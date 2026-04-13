Команда Роскосмоса примет участие в велогонке «Золото Ладоги»

Спортивная платформа Фонда Росконгресс и Союз работодателей ракетно-космической промышленности России договорились о сотрудничестве. Об этом заявили на Российском космическом форуме.

Первым шагом станет участие корпоративной команды Роскосмоса в международной шоссейной велогонке Золото Ладоги.

«Мы уже не раз взаимодействовали с Роскосмосом, особенно в сфере хоккея. Очень рады видеть на наших матчах космонавтов, и они всегда откликаются на наше приглашение. Следующий важный шаг — велоспорт. Вместе с Федерацией велосипедного спорта России мы идем к тому, чтобы «Золото Ладоги» стала престижным шоссейным гранд-туром мирового уровня. Эти планы могут звучать как мечты о полетах в космос, но ведь космос уже покорили, значит и здесь нет ничего невозможного», — отметила руководитель спортивной дирекции Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

«Мы уделяем особое внимание развитию корпоративного спорта: наши работники отрасли занимаются волейболом, баскетболом, футболом, хоккеем, теннисом, парусным спортом, настольным теннисом, бадминтоном, дартсом, киберспортом и другими видами спорта, принимают участие в соревнованиях и мотивируют друг друга на новые вызовы. В «Золоте Ладоги» будет соревноваться команда энтузиастов из разных уголков России: Москвы, Коврова, Омска. Ждём от гонки ярких впечатлений, ведь это прекрасная возможность увидеть красоту Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — сказал президент Союза работодателей ракетно-космической промышленности России Вадим Новиков.

Велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 25 по 31 мая и откроет Спортивные игры Петербургского международного экономического форума.

Организаторами велогонки являются Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.