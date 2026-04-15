В Москве прошла закрытая церемония вручения премии «Выбор Коммерсанта»-2026

Пресс-служба Коммерсанта

В Императорском Яхт-Клубе прошла закрытая церемония вручения первой ежегодной автомобильной премии «Выбор Коммерсанта». Событие, собравшее топ-менеджмент отрасли, стало не просто светским мероприятием, а попыткой зафиксировать тектонические сдвиги на рынке за последние пять лет.

Главная уникальность премии — методология. В эпоху, когда победу часто определяют охваты инфлюенсеров, редакция ИД «Коммерсантъ» levfсделала ставку на аналитику и экспертизу. В жюри не было блогеров и фокус-групп. Победителей в 10 номинациях определили журналисты издания, оценивая реальные потребительские качества, данные продаж и технологический прогресс машин.

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский отметил, что за последние пять лет российский автомобильный рынок прошёл через масштабные изменения. По его словам, премия отражает текущее состояние отрасли и её ключевые тенденции.

Полный список лауреатов:

  • Открытие года — Volga
  • Лучший бренд SUV — Tenet
  • Лучший автомобиль для путешествий — Jetour T1
  • Лучший шинный бренд — Gislaved
  • Лучшее топливо — ПАО «Лукойл»
  • Лучший мобильный офис — Voyah Dream
  • Лучший пикап — Foton Tunland G9
  • Эталон безопасности гибридного автомобиля — Exeed Exlantix ET
  • Лучшее синтетическое масло — Rolf Ultra
  • Автоперсона года — Наталья Королева (заместитель генерального директора АО «МБ РУС»)

«За последние пять лет автомобильный рынок пережил глубочайшую трансформацию. Но автобизнес жив. Наша премия призвана расставить точки над i», — резюмировали в редакции.

«Выбор Коммерсанта» обещает стать новой традицией для профессионалов, где победа достается не за громкость пиара, а за реальную инженерную и бизнес-логику.

Картина дня
«Си Цзиньпин обнимет меня крепко»: Трамп объявил о снятии блокады Ормузского пролива ради Китая
Трамп объявил, что «навечно открывает» Ормузский пролив
Извинения принесли, компенсации выплатили: Москва и Баку закрыли вопрос крушения самолета под Актау
Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета под Актау
Великобритания передаст ВСУ 120 тысяч дронов. Военная операция, день 1512-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1512-й день
Медведев анонсировал возможные удары ВС РФ по объектам в Европе
Ведущий «Модного приговора» назвал самый стильный принт весны
Психолог объяснила, почему люди воспринимают лишний вес как норму
Буданов призвал «отбросить иллюзии» по поводу возвращения украинцев
Новости и материалы
Шведский министр обвинил Россию в кибератаках
Дженнифер Лопес заподозрили в новом романе: «Заставляет улыбаться после Аффлека»
В Германии школьник нашел в поле монету возрастом 2300 лет
Российский гроссмейстер провалил турнир претендентов-2026
В Кремле высказались о прибыли России от конфликта на Ближнем Востоке
87-летняя женщина заблудилась в грушевом саду и провела там пять дней
Большая часть Запорожской области остается без света после атак ВСУ
Крупнейший производитель шампанского в России будет продавать игристый чай
В Британии назвали ошибкой нападение США на Иран
Карпину посоветовали оставить тренерство ради карьеры на ТВ
Нарышкин выразил надежду на позитивный исход нового раунда переговоров по Ирану
В Кремле напомнили о предупреждениях России и Китая по Ирану
Судью застрелили на поле во время футбольного матча в Эквадоре
В Бразилии обвинили «клинику для знаменитостей» в последствиях с ожогами и сепсисом
В Белгородской области при атаке ВСУ на предприятие погибла местная жительница
В Орске пьяный мужчина избил пенсионерку, которая садилась в автобус
FIG вынес предупреждение российской гимнастке за инцидент с флагом Украины
Иран приостановил экспорт нефтехимической продукции
Все новости
В Белоруссии ввели штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола
«Пусть турки схлестнутся с киприотами»: в Госдуме предрекли военный конфликт внутри НАТО
«НАТО не придет». Как тиктоки про штурм Нарвы и создание «ННР» перепугали эстонцев
Politico: в Эстонии обеспокоены из-за тиктоков про Нарвскую народную республику
Экс-полковник МВД Захарченко через суд добивается отправки в зону СВО
В Госдуме раскритиковали норму в 3,5 часа в день для домашних заданий школьников
«Каждая роль — это кусочек души». 60 лет со дня рождения Сергея Пускепалиса
Москвичке, сделавшей кальян на куличе, избрали меру пресечения
В России зафиксирован резкий всплеск интереса к «соло-материнству»
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Красная горка, или Антипасха, в 2026 году: что это за праздник и когда его отмечают
Какого числа Красная горка в 2026 году, православные и народные традиции праздника, приметы
Черный дым над городом: дроны атаковали завод в Башкирии, погиб человек
Глава Башкирии Хабиров: в Стерлитамаке после атаки БПЛА погиб человек
Субсидии на оплату ЖКХ в 2026 году: что изменилось и в каких случаях могут лишить льгот
Получатели субсидии на оплату ЖКУ рискуют потерять ее из-за процентов по вкладам. Как сохранить льготы — советы юриста
