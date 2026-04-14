Открылась регистрация на международный туристический форум «Путешествуй!»

На официальном сайте Международного туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ в Москве, открыта регистрация на деловую программу.

Международный туристический форум «Путешествуй!» – это ключевая площадка для формирования и продвижения туристического продукта России и развития международного сотрудничества в отрасли. Председатель оргкомитета Форума, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что Указом Президента 2026 год объявлен Годом единства народов России. Это отражено в главной теме форума «Путешествуй!» – «Разные культуры, общие ценности: путешествия, объединяющие людей». Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Международный форум откроет широкие возможности для туризма – одной из самых быстрорастущих отраслей нашей экономики. Прошу партнеров принять активное участие в организации этого масштабного международного события, где гостям из России и других государств будут представлены туристические возможности нашей страны», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Форум объединит представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. Деловая программа охватывает стратегические вопросы развития туризма – от формирования конкурентоспособного продукта до инфраструктуры и продвижения, включая международное взаимодействие, обмен опытом и поиск новых форматов взаимодействия. Ожидается участие делегаций более чем из 40 стран.

«Число туристических поездок по России выросло до 12 миллионов за январь и февраль текущего года. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Мы видим растущий интерес к внутреннему туризму, увеличивается число туристов из других стран. В этом контексте проведение Международного туристического форума «Путешествуй!» приобретает дополнительную актуальность, а его деловая программа, традиционно объединяющая ведущих экспертов отрасли, становится эффективной практической платформой, на которой обсуждаются не абстрактные тренды, а запускаются проекты, которые формируют туристический продукт и обеспечивают его дальнейшее продвижение», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации; ответственный секретарь Организационного комитета Международного туристического форума «Путешествуй!» Антон Кобяков.

Впервые на площадке Форума будет реализован формат точечного нетворкинга: участники смогут назначать встречи через сервис «Ежедневник» в личном кабинете участника. Нетворкинг-менеджеры подключаются к организации встреч в случаях, когда заявка остается без ответа, обеспечивая максимальную конверсию деловых контактов.

Форум демонстрирует устойчивую динамику роста и усиливает свою роль в качестве коммуникационной площадки для бизнес-сообщества. Расширяется международное присутствие, увеличивается число участников и партнеров, формируется прикладная повестка, ориентированная на обмен накопленного опытом и привлечение инвестиций.

«Развитие туризма требует комплексного подхода – от строительства и улучшения инфраструктуры до грамотного и технологичного создания турпродуктов и их дальнейшего продвижения. Форум «Путешествуй!» объединяет эти направления в единую повестку, позволяя вырабатывать согласованные решения, тиражировать лучшие практики и находить точки роста, способствуя тем самым развитию экономики страны», – отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

На текущий момент подтверждены более 120 экспозиций выставки при участии 80 субъектов Российской Федерации, 13 зарубежных стран и партнеров Форума, включая ключевых игроков рынка – «Яндекс Путешествия», WB Travel, «Космос Отель Групп», «Авиасейлс», «Туту» и другие. Международный трек формируется с участием стран Африки, Латинской Америки, представителей Азии, стран СНГ и других государств, расширяющих географию Форума.

Международный туристический форум «Путешествуй!» выступает платформой для прямого диалога и выработки решений, определяющих развитие туризма в России и на международном уровне.