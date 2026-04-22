Стал известен состав спикеров программы Кавказского инвестиционного форума

На официальном сайте Кавказского инвестиционного форума, который состоится с 28 по 30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО», опубликована полная деловая программа и состав спикеров. Центральной темой Форума станет «Расширяя горизонты возможностей». Программа содержит десятки мероприятий с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края.

Кавказский инвестиционный форум традиционно выступает площадкой для выработки решений, направленных на развитие инвестиционного потенциала регионов и расширение экономического сотрудничества. В 2026 году деловая программа выстроена с учетом логики каждого дня Форума: повестка структурирована таким образом, чтобы последовательно раскрывать ключевые направления развития и обеспечивать комплексное обсуждение актуальных вопросов. Первый день посвящен молодежной повестке и формированию нового поколения предпринимателей, второй – диалогу с регионами и выработке управленческих решений, третий – вопросам государственной политики и стратегического развития. Особое внимание уделено синхронизации тем и экспертного состава.

«В субъектах СКФО сосредоточен значительный потенциал для развития социальной сферы, бизнеса, туризма, промышленности, культуры. Кавказский инвестиционный форум – это стратегическая площадка для обсуждения векторов развития отраслей экономики и выработки практических инициатив, направленных на повышение благосостояния жителей региона. Деловая программа КИФ традиционно отражает наиболее актуальные задачи субъектов округа и нацелена на поиск эффективных способов их достижения», – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В 2026 году к участию в деловой программе приглашены ведущие специалисты, под каждое направление подобраны профильные спикеры, обладающие подтвержденной отраслевой экспертизой и практическим опытом реализации проектов. В программу вошли тематические блоки, посвященные инвестициям и финансам, промышленности, агропромышленному комплексу, цифровизации и технологическому лидерству, развитию предпринимательства, международному сотрудничеству, туризму и креативным индустриям.

«Кавказский инвестиционный форум является эффективной площадкой для координации усилий бизнеса и власти. В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года регионы СКФО на Форуме демонстрируют, как обновляется туристическая инфраструктура, реализуются крупные промышленные инвестпроекты, ведется строительство школ, детских садов и автомагистралей. Видна синхронизация действия бизнеса и власти: по итогам КИФ-2025 было заключено 86 соглашений на общую сумму более 206 млрд рублей. В этом году также ожидаем от СКФО высоких результатов и деловой активности на Форуме, как одного из самых динамичных округов в России», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Кавказского инвестиционного форума – 2026 Антон Кобяков.

В числе спикеров деловой программы КИФ-2026 – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Министр международных экономических отношений при Правительстве Республики Сербия Ненад Попович, первый заместитель Министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Айдын оглы Алиев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова, заместители Министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров и Святослав Сорокин, заместители Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин и Роман Некрасов, заместитель Министра финансов Российской Федерации Павел Кадочников, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Петр Конюшенко, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, председатель совета директоров компании «Логика молока» Руслан Алисултанов, первый заместитель генерального директора АО «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович, генеральный директор ООО «Мантера-Групп» Вадим Трукшин, руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, генеральный директор Информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов и другие представители институтов развития, региональных органов власти и бизнеса.

Участие в Кавказском инвестиционном форуме примут Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

Первый день Форума, 28 апреля, станет Днем молодых предпринимателей, в рамках которого пройдут мероприятия молодежной программы, включая конкурс стартапов «Точка роста Кавказа», тематические лаборатории будущего и практико-ориентированные сессии, направленные на развитие предпринимательских инициатив и формирование кадрового потенциала.

29 апреля состоятся ключевые мероприятия, включая сессию «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», где главы семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа: Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия – Алания и Ставропольского края – представят приоритетные социально-экономические проекты своего региона. В этот же день запланировано проведение заседания Совета директоров «Кавказ.РФ».

В рамках деловой программы запланированы сессии, посвященные инвестиционной привлекательности регионов, развитию малого и среднего предпринимательства, цифровым решениям и внедрению искусственного интеллекта, международному сотрудничеству и формированию новых точек роста. Отдельное внимание уделено вопросам кадрового развития, инфраструктуры и межотраслевого взаимодействия.

Деловая программа Кавказского инвестиционного форума – 2026 формирует комплексную платформу для профессионального взаимодействия, обмена опытом и выработки решений, направленных на укрепление экономического потенциала регионов России.