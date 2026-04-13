Команда Роскосмоса примет участие в велогонке «Золото Ладоги»

Спортивная платформа Фонда Росконгресс и Союз работодателей ракетно-космической промышленности России договорились о сотрудничестве. Об этом заявили на Российском космическом форуме.

Первым шагом станет участие корпоративной команды Роскосмоса в международной шоссейной велогонке Золото Ладоги.

«Мы уже не раз взаимодействовали с Роскосмосом, особенно в сфере хоккея. Очень рады видеть на наших матчах космонавтов, и они всегда откликаются на наше приглашение. Следующий важный шаг — велоспорт. Вместе с Федерацией велосипедного спорта России мы идем к тому, чтобы «Золото Ладоги» стала престижным шоссейным гранд-туром мирового уровня. Эти планы могут звучать как мечты о полетах в космос, но ведь космос уже покорили, значит и здесь нет ничего невозможного», — отметила руководитель спортивной дирекции Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

«Мы уделяем особое внимание развитию корпоративного спорта: наши работники отрасли занимаются волейболом, баскетболом, футболом, хоккеем, теннисом, парусным спортом, настольным теннисом, бадминтоном, дартсом, киберспортом и другими видами спорта, принимают участие в соревнованиях и мотивируют друг друга на новые вызовы. В «Золоте Ладоги» будет соревноваться команда энтузиастов из разных уголков России: Москвы, Коврова, Омска. Ждём от гонки ярких впечатлений, ведь это прекрасная возможность увидеть красоту Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — сказал президент Союза работодателей ракетно-космической промышленности России Вадим Новиков.

Велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 25 по 31 мая и откроет Спортивные игры Петербургского международного экономического форума.

Организаторами велогонки являются Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Картина дня
«О взаимности говорить не приходится». Что будет с отношениями России и Венгрии
Песков: Кремль не поздравит Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
США начинают блокаду Ормузского пролива
На Украине захотели перехватывать «Орешник» в космосе. Удастся ли им это?
Нардеп Вениславский: Украина создаст космические войска для перехвата «Орешника»
В Кремле высказались о перспективах контактов Путина и Мадьяра
Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты
В Кремле объяснили необходимость диалога с властями Венгрии
Украине засчитали техническое поражение от России
Новости и материалы
Чердак загорелся в жилом доме в центре Петербурга
«Прокачать мозг с помощью правильной рыбы»: диетолог рассказала как школьникам сдать ЕГЭ
Совет Госдумы решил изменить график работы депутатов
В Госдуме рассказали о повышенных пенсиях в мае
Мадьяр отказался звонить Путину
Сергей Рост пожаловался на привередливость Галустяна: «Хотел его даже побить»
Россиянка засудила аэропорт Сочи за мокрый пол на 700 тысяч рублей
ДТП парализовало МКАД
В Госдуму внесут законопроект о запрете наказывать россиян за озеленение дворов
Директора предприятия в Дагестане задержали после массового отравления
В Минспорта РФ объяснили, зачем ужесточают лимит в РПЛ
Женщина два года держала взаперти и пытала родственницу ради получения пособий
Новая игра серии Metro получила название и дату показа
«Снизить нагрузку на бизнес»: Минфин упростит правила продажи пива
Сыновья певицы Валерии отпраздновали Пасху с женами и сестрой в Дубае
В России введут уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты
Все новости
Минобороны: ВСУ более 6,5 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие. Военная операция, день 1510-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1510-й день
Посол Ирана назвал условие для второго раунда переговоров с США
В Госдуме объяснили, почему Кремль не поздравит Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
«Это нелепо»: Трамп раскритиковал огромные траты НАТО на защиту от России
Трамп назвал нелепым огромное финансирование НАТО для сдерживания России
Суд вынес приговор бывшему мужу Лерчек
Мадьяр высказался об ускоренном вступлении Украины в ЕС
«Новость века»: 65 лет полету Юрия Гагарина в космос
В США спрогнозировали скорую отставку Трампа
На москвичку завели дело из-за кальяна на куличе
«Аполлон-13». Почему американцы взорвались по пути на Луну и как им удалось выжить
Авария в ходе лунной миссии «Аполлон-13» произошла 56 лет назад
«Всегда знала, что вернусь домой»: куда пропала звезда «Страны глухих» Дина Корзун
Актрисе Дине Корзун исполнилось 55 лет
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
