает новые возможности для продления здоровой граждан и требует системной работы на уровне регионов. Сегодня важно не только внедрять современные медицинские технологии, но и выстраивать инфраструктуру, которая позволит работать с предрисками заболеваний», — отметил Глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Переход к новой модели профилактической медицины и практические инструменты ее реализации станут одной из центральных тем профильной сессии «Можно ли управлять старением: советы от специалистов» в рамках Конференции. Модератором дискуссии выступит заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос: «Медицина здорового долголетия ориентирована на увеличение продолжительности здоровой жизни человека и охрану здоровья граждан. Это естественное развитие доказательного медицинского мышления, где главный предмет – не отдельная болезнь, а динамика биологических процессов в организме конкретного человека и определение предрисков, которые со временем могут «запустить» заболевания и ускоренное старение. Именно в зоне предрисков — та самая ценная территория для врача, где профилактика наиболее эффективна»».

В рамках дискуссии планируется обсудить научные основы и практические аспекты новой модели, возможности раннего выявления возрастных изменений, а также роль цифровых технологий в поддержке здоровья.

В дискуссии примут участие Академик РАН, вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов, Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины ГНЦ РФ ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России Алексей Москалев, Академик РАН, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова Минздрава России Владимир Дадали.

Мероприятие в Саранске станет важной площадкой в преддверии второго форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который пройдет 9–10 июля 2026 года в Москве и будет способствовать формированию системных решений, направленных на сохранение здоровья граждан и укрепление человеческого капитала страны. Организаторами Форума выступают Правительство Российской Федерации и Фонд Росконгресс.

Команда Трампа составила список «плохих» стран НАТО. Что их ждет?
Politico: администрация Трампа составила список «плохих» и «хороших» стран НАТО
Россию пригласили на саммит G20 в США
Министр ВМС США ушел в отставку
На Западе объяснили, что означает победа партии экс-президента Болгарии для Украины
Прыщи и усталость могут быть признаком болезни Бехтерева, предупредил врач
В боях за Гришино в ДНР российские бойцы уничтожили группу иностранных наемников
Эксперт рассказал, как решить вопрос обезлюживания в России
Новости и материалы
В России появился новый ГОСТ на отопление
Россиян предупредили о том, какие запахи воды должны насторожить
Названы наиболее частые инциденты с квартирами ипотечных заемщиков
Синоптик рассказал о погоде в средней полосе России на майские праздники
Военный эксперт рассказал, откуда были запущены атаковавшие Сызрань беспилотники
Путин отдал свой бокал шампанского Беспутину
Цена нефти Brent превысила $103 за баррель
Президент Палестины не приедет на празднование Дня Победы в Москве
Беспилотники атаковали Нижегородскую область
Названы пять признаков болезни Альцгеймера, которые списывают на возраст
В Польше заметили активность военной авиации НАТО
В США на химическом предприятии произошел выброс токсичного вещества
МИД РФ заявил о сценариях блокады Калининграда
В МИД России назвали главную проблему в отношениях с США
Минпросвещения сократило часы изучения обществознания в школах
Российские военные отразили налет ВСУ на Севастополь
Стилист Лисовец объяснил, как носить купальник в повседневном образе
Plus-size модель Эшли Грэм вышла на публику в облегающем платье
Все новости
«Горжусь тем, что виновен!»: Дуров заявил, что ему прислали повестку как подозреваемому
Дуров заявил, что в России ему прислали повестку как подозреваемому
США ищут «новые способы применения» санкций против России
В Сызрани завершились аварийно-спасательные работы после атаки дронов
В Пентагоне оценили сроки разминирования Ормузского пролива
Песков рассказал о «лихорадке» на мировых энергетических рынках
НАТО анонсировало саммит в Турции
Ее боялся даже Джонни Депп: как Эмбер Херд стала знаменитой
В «Локомотиве» рассказали о драке с «Зенитом»
В Раде предложили наказывать граждан за «украинофобию»
Вето снято: Венгрия и Словакия одобрили кредит для Киева после разблокировки «Дружбы»
Послы ЕС утвердили кредит Киеву в €90 млрд и новый пакет санкций против России
23 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории
Календарь на 23 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
