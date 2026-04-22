Московский инновационный кластер и Территория инноваций Фонда Росконгресс открыли прием заявок на Марафон инноваций в рамках ПМЭФ-2026

Высокотехнологичные компании смогут наладить прямой диалог с крупнейшими заказчиками страны и заключить контракты на внедрение и масштабирование своих решений.

Московский инновационный кластер совместно с Фондом Росконгресс запускает масштабную конкурсную программу по отбору лучших технологических решений по актуальным запросам корпораций и крупного бизнеса России. Отобранные компании примут участие в финальном демо-дне на крупнейшем экономическом событии страны – Петербургском международном экономическом форуме 2026 года (ПМЭФ-2026), а также напрямую представят свои разработки на Территории инноваций Фонда Росконгресс крупнейшим отраслевым заказчикам России и зарубежным делегациям – участникам форума.

Стратегическая цель программы – формирование устойчивых и прямых кооперационных связей между разработчиками и производителями московских инноваций и индустриальными лидерами для масштабирования, внедрения и коммерциализации критически важных технологий в экономику страны.

«Марафон инноваций от Московского инновационного кластера и Фонда Росконгресс формирует новую модель взаимодействия технологических компаний с крупными индустриальными партнерами. В рамках программы пройдут пять «Дней заказчика» по ключевым направлениям: транспорт, машиностроение, финансовый сектор, строительство и робототехника. Участники представят свои решения ведущим игрокам рынка и смогут выстроить прямой диалог для последующего внедрения и масштабирования своих разработок», — рассказала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

«Мы рады выступить организаторами Марафона инноваций, заключительный этап которого состоится на площадке Территории инноваций на ПМЭФ. Уверен, программа будет полезна и участникам, и тем, кто их оценивает. Для разработчиков московских инноваций это – прекрасная возможность напрямую представить свое решение отраслевым заказчикам и выйти на федеральные площадки, для крупных компаний – найти интересные технологические решения для внедрения в свой бизнес. Цель Марафона полностью соответствуют миссии Фонда Росконгресс – обеспечивать эффективную и прямую коммуникацию между участниками рынка и содействовать масштабированию, развитию и коммерциализации инноваций в России», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Программа представляет собой пять независимых конкурсных этапов под названием «День заказчика». В рамках конкурсных этапов крупнейшие индустриальные заказчики, среди которых Газпромбанк, РЖД, Современные транспортные технологии и другие, отберут по одной инновационной разработке для решения своих запросов в сфере транспорта, машиностроения, финансов, строительства и робототехники.

На платформе i.moscow компании могут подать заявки на участие для предоставления своей разработки экспертному жюри, им выступает компания-заказчик. В отраслевой встрече могут принять участие до десяти команд (компаний).

Оценка проектов проводится по трем ключевым критериям: потенциал внедрения, применимость решения в приоритетной отрасли и уровень технологической зрелости.

Первый очный этап отбора пройдет 27 апреля и будет направлен на поиск технологических решений в сфере транспорта. К участию приглашаются высокотехнологичные компании, чьи проекты готовы к внедрению и имеют подтвержденный экономический эффект для заказчика, которым выступает РЖД, а именно повышают эффективность перевозок, обеспечивают цифровизацию транспортных процессов и развитие инфраструктуры общественного транспорта. Остальные четыре этапа Марафона инноваций пройдут в течение месяца. Итоговый демо-день состоится в июне в рамках ПМЭФ-2026.