«Роскосмос» запускает сервис электронной подачи заявлений для кандидатов в отряд космонавтов

С 12 апреля на сайте Госуслуг открывается возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса. Услуга стартует в День космонавтики, в первую в России Неделю космоса.
В процессе приема заявлений подобная цифровая услуга используется впервые и упрощает процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов, где специальная комиссия ведет приемную кампанию.
«Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Это делает отрасль более открытой и технологичной. Сегодня пилотируемая космонавтика стала настоящим драйвером цифровых инноваций: вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов. Теперь подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг — это упрощает путь к мечте для тысяч молодых специалистов. Мы омолаживаем отрасль, внедряем современные технологии и создаем будущее, где цифровые сервисы — стандарт для всей космической индустрии», — заявил генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня 2026 года включительно.
Требования к будущим космонавтам:
- гражданство РФ
- возраст до 35 лет включительно, вес 50—90 кг, рост 150—190 см
- высшее образование (специалитет или магистратура) из утвержденного перечня https://gu-st.ru/content/lending/List_of_specialties.pdf и стаж работы по специальности не менее 3 лет
- владение одним из иностранным языков — английским, итальянским, испанским, немецким или французским
- отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость
- отсутствие судимости
- другие
Этапы участия:
- Подайте заявление на Госуслугах и дождитесь приглашения на очный отбор.
- Пройдите медосмотр и отправьте медицинские документы заказным письмом с уведомлением по адресу: 141160, Московская обл., Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с пометкой «В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты РФ».
- Пройдите очный этап в Центре подготовки космонавтов (медобследование, собеседование, сдача нормативов физподготовки, тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации).
- Дождитесь решения межведомственной комиссии. Результаты будут опубликованы на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, также вам сообщат о них персонально.
Если успешно пройдете отбор, останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов.
После этого вы — член отряда космонавтов Роскосмоса и кандидат в космонавты-испытатели. Тренируйтесь, сдаете экзамены, получаете назначение в экипаж, готовитесь к полету и летите в космос!
Узнать больше о том, как попасть в отряд космонавтов, можно на сайте.