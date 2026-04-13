В России отметили 65-летие полета Юрия Гагарина

Сотни мероприятий в День космонавтики завершают первую российскую Неделю космоса.

12 апреля с праздником жителей Земли поздравили российские космонавты, встречающие профессиональный праздник на рабочем месте – на Международной космической станции. Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.

«Давайте снова смотреть вверх, мечтать о звездах и дальних планетах. С праздником, друзья, с днем космонавтики!», - сказал Герой России, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев в видеообращении.

В 9:07 по московскому времени, когда в 1961 году стартовала ракета-носитель «Восток», которая вывела корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на орбиту Земли, 22 российских атомных и дизель-электрических ледокола дали гудок в честь 65-летия этого великого события.

В День космонавтики в Хабаровск в 7:44 по местному времени прибыл рейс Аэрофлота из Москвы. Самолет «Сергей Королев» на взлетно-посадочной полосе встретил Камерный хор Московской консерватории под руководством Александра Соловьева. После этого хор выступил непосредственно в пассажирском терминале хабаровского аэропорта. Вечером в воскресенье состоялся гала-концерт открытия 15 Международного фестиваля Юрия Башмета в Хабаровском крае. Произведением, открывшим фестиваль, стало произведение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе». Оно создавалось специально для концерта к 60-летию первого полета человека в космос и в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Юрия Башмета открывало концерт на Байконуре пять лет назад.

Кроме того, сегодня на всех рейсах Аэрофлота звучат поздравления с 65-й годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.

Утром в воскресенье у Кремлевской стены генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, внук Сергея Королева Андрей Королев, представители руководства Роскосмоса, российские космонавты, ветераны отрасли традиционно возложили венки и цветы к местам захоронений основоположника практической космонавтики, конструктора Сергея Королева, первого космонавта планеты Юрия Гагарина и других выдающихся деятелей ракетно-космической отрасли.

В День космонавтики состоялась премьера полнокупольного короткометражного фильма «Шаг в бесконечность», в котором повторен полет Юрия Гагарина. Картина создана специалистами Сбера в честь 65-летия первого полета человека космос. Более 50 планетариев по всей России, а также в Витебске (Беларусь) и Актобе (Казахстан) получили возможность включить эту иммерсивную ленту в свою основную программу – фильм передан им в дар. Фильм создан с помощью технологий инновационного продакшен-комплекса Сбера — Sber Studio. В частности, в картине используется особая сферическая развертка изображения, которая позволяет корректно показывать картинку на поверхности экрана-купола. Это дает зрителям пережить события 1961 года с максимальным эффектом присутствия, превращая познавательное видео в яркий и эмоциональной насыщенный иммерсивный опыт.

Сегодня по всей России проходят сотни мероприятий, посвященные Дню космонавтики. А самая высокая выставочная экспозиция размещена на закрытой смотровой площадке Останкинской телебашни на высоте смотровая площадка находится на высоте 337 метров. Здесь представлены макеты космических кораблей, спутников и кресло космонавта для транспортного пилотируемого корабля «Союз».

В День космонавтики телеканал RT выпустил на русском языке специальную серию проекта «Starbound. Путь к звездам», снятую в конце 2025 года у подножия великих египетских пирамид Гизы. Это научно-популярный проект, который рассказывает жителям нашей планеты о быте и исследованиях на Международной космической станции. Египетские зрители находились в момент записи у подножия пирамид Гизы и напрямую общались с российским космонавтом Алексеем Зубрицким, который в это время был на борту МКС

Также в течение Недели прошла серия диктантов на космическую тему, а самым масштабным из них стал «Космический диктант», который прошел непосредственно в День космонавтики в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Мероприятие организует уже четыре года подряд герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин, за это время в нем приняли участие свыше 60 тысяч человек.

12 апреля на сайте Госуслуг впервые появилась возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса. Это существенно упрощает процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов, где специальная комиссия ведет приемную кампанию. Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня 2026 года включительно.

Кульминацией Недели космоса стал традиционный праздничный концерт на главной концертной площадке страны – в Государственном Кремлевском дворце, где были вручены награды наиболее отличившимся работникам ракетно-космической отрасли и выступили известные российские артисты. Трансляцию концерта вел Первый канал.

