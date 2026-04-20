Опубликована архитектура деловой программы ПМЮФ-2026

Деловая программа 2026 года сформирована вокруг восьми тематических блоков: «Международное право в меняющемся мире», «Эффективное право – эффективному государству», «Право и общество», «Право и бизнес», «Разрешение споров», «Цифровизация в праве», «Развитие законодательства», «Юридическое сообщество: образование, профессия и призвание».

«Повестка предстоящего Форума традиционно охватывает обширный круг самых актуальных правовых вопросов, в том числе касающихся формирования равноправной архитектуры международного сотрудничества. Обеспечить справедливый баланс интересов всех стран можно исключительно путем следования международному праву, сама суть которого сейчас особенно остро нуждается в защите от попыток искажения ее ценностного содержания. В условиях, когда нужно сообща искать новые подходы к укреплению авторитета международного права и обеспечению неукоснительного соблюдения его фундаментальных принципов, конструктивный и доверительный диалог участников Форума приобретает особую значимость», — отметил Министр юстиции Российской Федерации, председатель Оргкомитета ПМЮФ Константин Чуйченко.

«Деловая программа ПМЮФ построена таким образом, чтобы охватить ключевые вопросы и актуальные проблемы современного общества. Устойчивая правовая культура – фундамент не только для экономического развития, но и для укрепления международного сотрудничества, формирования доверия между государством и бизнесом. Убежден, что ПМЮФ-2026 поспособствует выработке новых правовых решений, которые окажут реальное влияние на развитие права как в России, так и в мире», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЮФ Антон Кобяков.

Блок «Международное право в меняющемся мире» направлен на обсуждение правовых аспектов глобального сотрудничества и роли международного права, взаимодействия в рамках БРИКС, ШОС, СНГ, а также дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в условиях глобальных вызовов.

Блок «Эффективное право – эффективному государству» сконцентрируется на эффективности госуправления, повышении качества правовых решений и новых подходов к административной и регуляторной политике. В рамках сессий блока также будут рассмотрены новые правовые механизмы развития Дальнего Востока и Арктики.

Сессии блока «Право и общество» включат обсуждение правовых механизмов укрепления и поддержки традиционных ценностей, обеспечения прозрачности и укрепления гражданского общества.

В блок «Право и бизнес» войдут вопросы, посвященные защите прав потребителей и инвесторов, регулированию инновационного развития, рассмотрению вызовов антимонопольного регулирования в эпоху глобальных перемен.

Акцент в блоке «Цифровизация в праве» будет сделан на рассмотрении рисков и сложностей использования искусственного интеллекта в современном мире, его влияния на развитие юриспруденции, особенностей внедрения и регулирования цифровых технологий в процессах правосудия и юридической практики.

Блок «Разрешение споров» сфокусируется на дальнейшем развитии арбитража, досудебном урегулировании споров и судебной практике.

«Развитие законодательства» – тематический блок, посвященный анализу правотворческих подходов, стратегическому планированию, систематизации законодательства и регулированию современных общественных отношений, а также правовому регулированию в сфере криптоактивов в России.

Заключительный блок – «Юридическое сообщество: образование, профессия и призвание» посвящен обсуждению будущего юридического образования в условиях развития искусственного интеллекта, роли права и новых вызовов для юридической профессии.

Ключевым событием ПМЮФ станет пленарное заседание. На полях форума также пройдут Совещание министров юстиции, III заседание Координационного совета государств – участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности, стратегическая сессия «Право 2050», лекции председателя Конституционного Суда Российской Федерации Валерия Зорькина, председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина и руководителя Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль. На площадке будет располагаться выставка «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего».

Традиционно в рамках Форума состоится Международный молодежный юридический форум (ММЮФ) для студентов-юристов и молодых специалистов, стремящихся к профессиональному росту и международному взаимодействию. Молодежный день будет посвящен практическим вопросам юридической профессии, современным направлениям правовой работы и возможностям профессионального развития для молодых специалистов.

Проект архитектуры деловой программы размещен на официальном сайте форума.