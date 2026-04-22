Более 15 тыс. заявок поступило на чемпионат творческих компетенций «АртМастерс»

До конца заявочной кампании VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» осталось менее трех недель. Прием заявок стартовал 4 марта и продлится до 30 апреля, на данный момент зарегистрировалось более 15 тысяч человек.

«Мы создаем мост между образованием и индустрией, открываем двери в самые востребованные творческие профессии и даем реальный шанс реализовать себя. Наш чемпионат уже помог множеству молодых людей найти свое место в креативной экономике, получить признание и востребованную работу. Участие в конкурсе открывает доступ к масштабной экосистеме, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого при поддержке бизнеса, государства и ведущих экспертов отрасли», — отметил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа, на втором месте – Приволжский федеральный округ, на третьем – Северо-Западный федеральный округ. Среди регионов лидирует Москва, далее идут Санкт-Петербург и Республика Башкортостан. Кроме того, на участие в международных командных соревнованиях ArtMasters Open зарегистрировались более 2500 иностранных участников из 131 страны.

Чемпионат включает две возрастные категории: основную (18–35 лет) и «Юниоры» (14–17 лет), всего участникам доступны на выбор 32 компетенции. В списке представлены наиболее востребованные направления. Среди них – оператор механики сцены, эти специалисты обеспечивают бесперебойную работу сценических механизмов, управляют перемещением декораций и отвечают за техническую безопасность представлений в театрах, концертных залах и на ивент-площадках.

Для основной категории: Веб-дизайнер (UX/UI), Геймдизайнер, Графический дизайнер, Драматург театра и кино, Звукорежиссер (FON), Композитор популярной музыки, Креативный продюсер, Куратор выставочных пространств, Моушн-дизайнер, Оператор кино и ТВ, Оператор механики сцены, Промпт-инженер, Сценограф, Технический продюсер, Фотограф, Художник по гриму, Художник по костюмам, Художник по свету, Художник-аниматор, VFX-дизайнер.

Участники основной категории чаще всего регистрируются на следующие компетенции: Графический дизайнер, Фотограф, Драматург театра и кино.

Для «Юниоров»: 3D-дизайнер, Веб-дизайнер, Видеомонтажер, Видеооператор, Звукорежиссер кино и медиа, Клипмейкер, Композитор популярной музыки, Продюсер, Стилист, Сценарист, Фотограф, Художник-аниматор.

У юниоров самыми популярными профессиями стали Фотограф, Веб-дизайнер и Сценарист.

Соревнование пройдет в три этапа: отборочный, квалификационный и финальный. Победители получат денежные сертификаты (1 место — до 750 000 рублей, 2 место — до 500 000 рублей, 3 место — до 250 000 рублей, у юниоров – 300 000, 200 000 и 100 000 соответственно), а также возможности для стажировки, трудоустройства и интеграции работ в реальные проекты. Статус финалиста и победителя Чемпионата будет учитываться в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы по профильным направлениям подготовки.

Кульминацией проекта станет гала-концерт на Новой сцене Государственного академического Большого театра, где пройдет официальная церемония награждения победителей. В мероприятии примут участие представители Администрации Президента РФ, федеральных ведомств и ключевые фигуры в сфере креативных индустрий.

Чемпионат «АртМастерс» — это основное соревнование для специалистов креативных индустрий в России, в том числе в сфере бэкстейдж и цифрового искусства. Проект формирует пул высококвалифицированных экспертов и способствует расширению творческого кластера, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере развития креативных индустрий и человеческого капитала.

Конкурс является важной частью экосистемы «АртМастерс», объединяющей профессионалов креативных индустрий. Участники получают доступ к масштабной платформе возможностей, которая поддерживает таланты через образовательные программы, гранты и коллаборации. Все проекты в рамках «АртМастерс» открыты для новых участников и специалистов из России и других стран. Экосистема создана для раскрытия творческого потенциала каждого при поддержке бизнеса, государства и экспертов в сфере креативных индустрий.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и Администрации Президента РФ. За 6 лет в Чемпионате приняли участие более 130 тыс. человек. Финалистами проекта стали более 1700 человек, а 489 человек получили денежные призы.

