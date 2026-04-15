В Алупке пройдет второй Молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление»

С 1 по 5 мая 2026 года живописная крымская Алупка вновь станет местом притяжения для всех, кто ищет гармонию между культурным наследием, духовными смыслами и современным творчеством. На территории Храма Архангела Михаила пройдет второй Молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление».

Фестиваль «Явление» - живое пространство на пересечении православной традиции, искусства и личного поиска. Программа мероприятий в этом году включает более 80 событий: от концертов академической и джазовой музыки до лекций о культурном наследии, от мастер-классов по традиционным ремеслам до семейных кинопоказов.

Фестиваль проходит в невероятной атмосфере, где само место становится соавтором чуда. Представьте: пять майских дней, солнце, ласковое море у подножия гор и храмовый комплекс в Алупке - духовный центр южного Крыма. В этом пространстве, где кипарисовые аллеи и морской бриз создают ощущение умиротворения, классика, джаз и традиционная культура звучат особенно проникновенно.

Центральные события фестиваля - это уникальные концерты, объединяющие имена мирового уровня. Заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова и выдающийся пианист Александр Гиндин исполнят шедевры вокальной и фортепианной музыки. Певица Мариам Мерабова с уникальным бархатным тембром голоса представит смешение эстрадной чувственности и джазовой свободы - от классики жанра до редких композиций на русском языке. Легендарный композитор, автор музыки к мультфильмам «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег» Григорий Гладков выступит с сольным концертом и проведет литературную встречу. Джазовая дива и оперная певица Сандра Фракенберг с ансамблем лучших московских музыкантов подарит гостям атмосферу золотого Голливуда и танцевальных ритмов 1930-х. Пианист Арсений Тарасевич-Николаев выступит с двумя камерными программами. В центре внимания - музыка Алемдара Караманова - одного из самых самобытных композиторов XX века, чья судьба неразрывно связана с Крымом.

В исполнении камерного состава Крымского академического симфонического оркестра прозвучит одно из самых глубоких по содержанию, пронзительных и прекрасных произведений в истории мировой музыки – кантата Джованни Баттиста Перголези «Stabat Mater». Трио Олега Аккуратова представит как классику джаза, так и собственные авторские работы. Лауреат Russian World Music Awards 7/8 Band сыграет аутентичную и яркую музыку на основе армянских, болгарских и сербских мотивов.

Яркая певица с русско-кубинскими корнями Марианна Савон выступит с сольным концертом. Ансамбль «Сирин» под руководством Андрея Котова погрузит слушателей в мир «ангельского пения» - древнерусского певческого искусства и духовных стихов - голосов, которые веками формировали культурный код России. Ансамбль «Комонь» исполнит традиционные русские песни, записанные в деревнях и селах. Певец, композитор, поэт, мультиинструменталист, телеведущий, диакон Александр Андреев представит сольную программу «Посмотри в небеса», в которой отражена душа музыканта — вера, любовь, рассуждения о жизни и вечности. Неофолк-группа hodíla ízba смешает традиционные темы из русского фольклора с современным звучанием - джазом, электроникой, фьюжном. Артисты ансамбля «Отцы и дети» представят программу из колядок, лирических песен и духовных стихов.

Особое внимание в программе фестиваля уделено лекторию, где выступят священнослужители, ученые, исследователи и преподаватели, среди которых Владыка Нестор, епископ Ялтинский, настоятель Храма Архангела Михаила; преподаватель Таврической духовной семинарии, протодиакон Василий Марущак; древлехранитель Симферопольской и Крымской епархии Протоиерей Михаил Петров; исследователь средневековых памятников горного Крыма и Южнобережья, истории христианства Наталья Турова; историк и культуролог Арсений Богомолов; журналист и краевед Наталья Добрынская; искусствовед Элина Яковлева и теле- и радиоведущая, журналист Тутта Ларсен.

Писатель-фантаст Дмитрий Емец проведет литературный мастер-класс, а руководитель Академии чтения и интеллекта Анна Епихина - семейный мастер-класс для детей и родителей. Состоится творческая встреча с советским и российским этнографом, певцом, музыкальным продюсером и телеведущим Сергеем Старостиным.

Ежедневно на фестивале - мастер-классы духовно-просветительского центра «Архангельский Лад» по вышивке, вязанию, живописи и гончарному делу. По традиции прошлого года продолжится создание коллективного мозаичного панно с изображением животных.

Фестиваль открыт для посетителей всех возрастов. Для детей организована ежедневная анимационная программа, которая включает аквагрим, блеск- и флеш-тату, развлекательные и подвижные игры, интерактивные познавательные шоу и театрализованные представления. Гости смогут посетить экскурсии по территории храмового ансамбля, а также кинотеатр с вечерними показами фильмов. Будет работать «Почта фестиваля», которая отправит открытки посетителей в любую точку нашей необъятной страны.

Фестиваль проходит по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. В течение всех дней «Явления» гости могут посетить богослужения в Храме Архангела Михаила, послушать звонарей и просто погрузиться в теплый созерцательный ритм, в котором можно неспешно исследовать территорию или провести время у моря в тишине и диалоге.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Возраст: 0+

