Первая российская Неделя космоса завершилась в России

Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал указ о проведении в России первой Недели космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полёта человека в космос. С 2026 года Неделя космоса в России проводится ежегодно 6-12 апреля.

Организаторами Недели космоса выступили Правительство России и Государственная корпорация «Роскосмос» при поддержке ряда частных структур и общественных институтов.

«В ближайшие годы нам предстоит существенно улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности, обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли, модернизировать космодромы и вывести на новый виток развития пилотируемую программу, в том числе с акцентом на дальнейшее изучение Луны и дальнего космоса. Это лишь часть задач, поставленных в национальном проекте. Их реализация требует полной отдачи сил от всей отрасли. Максимальный эффект должно дать сложение усилий государства, бизнеса и науки. Для этого Правительство Российской Федерации обеспечивает финансирование и четкую координацию работ: мы балансируем задачи и полномочия всех участников рынка космических услуг, а также смежных областей промышленности. При этом очевидно, что, как и прежде, основополагающим фактором новых прорывов являются люди, много десятилетий отработавшие в отрасли, а также новые, молодые кадры, которые приходят и будут приходить сюда, чтобы определить будущий облик космонавтики. Состоявшиеся мероприятия Недели Космоса показали, что у молодых поколений есть большой интерес к отрасли, и все вместе мы обязательно будем его поддерживать», — отметил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

В период 6-12 апреля по всей стране прошло более 1000 образовательных, культурно-просветительских и светских мероприятий.

Основные мероприятия Недели космоса-2026:

Почти 21 миллион школьников и учащихся колледжей по всей стране прослушали занятия «Разговоры о важном» по теме космоса. Занятия прошли 6 апреля и 13 апреля.

7 апреля прошёл Просветительский марафон в Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта В.В. Терешковой. Штаб-квартира Роскосмоса превратилась на один день в фестивальную площадку, на которой выступило руководство Роскосмоса и известные эксперты. Для будущих космических инженеров и учёных провели мастер-классы и творческие встречи. Марафон был проведён совместно с обществом «Знание». Его посетили свыше 1,5 тысяч участников.

Спикерами мероприятия стали: генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, начальник Центра подготовки космонавтов – командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова, Народный артист России, Лауреат государственной премии Российской Федерации Константин Хабенский, генеральный директор «ИКС Холдинга», основатель и руководитель компании-разработчика аппаратного обеспечения Yadro и аэрокосмической компании «Бюро 1440» Алексей Шелобков и другие.

8 апреля более 200 молодых сотрудников ракетно-космической приняли участие в отраслевом форуме активной молодёжи Роскосмоса «Команда Будущего». Мероприятие для молодых специалистов состоялось в Московском авиационном институте.

9 апреля состоялось центральное событие деловой программы Недели космоса – Российский Космический Форум, ставший новой федеральной площадкой для диалога государства, науки и бизнеса в космической сфере. Организатором Форума выступила Госкорпорация «Роскосмос», оператором — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Пленарное заседание Форума открыл Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, который зачитал обращение к участникам Президента России Владимира Путина.

«Первый Российский космический форум стал важной и неотъемлемой частью Недели Космоса-2026, поскольку объединил более двух тысяч человек: представителей бизнеса из 340 компаний и официальных лиц из 40 стран, в том числе глав дипломатического корпуса из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Беларуси, Мьянмы, Сербии, Зимбабве, Южной Африки и представителя Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства. В сессиях деловой программы об успехах, целях и способах их достижений в космической отрасли приняли участие более 115 спикеров. Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание с участием руководителей и заместителей глав космических и международных организаций. Помимо определения общего вектора развития отечественной космонавтики на площадке мероприятия были подписаны пять соглашений о сотрудничестве. Российский космический форум стал частью Недели космоса-2026, мероприятия которой направлены на модернизацию подходов к развитию космической сферы в стране», - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Спикерами деловой программы стали: Дмитрий Баканов, Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»; Владимир Караник, Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси; Дмитрий Мацук, Председатель совета директоров АО «Корпорация по аэрокосмической деятельности «Новый космос»; Алексей Шелобков, Генеральный директор ООО «Бюро 1440»; Николай Пожидаев, Генеральный директор ГК «Спутникс»; Анатолий Петрукович, Директор Института космических исследований Российской академии наук; Виктор Стрелец, Председатель исследовательской комиссии «Спутниковые службы» Международного союза электросвязи (МСЭ); Георгий Емелин, Генеральный директор ООО «Космическая энергия»; Алексей Кепман, Генеральный директор ООО «Инновационные технологии и материалы»;Алексей Райкевич, Генеральный директор АО «ГЛОНАСС»; Алексей Семенов, Председатель совета директоров, ГК «Геоскан».

Прямую трансляцию пленарного заседания Форума на телеканале «Россия 24» посмотрело более 1 миллиона зрителей.

