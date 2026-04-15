В Москве прошла закрытая церемония вручения премии «Выбор Коммерсанта»-2026

В Императорском Яхт-Клубе прошла закрытая церемония вручения первой ежегодной автомобильной премии «Выбор Коммерсанта». Событие, собравшее топ-менеджмент отрасли, стало не просто светским мероприятием, а попыткой зафиксировать тектонические сдвиги на рынке за последние пять лет.

Главная уникальность премии — методология. В эпоху, когда победу часто определяют охваты инфлюенсеров, редакция ИД «Коммерсантъ» сделала ставку на аналитику и экспертизу. В жюри не было блогеров и фокус-групп. Победителей в 10 номинациях определили журналисты издания, оценивая реальные потребительские качества, данные продаж и технологический прогресс машин.

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский отметил, что за последние пять лет российский автомобильный рынок прошёл через масштабные изменения. По его словам, премия отражает текущее состояние отрасли и её ключевые тенденции.

Полный список лауреатов:

Открытие года — Volga



Лучший бренд SUV — Tenet



Лучший автомобиль для путешествий — Jetour T1



Лучший шинный бренд — Gislaved



Лучшее топливо — ПАО «Лукойл»



Лучший мобильный офис — Voyah Dream



Лучший пикап — Foton Tunland G9



Эталон безопасности гибридного автомобиля — Exeed Exlantix ET



Лучшее синтетическое масло — Rolf Ultra



Автоперсона года — Наталья Королева (заместитель генерального директора АО «МБ РУС»)

«За последние пять лет автомобильный рынок пережил глубочайшую трансформацию. Но автобизнес жив. Наша премия призвана расставить точки над i», — резюмировали в редакции.

«Выбор Коммерсанта» обещает стать новой традицией для профессионалов, где победа достается не за громкость пиара, а за реальную инженерную и бизнес-логику.