На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

«Роскосмос» запускает сервис электронной подачи заявлений для кандидатов в отряд космонавтов

С 12 апреля на сайте Госуслуг открывается возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса. Услуга стартует в День космонавтики, в первую в России Неделю космоса.

В процессе приема заявлений подобная цифровая услуга используется впервые и упрощает процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов, где специальная комиссия ведет приемную кампанию.

«Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Это делает отрасль более открытой и технологичной. Сегодня пилотируемая космонавтика стала настоящим драйвером цифровых инноваций: вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов. Теперь подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг — это упрощает путь к мечте для тысяч молодых специалистов. Мы омолаживаем отрасль, внедряем современные технологии и создаем будущее, где цифровые сервисы — стандарт для всей космической индустрии», — заявил генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня 2026 года включительно.

Требования к будущим космонавтам:

  • гражданство РФ
  • возраст до 35 лет включительно, вес 50—90 кг, рост 150—190 см
  • высшее образование (специалитет или магистратура) из утвержденного перечня https://gu-st.ru/content/lending/List_of_specialties.pdf и стаж работы по специальности не менее 3 лет
  • владение одним из иностранным языков — английским, итальянским, испанским, немецким или французским
  • отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость
  • отсутствие судимости
  • другие

Этапы участия:

  1. Подайте заявление на Госуслугах и дождитесь приглашения на очный отбор.
  2. Пройдите медосмотр и отправьте медицинские документы заказным письмом с уведомлением по адресу: 141160, Московская обл., Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с пометкой «В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты РФ».
  3. Пройдите очный этап в Центре подготовки космонавтов (медобследование, собеседование, сдача нормативов физподготовки, тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации).
  4. Дождитесь решения межведомственной комиссии. Результаты будут опубликованы на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов, также вам сообщат о них персонально.

Если успешно пройдете отбор, останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов.

После этого вы — член отряда космонавтов Роскосмоса и кандидат в космонавты-испытатели. Тренируйтесь, сдаете экзамены, получаете назначение в экипаж, готовитесь к полету и летите в космос!

Узнать больше о том, как попасть в отряд космонавтов, можно на сайте.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами