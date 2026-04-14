При поддержке Рязанской НПК состоялся межрегиональный краеведческий слет волонтеров

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в структуру «Роснефти») состоялся межрегиональный краеведческий слет юных волонтеров «Такая разная Россия», приуроченный к Году единства народов России.

Слет прошел в г. Касимове Рязанской области, который известен самобытным переплетением русской и татарской культур и входит в семейство туристических маршрутов «Золотое кольцо России».

Программа была рассчитана на несколько дней и включала образовательные мероприятия по краеведению, этнографии и экологии. В ходе экскурсий по старому городу ребята осматривали памятники архитектуры татарского периода и православные храмы. Волонтеры посетили историко-культурный музей-заповедник — дом купца Алянчикова, древнюю Ханскую мечеть с минаретом XV-XVII веков, мавзолей Шах-Али султана Текие и др.

Для участников слета организовали также посещение п. Гусь-Железный, который в середине XVIII века считался металлургическим центром России. Приобретенные знания и новые впечатления помогут юным активистам лучше понять историю России, познакомиться с традициями и культурой жителей Рязанской области.

Рязанская НПК поддерживает инициативы общественных молодежных организаций, нацеленные на воспитание патриотизма и активной жизненной позиции у подрастающего поколения. С 2011 года предприятие оказывает поддержку экологической организации «Хозяин Мещеры». За годы сотрудничества с юными натуралистами проведено более 160 мероприятий по экологическому и патриотическому воспитанию молодежи.