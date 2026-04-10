Первый Российский космический форум: новые подходы к развитию отрасли

История космонавтики — рассказ о том, как соперничество порождало прорывы, а сотрудничество — устойчивость. Космос остается темой, которая сближает страны разных континентов. В преддверии 65-й годовщины полета Юрия Гагарина, 9 апреля, в Национальном центре «Россия» прошел первый Российский космический форум. Масштабное событие состоялось в рамках Недели космоса, объявленной в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

«В нынешнем году Россия, весь мир отмечают 65-летие легендарного полета Юрия Алексеевича Гагарина. Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий ХX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации. Мы искренне гордимся несколькими поколениями талантливых ученых, конструкторов, космонавтов, военных и гражданских специалистов, стоявших у истоков национальной космической программы, вписавших яркие, героические страницы в летопись ее побед и достижений», — отметил в своем приветствии президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в числе приоритетов нашей страны — развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала.

По его словам, чтобы двигаться вперед удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли. В том числе, наращивать группировку спутников, широко внедрять новые материалы, цифровые и ядерные технологии.

Денис Мантуров, первый заместитель председателя Правительства РФ в своем выступлении рассказал, что Российский космический форум послужит дополнительным источником идей для продвижения России по стратегическим направлениям современной космонавтики. Он также отметил, что сегодня важно наращивать эффективность предприятий ракетно-космической промышленности для укрепления позиций в мировой космической гонке.

«Космос остается темой, которая сближает страны разных континентов. Россия всегда была привержена открытости по всему спектру космической деятельности. Это сотрудничество должно углубляться на принципах равноправного доступа к космосу, соблюдения национальных интересов и сохранения космического пространства пригодным для долгосрочного использования в мирных целях. Россия твердо привержена задаче обеспечения технологического суверенитета космической отрасли — это наш базовый приоритет. Вместе с тем мы готовы и всегда рады взаимовыгодному, уважительному партнерству. Рассчитываю, что наш форум и Неделя космоса в целом будут содействовать ускорению позитивных перемен в индустрии и реализации новых совместных международных проектов», — сказал Денис Мантуров.

Сегодня, несмотря на глобальные геополитические изменения, космос остается пространством международного взаимодействия, где национальные интересы не противоречат друг другу, а становятся основой для поиска совместных ответов на глобальные вызовы завтрашнего дня.

В истории освоения космоса Россия сыграла особую роль — и сегодня страна не просто опирается на богатое наследие прошлых десятилетий, но и активно развивает его, вовлекая мир в совместные проекты.

Об этом сказал генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов: «Неделя космоса, впервые учрежденная указом президента России, — знак уважения и дань наследию, созданному нашими предками. Первые слова в космосе были произнесены на русском языке, и сегодня русская речь уверенно звучит с орбиты. Мы гордимся нашими предшественниками — от легендарных космонавтов Юрия Алексеевича Гагарина, Алексея Архиповича Леонова, Валентины Владимировны Терешковой до инженеровконструкторов Сергея Павловича Королева, Валентина Петровича Глушко, Владимира Николаевича Челомея. Наша задача — не просто жить на этом наследии, а создавать великое будущее».

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что сегодня лишь три страны — Россия, США и Китай — присутствуют во всех ключевых сегментах космоса, и Россия уверенно сохраняет свои позиции: несмотря на санкции, продолжается эксплуатация МКС с участием Японии, Канады, ЕС и США, а с 2028 года ей на смену постепенно придет Российская орбитальная станция.

Он подчеркнул, что у страны есть полностью суверенный космодром Восточный, где строятся стартовые столы под «Ангару-А5» и возвращаемую ракету «Амур», а также представленность во всех классах ракет. Среди достижений глава «Роскосмоса» выделил навигационную систему ГЛОНАСС из 24 аппаратов, группировку связи «Ямал», очередные 16 серийных аппаратов низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет, развитие дистанционного зондирования Земли с привлечением частных инвесторов, беспрецедентное количество – 22 метеорологических аппарата, а также международное сотрудничество с США (перекрестные полеты и МКС), Китаем (глобальная инфраструктура), Казахстаном («Байтерек»), Беларусью (аппарат сверхвысокого разрешения), Мьянмой, ОАЭ, Зимбабве и другими странами.

«Космические технологии стали неотъемлемой частью экономики, влияя на развитие инфраструктуры, цифровых сервисов и качества жизни граждан. В этих условиях особенно важно выстраивать эффективное взаимодействие всех участников рынка, создавать условия для привлечения инвестиций и реализации масштабных проектов. Уверен, что выработанные в рамках Форума решения будут способствовать укреплению позиций России в глобальной космической повестке», — подчеркнул Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации.

Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник высоко оценил сотрудничество двух стран в космической сфере: «Вызовы, которые стоят перед нами, требуют объединения усилий и технологий разных стран. Нам с Российской Федерацией это удалось: уровень взаимодействия с Роскосмосом позволяет стране, которая не имеет собственных стартовых комплексов и ракетоносителей, активно участвовать в освоении космоса. Мы это высоко ценим. Такое сотрудничество помогает выявлять новые точки соприкосновения и ставить амбициозные задачи. Уверен, что вместе мы сможем их решить».

Кроме того, на полях форума состоялась презентация первых Международных космических игр и плана-макета космического поселения, которое планируется построить для проведения инженерных соревнований. Уникальные соревнования лучших молодых инженеров, моделирующих освоение планет Солнечной системы, пройдут в России летом 2026 года с участием национальных студенческих сборных стран СНГ, ШОС и БРИКС+.

Задача Российского космического форума — создать безопасное пространство для открытого диалога между всеми участниками космической отрасли. Организатором выступает госкорпорация «Роскосмос», оператором — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.