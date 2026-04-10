Фонд Росконгресс открывает набор на стажировку в рамках проекта «Профразвитие»

Фонд Росконгресс объявляет о старте приема заявок на стажировку в дирекции по работе с участниками в рамках проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Программа стажировки входит в экосистему социальных, молодежных и карьерных инициатив Фонда «Потенциал страны»* и направлена на поддержку профессионального развития молодежи на этапе построения карьеры.

Стажировки в Фонде уже зарекомендовали себя как одни из самых востребованных возможностей для старта карьеры в крупнейших организациях страны. По итогам третьего сезона проекта «Профразвитие», который завершился в декабре 2025 года, они были признаны победителем в номинации «Стажировка, о которой мечтали все».

Конкурс на участие составил 35 человек на место, а общее количество откликов превысило 1000. В результате только 30 самых мотивированных кандидатов получили возможность присоединиться к команде Фонда Росконгресс и принять участие в организации крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий страны в рамках реализации проекта «Профразвитие».

Программа стажировки в дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс реализуется в рамках карьерного трека экосистемы «Потенциал страны» и позволяет участникам получить разносторонний опыт по основным направлениям деятельности дирекции, где в 2025 году стажировочные программы прошли более 200 человек, трое из которых впоследствии были трудоустроены.

«Проект «Профразвитие» решает важную задачу по формированию нового поколения специалистов и дополняет системную работу Фонда Росконгресс в этом направлении. В Фонде мы последовательно развиваем экосистему проектов «Потенциал страны», объединенных общими целями и миссией — поддержка молодежи и ее профессиональное становление. Важно, что сегодня нам удалось объединить усилия и обеспечить доступ молодежи к стажировочным программам Фонда через платформу проекта «Профразвитие». Это позволяет молодым специалистам сделать уверенный шаг в профессию, получить практический опыт в крупной организации и определить дальнейшую карьерную траекторию», — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, руководитель дирекции по работе с участниками и руководитель экосистемы «Потенциал страны» Мария Киселева.

Участники стажировки будут вовлечены в работу по ключевым направлениям деятельности дирекции: аналитика и работа с данными, коммуникация и координация участников и партнеров мероприятий, подготовка медийного контента, а также событийный менеджмент.

Программа предусматривает гибкий формат: часть задач выполняется дистанционно, часть — непосредственно на площадках проведения международных форумов и выставок, что позволяет участникам получить как опыт проектной и организационной работы, так и опыт работы на мероприятиях.

«Проект «Профразвитие» — системный инструмент, который помогает молодежи не просто попробовать себя в профессии, а выстраивать карьерную траекторию. Мы объединяем работодателей, образовательные возможности и реальные практики, чтобы у каждого участника был шанс получить первый профессиональный опыт, определить свои сильные стороны и уверенно выйти на рынок труда. Стажировки с Фондом Росконгресс традиционно остаются одними из самых востребованных среди участников проекта: это возможность работать в командах крупнейших федеральных и международных событий, погружаться в реальные задачи и сразу включаться в масштабные проекты страны. Такой формат ускоряет адаптацию в профессиональной среде и помогает сформировать востребованные компетенции уже на старте карьеры», — отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

Стажировка предназначена для студентов и молодых специалистов, в том числе для лиц с ОВЗ, готовых к работе в проектной среде и профессиональному росту. Это возможность стать частью команды, создающей масштабные события федерального и международного уровня, приобрести практические навыки и получить ценный опыт взаимодействия с ведущими экспертами отрасли.

Для участия в программе необходимо пройти регистрацию на платформе rsv.ru, найти стажировку Фонда Росконгресс в каталоге проекта «Профразвитие», заполнить анкету, кратко описав свою мотивацию, и пройти отборочные этапы, включающие собеседование и тестовое задание.

Старт программы запланирован на 9 апреля 2026 года.

*«Потенциал страны» – экосистема социальных, молодежных и карьерных проектов Фонда Росконгресс. Их основная цель – создание равных возможностей в реализации карьерного и профессионального потенциала для всех категорий населения, поддержка молодежи и социально уязвимых категорий граждан в вопросах профориентации и адаптации, эффективности поиска работы и трудоустройства.

