На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Московский инновационный кластер и Территория инноваций Фонда Росконгресс открыли прием заявок на Марафон инноваций в рамках ПМЭФ-2026

Высокотехнологичные компании смогут наладить прямой диалог с крупнейшими заказчиками страны и заключить контракты на внедрение и масштабирование своих решений.

Московский инновационный кластер совместно с Фондом Росконгресс запускает масштабную конкурсную программу по отбору лучших технологических решений по актуальным запросам корпораций и крупного бизнеса России. Отобранные компании примут участие в финальном демо-дне на крупнейшем экономическом событии страны – Петербургском международном экономическом форуме 2026 года (ПМЭФ-2026), а также напрямую представят свои разработки на Территории инноваций Фонда Росконгресс крупнейшим отраслевым заказчикам России и зарубежным делегациям – участникам форума.

Стратегическая цель программы – формирование устойчивых и прямых кооперационных связей между разработчиками и производителями московских инноваций и индустриальными лидерами для масштабирования, внедрения и коммерциализации критически важных технологий в экономику страны.

«Марафон инноваций от Московского инновационного кластера и Фонда Росконгресс формирует новую модель взаимодействия технологических компаний с крупными индустриальными партнерами. В рамках программы пройдут пять «Дней заказчика» по ключевым направлениям: транспорт, машиностроение, финансовый сектор, строительство и робототехника. Участники представят свои решения ведущим игрокам рынка и смогут выстроить прямой диалог для последующего внедрения и масштабирования своих разработок», — рассказала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

«Мы рады выступить организаторами Марафона инноваций, заключительный этап которого состоится на площадке Территории инноваций на ПМЭФ. Уверен, программа будет полезна и участникам, и тем, кто их оценивает. Для разработчиков московских инноваций это – прекрасная возможность напрямую представить свое решение отраслевым заказчикам и выйти на федеральные площадки, для крупных компаний – найти интересные технологические решения для внедрения в свой бизнес. Цель Марафона полностью соответствуют миссии Фонда Росконгресс – обеспечивать эффективную и прямую коммуникацию между участниками рынка и содействовать масштабированию, развитию и коммерциализации инноваций в России», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Программа представляет собой пять независимых конкурсных этапов под названием «День заказчика». В рамках конкурсных этапов крупнейшие индустриальные заказчики, среди которых Газпромбанк, РЖД, Современные транспортные технологии и другие, отберут по одной инновационной разработке для решения своих запросов в сфере транспорта, машиностроения, финансов, строительства и робототехники.

На платформе i.moscow компании могут подать заявки на участие для предоставления своей разработки экспертному жюри, им выступает компания-заказчик. В отраслевой встрече могут принять участие до десяти команд (компаний).

Оценка проектов проводится по трем ключевым критериям: потенциал внедрения, применимость решения в приоритетной отрасли и уровень технологической зрелости.

Первый очный этап отбора пройдет 27 апреля и будет направлен на поиск технологических решений в сфере транспорта. К участию приглашаются высокотехнологичные компании, чьи проекты готовы к внедрению и имеют подтвержденный экономический эффект для заказчика, которым выступает РЖД, а именно повышают эффективность перевозок, обеспечивают цифровизацию транспортных процессов и развитие инфраструктуры общественного транспорта. Остальные четыре этапа Марафона инноваций пройдут в течение месяца. Итоговый демо-день состоится в июне в рамках ПМЭФ-2026.

Картина дня
Все новости
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами