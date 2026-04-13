«Роскосмос» запускает сервис электронной подачи заявлений для кандидатов в отряд космонавтов

С 12 апреля на сайте Госуслуг открывается возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса. Услуга стартует в День космонавтики, в первую в России Неделю космоса.

В процессе приема заявлений подобная цифровая услуга используется впервые и упрощает процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов, где специальная комиссия ведет приемную кампанию.

«Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Это делает отрасль более открытой и технологичной. Сегодня пилотируемая космонавтика стала настоящим драйвером цифровых инноваций: вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов. Теперь подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг — это упрощает путь к мечте для тысяч молодых специалистов. Мы омолаживаем отрасль, внедряем современные технологии и создаем будущее, где цифровые сервисы — стандарт для всей космической индустрии», — заявил генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня 2026 года включительно.

Требования к будущим космонавтам:

гражданство РФ



возраст до 35 лет включительно, вес 50—90 кг, рост 150—190 см



высшее образование (специалитет или магистратура) из утвержденного перечня https://gu-st.ru/content/lending/List_of_specialties.pdf и стаж работы по специальности не менее 3 лет



владение одним из иностранным языков — английским, итальянским, испанским, немецким или французским



отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость



отсутствие судимости



другие

Этапы участия:



Подайте заявление на Госуслугах и дождитесь приглашения на очный отбор.

Пройдите медосмотр и отправьте медицинские документы заказным письмом с уведомлением по адресу: 141160, Московская обл., Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с пометкой «В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты РФ».

Пройдите очный этап в Центре подготовки космонавтов (медобследование, собеседование, сдача нормативов физподготовки, тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации).

Дождитесь решения межведомственной комиссии. Результаты будут опубликованы на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, также вам сообщат о них персонально.

Если успешно пройдете отбор, останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов.

После этого вы — член отряда космонавтов Роскосмоса и кандидат в космонавты-испытатели. Тренируйтесь, сдаете экзамены, получаете назначение в экипаж, готовитесь к полету и летите в космос!