10 апреля – на площадке VK Stadium* состоялось масштабное аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night*», организованное Роскосмосом и Радио DFM (входит в «Русскую Медиагруппу»). Уникальные постановки напомнили о знаковых космических открытиях и рассказали, как развивается отрасль сегодня. Концерт посетили несколько тысяч зрителей. Концерт проводился при поддержке компании «Триколор».

12 апреля – в День космонавтики – в России чествовали и вспоминали всех покорителей космоса, сотрудников и ветеранов отрасли. Тех, кто своим трудом, смелостью и самоотверженностью совершали и совершают эпохальные открытия, воплощают мечты поколений. Утром у Кремлевской стены Дмитрий Баканов, другие представители руководства Роскосмоса, советские и российские космонавты, ветераны отрасли традиционно возложили венки и цветы к местам захоронений основоположника практической космонавтики, конструктора Сергея Королёва, первого космонавта планеты Юрия Гагарина и других выдающихся деятелей ракетно-космической отрасли.

Кульминацией Недели космоса стал традиционный праздничный концерт на главной концертной площадке страны – в Государственном Кремлевском дворце, где были вручены награды работникам ракетно-космической отрасли и выступили известные российские артисты. Зрителями в зале стали более 5000 человек.

Также в течение Недели прошла серия диктантов на космическую тему, самым масштабным из которых стал «Космический диктант» 12 апреля в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. 500 очных участников – на 9 площадках и более 40000 участников онлайн.

Космос в каждый дом

Более 100 миллионов человек составил охват аудитории, проинформированной о проведении Недели космоса в России и принявших в ней участие.

На медиафасадах от Калининграда до Владивостока всю Неделю транслировалась яркая эмблема Недели космоса – 2026: виток вокруг Земли, цифра 65 и знаменитое «Поехали!». Девиз этого года – «Будущее за теми, кто смотрит вверх» – стал лейтмотивом всех праздничных мероприятий.

О начале Недели космоса в России 6 апреля возвестила Останкинская телебашня, а на столичном Новом Арбате знаменитые дома-книжки превратили променад в настоящую «Улицу Недели космоса». На улицах Москве были использованы не только традиционные цифровые экраны, но и самый большой в Европе уличный экран, расположенный на Международном центре самбо и бокса в Лужниках, а также инновационный медиафасад, расположенный на одном из зданий Национального центра «Россия».

В финальный день Недели космоса – в День космонавтики к празднованию присоединился ледокольный флот России.

В 09:07 по московскому времени, когда в этот же день в 1961 году ракета «Восток» стартовала с площадки № 1 космодрома Байконур, 8 атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот» и 14 дизель-электрических ледоколов ФГУП «Росморпорт» дали протяжный гудок в честь 65-летия начала эры пилотируемых полетов в космос.

Также в этот день на цифровых экранах компании Russ по всей России в реальном времени, в те же минуты, когда это происходило 12 апреля 1961 года, прошла акция – демонстрировались ключевые моменты полета — цитаты радиообмена, события полета, визуальные образы.

Пассажиры дальних поездов российских железных дорог, а также скоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка» смогли узнать об отечественной космонавтике и Неделе космоса из информационно-развлекательной системы «РЖД Медиа» и видеороликах на экранах в вагонах.

В 300 российских кинотеатрах Ассоциация кинопрокатчиков России организовала бесплатные показы документального фильма «Гагарин. Обнимая мир». Показы посетили почти 60 тыс. зрителей.

Для зрителей онлайн-платформы Кинопоиск и Кион сформировали тематические подборки с фильмами о космосе.

Ряд культурных мероприятий прошли в «Неделю космоса» - это выходы в широкий прокат фильмов на космическую тематику: «Моя собака-космонавт» и «Космос засыпает». В Национальном космическом центре состоялись премьеры проекта «Мегамозг» и ленты «Полет, изменивший мир».

В российских регионах и Посольствах Сербии, ЮАР, Эфиопии, Алжира, Зимбабве, Анголы, Венгрии, США, Китая, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Малайзии, Индия, Вьетнам, Пакистан, Венесуэла, Уругвай, Белоруссия, Монголия, Армения, Японии представлена тематическая фотовыставка «От Гагарина до тебя» об истории освоения космоса и современных достижениях российской ракетно-космической отрасли.

337 метров - в рамках Недели космоса была организована самая высокая экспозиция космической техники в Европе. Экспонаты были размещены на смотровой площадке Останкинской телебашни, которая имеет статус самой высокой смотровой площадки в Европе.

2,2 миллиона конструкторов для наборов Кидз комбо сети «Вкусно и Точка» выпущено в рамках Недели космоса.

В рамках Недели космоса стартовало еще одно уникальное событие - Национальный гастрономический фестиваль «Первые в космосе». Это первый в России масштабный проект, который представляет тему космоса через гастрономию. Фестиваль продлится до 30 апреля, в нём принимают участие более 70 ресторанов из 18 регионов России. Проект реализуется Государственной корпорацией «Роскосмос» совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета и коммуникационным агентством в сфере космоса, образования и науки «Просто космос».